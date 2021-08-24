В Роспотребнадзоре разъяснили вопрос ношения масок учителями В Москве решили не вводить жесткие ограничения из-за COVID к 1 сентября 24 августа 2021, 15:48 Текст: Наталья Ануфриева

Московские власти не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин заявил в эфире Первого канала, что «каких-то жестких ограничений мы не планируем к 1 сентября», передает ТАСС. «Есть, конечно, требования, связанные с распределением потоков детей (в школах), чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия и так далее. Ничего не заменит очного общения учащихся и учителей. Мы сделаем все возможное, чтобы именно так и продолжался весь учебный год», – сказал мэр. Ранее Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей.

Россия и Венгрия начали обсуждать полное снятие ограничений на поездки в обе страны 23 августа 2021, 17:01 Текст: Алексей Дегтярев

Российская и венгерская стороны перешли к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию, сообщило российское Министерство иностранных дел. «Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня этого года возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Во вторник глава МИД Сергей Лавров по приглашению Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто отправится в Будапешт с рабочим визитом. На переговорах планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, наметить «дальнейшие шаги по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в условиях глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции». В июле сообщалось, что Венгрия на заводе в городе Дебрецен в конце 2022 года начнет производить российский препарат «Спутник V». В России выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса за сутки 22 августа 2021, 11:29 Текст: Елизавета Булкина

За минувшие сутки в России зафиксировали 20 564 новых случая коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 6,7 млн, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. По выздоровлении за сутки выписано 15 414 человек, скончались за это же время 762 пациента с диагнозом коронавирус, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. В Москве за сутки выявлен 1661 случай COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1481, в Московской области – 1184. Накануне в стране выявили 21 тыс. новых случаев коронавируса. Таким образом, число выявленных случаев за сутки сократилось на 436. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Найдено защищающее от всех штаммов коронавируса антитело 23 августа 2021, 18:17

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

В Медицинской школе Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) исследователи обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать все известные мутации коронавируса, исследование опубликовали на официальном портале вуза. Ученые изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. После этого девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах и выбрали самые эффективные, сообщает РИА «Новости». В результате исследований стало ясно, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса – «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота», а также редкими мутациями. Ученые объяснили, что SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Выявленное антитело обладает высокой способностью нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействует на все варианты возбудителя инфекции. Исследователи подытожили, что в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией. Ранее российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье. «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане для дальнейшего производства 21 августа 2021, 17:56 Текст: Вера Басилая

Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые будут производиться на узбекском предприятии Jurabek Laboratories. «Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V», производимых Jurabek Laboratories», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ правительства Узбекистана. Китайская вакцина используется в Узбекистане под брендом ZF-UZ-VAC 2001. В постановлении узбекского правительства отмечается, что в порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов. Ранее сообщалось, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories: препарат будет использоваться для вакцинации населения этой страны. Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Регулятор США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer 23 августа 2021, 21:46 Текст: Елена Мирошниченко

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. «Сегодня управление одобрило первую вакцину от COVID-19. Препарат был известен как [вакцина от] COVID-19 Pfizer / BioNTech, теперь он будет представлен на рынке под названием Comirnaty [в качестве препарата] для профилактики COVID-19 для лиц в возрасте от 16 лет», – говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС. Отмечается, что в рамках выданного ранее разрешения на использование данной вакцины в чрезвычайных обстоятельствах она по-прежнему будет доступна для лиц в возрасте от 12 до 15 лет, также продолжит действовать разрешение на применение бустерной дозы препарата для лиц с ослабленным иммунитетом. «Одобрение управлением этой вакцины является важной вехой в нашей борьбе с COVID-19», – заявила и. о. директора управления Джанет Вудкок. По ее мнению, окончательное утверждение вакцины «может вселить дополнительную уверенность» в жителей США и подтолкнуть к вакцинации тех, кто ее еще не прошел. При принятии решения об одобрении вакцины Pfizer/BioNTech американский регулятор оценивал обновленные данные клинических испытаний, которые показали, что эффективность препарата «в предотвращении COVID-19 составляет 91%». Между тем ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer. В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки 23 августа 2021, 11:48

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 19 454 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1458, Санкт-Петербурге – 1187, Московской области – 691. Всего в стране выявили 6 766 541 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 034 867 человек, из них 15 401 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 776 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 176 820 человек. Накануне, 22 августа, в России выявили 20 564 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1110. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России 23 августа 2021, 16:27 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с коронавирусом в России перешла в стадию стабилизации с тенденцией к снижению заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных – это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», – цитирует ТАСС Горелова. По его словам, расслабляться еще рано, ведь 19 тыс. заболевших в сутки – «еще серьезная цифра, а значит, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию». Также Горелов отметил, что фаза стабилизации ситуации с коронавирусом в России продлится 1,5 месяца, после чего возможно снижение заболеваемости. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России более 43 млн человек привиты от коронавируса. «Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах 23 августа 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» получила одобрение для использования на Филиппинах, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет. Минздрав назвал условия сокращения срока действия QR-кода после вакцинации 24 августа 2021, 09:56 Текст: Алина Назарова

