В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей в школах, отметив, что всего в столичном регионе привились около 80% преподавателей. «Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», – сказал мэр на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом. Собянин также сообщил, что в Москве большинство педагогов привилось от коронавируса, эта цифра составляет больше 80%. «Это означается, что у них защита другая у самих и возможность работать без маски. Я повторю, что это должно быть индивидуальное решение для тех, кто вакцинировался, не вакцинировался, плюс учительский совет, исходя из ситуации, может принять решение, по крайней мере это будет добровольное решение и будет проще, потому что, на мой взгляд, тяжело весь день работать в маске», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Все остальные требования, которые были введены из-за пандемии коронавируса, среди которых термометрия, распределение потоков обучающихся, останутся. Как отметили педагоги, действующие меры показали свою эффективность. Они сообщили мэру, что все действующие требования оптимальные, адекватные и способствовали снижению распространения заболеваемости среди детей. Также мэр отметил готовность школ к началу учебного года. «Мы прошли с вами такой сложный путь, надеюсь, что этот год будет попроще, по крайней мере мы с другими показателями эпидемическими встречаем 1 сентября. Надеюсь, что онлайн-образование нам не понадобится, по крайней мере мы будем делать все, чтобы не понадобилось, чтобы школы нормально функционировали», – сказал он, поздравив педагогов с наступающим началом учебного года. В июле Собянин исключил обязательство использовать перчатки в общественном транспорте, магазинах и других местах массового пользования. Однако маски все еще необходимы в качестве профилактической меры против коронавируса.

Число жертв взрыва гранаты в Москве возросло до двух человек

Число погибших при взрыве на северо-западе Москвы увеличилось до двух человек, двое пострадали сообщил представитель экстренных служб. «Малая Набережная, дом 5. Взрыв гранаты в квартире на шестом этаже. Два человека погибли, двое пострадали, из погибших один ребенок», – пояснил собеседник РИА «Новости». В прокуратуре сообщили, что пострадавший от взрыва гранаты мужчина умер в машине скорой. По факту происшествия возбудили дело, сообщили в столичном Главном следственном управлении СК. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По версии следствия в квартире жилого дома сработало «техническое устройство», в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Был госпитализирован малолетний мальчик. В квартире также находилась женщина, но она не пострадала. «Предположительно установлено, что подросток незадолго до случившегося принес устройство в квартиру», – указали в СК. Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет. Число погибших при взрыве гранаты в Москве выросло до трех человек 21 августа 2021, 20:31 Текст: Алексей Дегтярев

Число погибших при взрыве в квартире на северо-западе столицы увеличилось до трех человек, сообщили в московской прокуратуре. «12-летний мальчик, доставленный из квартиры на улице Малая Набережная в больницу, скончался», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет. Через некоторое время число погибших увеличилось – по дороге в больницу умер мужчина. Сообщалось, что инцидент произошел из-за учебной гранаты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Россия и Венгрия начали обсуждать полное снятие ограничений на поездки в обе страны 23 августа 2021, 17:01 Текст: Алексей Дегтярев

Российская и венгерская стороны перешли к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию, сообщило российское Министерство иностранных дел. «Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня этого года возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Во вторник глава МИД Сергей Лавров по приглашению Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто отправится в Будапешт с рабочим визитом. На переговорах планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, наметить «дальнейшие шаги по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в условиях глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции». В июле сообщалось, что Венгрия на заводе в городе Дебрецен в конце 2022 года начнет производить российский препарат «Спутник V». Соучредителя стоматологической клиники в Москве заподозрили в продаже детей 23 августа 2021, 16:06 Текст: Алексей Дегтярев

По делу о продаже детей от суррогатных матерей в столице задержали соучредителя стоматологической клинки «Медэко» Сергея Мазура, сообщил источник в правоохранительных органах. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюна в столице был задержан Мазур Сергей Иванович, которому следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «г» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними детьми). После проведения с ним следственных действий СК обратилось в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», – пояснил собеседник ТАСС. В пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили, что следователи просят арестовать Мазура до 20 октября. Ранее следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. В России выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса за сутки 22 августа 2021, 11:29 Текст: Елизавета Булкина

За минувшие сутки в России зафиксировали 20 564 новых случая коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 6,7 млн, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. По выздоровлении за сутки выписано 15 414 человек, скончались за это же время 762 пациента с диагнозом коронавирус, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. В Москве за сутки выявлен 1661 случай COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1481, в Московской области – 1184. Накануне в стране выявили 21 тыс. новых случаев коронавируса. Таким образом, число выявленных случаев за сутки сократилось на 436. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. От взрыва в Москве погиб ребенок

На северо-западе Москвы в квартире произошел взрыв, погиб ребенок и еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. «В квартире жилого дома на улице Малая Набережная произошел хлопок. В результате пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. 14-летний мальчик скончался на месте», – сообщается на сайте ведомства. Между тем источник в экстренных службах ТАСС указал, что, по предварительным данным, причиной стал взрыв учебной гранаты. Возгорания не последовало, обрушений и повреждений здания нет. В столичном ГУ МЧС отметили, что сотрудники ведомства не привлекались. Прокуратура проводит проверку, на место прибыл исполняющий обязанности Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик. В начале июля в жилом доме на Качалинской улице в Таганском районе Москвы прогремел взрыв. Причиной ЧП стал взрыв трех газовых баллончиков для зажигалок. Найдено защищающее от всех штаммов коронавируса антитело 23 августа 2021, 18:17