Срок действия QR-кода после вакцинации от коронавируса составляет год, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации он может быть ограничен до шести месяцев, сообщает Минздрав России. «Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода – один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев», – говорится в сообщении. Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа, для переболевших – в течение шести месяцев с даты выздоровления, передает РИА «Новости». В ведомстве также отметили, что пациентам с ВИЧ рекомендуется «Спутник V» через четыре недели от начала лечения. «Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», – говорится в сообщении. Использование вакцины «Спутник V» без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки, уточняется в материале. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями, отметили в Минздраве. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет. В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки 24 августа 2021, 11:44

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 833 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Московской области – 1125, Москве – 1105, Санкт-Петербурге – 600. Всего в стране выявили 6 785 374 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 053 503 человек, из них 18 636 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 177 614 человек. Накануне, 23 августа, в России выявили 19 454 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 621. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Китай заявил о попытках США «доказать заранее заданные выводы» в докладе о коронавирусе 24 августа 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. «Разведывательные службы США обладают плохой репутацией. Их так называемые исследования никогда не будут основываться на фактах и истине. Это будет не более чем компиляция разной информации, для того чтобы переложить вину и доказать заранее заданные выводы при помощи выборочно подобранных свидетельств. Это не внушает никакого доверия», – сказал он, передает ТАСС. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия. От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса, передает РИА «Новости». В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей 24 августа 2021, 12:45 Текст: Алина Назарова

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей в школах, отметив, что всего в столичном регионе привились около 80% преподавателей. «Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», – сказал мэр на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом. Собянин также сообщил, что в Москве большинство педагогов привилось от коронавируса, эта цифра составляет больше 80%. «Это означается, что у них защита другая у самих и возможность работать без маски. Я повторю, что это должно быть индивидуальное решение для тех, кто вакцинировался, не вакцинировался, плюс учительский совет, исходя из ситуации, может принять решение, по крайней мере это будет добровольное решение и будет проще, потому что, на мой взгляд, тяжело весь день работать в маске», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Все остальные требования, которые были введены из-за пандемии коронавируса, среди которых термометрия, распределение потоков обучающихся, останутся. Как отметили педагоги, действующие меры показали свою эффективность. Они сообщили мэру, что все действующие требования оптимальные, адекватные и способствовали снижению распространения заболеваемости среди детей. Также мэр отметил готовность школ к началу учебного года. «Мы прошли с вами такой сложный путь, надеюсь, что этот год будет попроще, по крайней мере мы с другими показателями эпидемическими встречаем 1 сентября. Надеюсь, что онлайн-образование нам не понадобится, по крайней мере мы будем делать все, чтобы не понадобилось, чтобы школы нормально функционировали», – сказал он, поздравив педагогов с наступающим началом учебного года. В июле Собянин исключил обязательство использовать перчатки в общественном транспорте, магазинах и других местах массового пользования. Однако маски все еще необходимы в качестве профилактической меры против коронавируса. Центр Чумакова усовершенствует «Ковивак» под штамм «дельта» 24 августа 2021, 14:02 Текст: Алина Назарова

Центр Чумакова модернизирует свою вакцину от коронавируса «Ковивак», в том числе для действия против штамма «дельта», сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов. «Да, безусловно», – ответил Ишмухаметов на вопрос, будет ли вакцина усовершенствована с учетом появления новых штаммов коронавируса. По его словам, для этого специалистами центра уже выделен коронавирус штамма «дельта», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24». Ишмухаметов также сообщил, что Центр Чумакова может с октября удвоить выпуск вакцины «Ковивак» до 2,5 млн доз в месяц. Ранее южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств сообщило, что начинает предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Ковивак». Ведомство при этом отмечает, что южнокорейские власти пока не планируют закупки вакцины «Ковивак». В Роспотребнадзоре разъяснили вопрос ношения масок учителями 24 августа 2021, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

В федеральном санитарном законодательстве не содержится требований для учителей носить маски, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей в школах, отметив, что всего в столичном регионе привились около 80% преподавателей. «Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные», – отметил градоначальник. Венгрия решила начать производить «Спутник V» с 2022 года 24 августа 2021, 14:51 Текст: Елизавета Булкина

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Без вакцины «Спутник V» мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить Россию и правительство России и особенно министра иностранных дел за их содействие. Будет построен цех по производству вакцины в городе Дебрецен, где также мы приступим к производству вакцины «Спутник V». Начиная с конца 2022 года уже будет возможность по российской лицензии производить вакцину», – передает его слова РИА «Новости». Сийярто добавил, что так будет сокращена уязвимость Венгрии, а также будет увеличена внешнеэкономическая выгода для страны. «Мы сможем также поставлять вакцину на зарубежный рынок», – сказал венгерский министр. Ранее сообщалось, что российская и венгерская стороны перешли к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию, сообщило российское Министерство иностранных дел.