Текст: Елена Мирошниченко

В Медицинской школе Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) исследователи обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать все известные мутации коронавируса, исследование опубликовали на официальном портале вуза. Ученые изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. После этого девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах и выбрали самые эффективные, сообщает РИА «Новости». В результате исследований стало ясно, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса – «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота», а также редкими мутациями. Ученые объяснили, что SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Выявленное антитело обладает высокой способностью нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействует на все варианты возбудителя инфекции. Исследователи подытожили, что в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией. Ранее российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье. «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане для дальнейшего производства 21 августа 2021, 17:56 Текст: Вера Басилая

Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые будут производиться на узбекском предприятии Jurabek Laboratories. «Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V», производимых Jurabek Laboratories», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ правительства Узбекистана. Китайская вакцина используется в Узбекистане под брендом ZF-UZ-VAC 2001. В постановлении узбекского правительства отмечается, что в порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов. Ранее сообщалось, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories: препарат будет использоваться для вакцинации населения этой страны. Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Регулятор США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer 23 августа 2021, 21:46 Текст: Елена Мирошниченко

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. «Сегодня управление одобрило первую вакцину от COVID-19. Препарат был известен как [вакцина от] COVID-19 Pfizer / BioNTech, теперь он будет представлен на рынке под названием Comirnaty [в качестве препарата] для профилактики COVID-19 для лиц в возрасте от 16 лет», – говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС. Отмечается, что в рамках выданного ранее разрешения на использование данной вакцины в чрезвычайных обстоятельствах она по-прежнему будет доступна для лиц в возрасте от 12 до 15 лет, также продолжит действовать разрешение на применение бустерной дозы препарата для лиц с ослабленным иммунитетом. «Одобрение управлением этой вакцины является важной вехой в нашей борьбе с COVID-19», – заявила и. о. директора управления Джанет Вудкок. По ее мнению, окончательное утверждение вакцины «может вселить дополнительную уверенность» в жителей США и подтолкнуть к вакцинации тех, кто ее еще не прошел. При принятии решения об одобрении вакцины Pfizer/BioNTech американский регулятор оценивал обновленные данные клинических испытаний, которые показали, что эффективность препарата «в предотвращении COVID-19 составляет 91%». Между тем ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer. В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки 23 августа 2021, 11:48

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 19 454 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1458, Санкт-Петербурге – 1187, Московской области – 691. Всего в стране выявили 6 766 541 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 034 867 человек, из них 15 401 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 776 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 176 820 человек. Накануне, 22 августа, в России выявили 20 564 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1110. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России 23 августа 2021, 16:27 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с коронавирусом в России перешла в стадию стабилизации с тенденцией к снижению заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных – это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», – цитирует ТАСС Горелова. По его словам, расслабляться еще рано, ведь 19 тыс. заболевших в сутки – «еще серьезная цифра, а значит, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию». Также Горелов отметил, что фаза стабилизации ситуации с коронавирусом в России продлится 1,5 месяца, после чего возможно снижение заболеваемости. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России более 43 млн человек привиты от коронавируса. «Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах 23 августа 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» получила одобрение для использования на Филиппинах, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет. Минздрав назвал условия сокращения срока действия QR-кода после вакцинации 24 августа 2021, 09:56 Текст: Алина Назарова

Срок действия QR-кода после вакцинации от коронавируса составляет год, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации он может быть ограничен до шести месяцев, сообщает Минздрав России. «Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода – один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев», – говорится в сообщении. Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа, для переболевших – в течение шести месяцев с даты выздоровления, передает РИА «Новости». В ведомстве также отметили, что пациентам с ВИЧ рекомендуется «Спутник V» через четыре недели от начала лечения. «Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», – говорится в сообщении. Использование вакцины «Спутник V» без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки, уточняется в материале. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями, отметили в Минздраве. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет. В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки 24 августа 2021, 11:44

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 833 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Московской области – 1125, Москве – 1105, Санкт-Петербурге – 600. Всего в стране выявили 6 785 374 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 053 503 человек, из них 18 636 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 177 614 человек. Накануне, 23 августа, в России выявили 19 454 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 621. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Китай заявил о попытках США «доказать заранее заданные выводы» в докладе о коронавирусе 24 августа 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. «Разведывательные службы США обладают плохой репутацией. Их так называемые исследования никогда не будут основываться на фактах и истине. Это будет не более чем компиляция разной информации, для того чтобы переложить вину и доказать заранее заданные выводы при помощи выборочно подобранных свидетельств. Это не внушает никакого доверия», – сказал он, передает ТАСС. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия. От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса, передает РИА «Новости». В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.