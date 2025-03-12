Суд арестовал активы «Главпродукта» и его бенефициара

Генпрокуратура добилась ареста активов «Главпродукта» и его бенефициара

Tекст: Дмитрий Зубарев

Арбитражный суд Москвы арестовал активы холдинга «Главпродукт» и его бенефициара Леонида Смирнова, передает РИА «Новости». Арест наложен на денежные средства и другое движимое имущество, включая акции и доли в компаниях. Суд также арестовал все доли и акции более 30 юридических лиц холдинга и принадлежащее им движимое и недвижимое имущество.

Средства Смирнова арестованы за исключением 80% ежемесячной зарплаты. Денежные средства компаний арестованы, за исключением средств, необходимых для расчетов с поставщиками, банками по кредитным договорам, выплаты зарплаты сотрудникам и уплаты налогов. Также арестованы принадлежащие компаниям ценные бумаги, ФНС и Росреестру запрещено вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении юрлиц группы и регистрировать сделки с недвижимостью всех компаний.

Обеспечительные меры приняты в рамках иска Генпрокуратуры к Смирнову и американским компаниям Universal Beverage Company и Universal Company 2000, которые владеют российскими структурами «Главпродукта». Холдинг «Главпродукт» является ведущим российским производителем мясных, молочных, овощных и рыбных консервов.

Как следует из искового заявления, ответчики с 2022 по 2024 год незаконно перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. около 1,4 млрд рублей. Переводы со счетов ряда юридических лиц группы «Главпродукт» осуществлялись с нарушением антисанкционных указов президента России.

Генпрокуратура требует изъять в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО «Промстрой», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-Патент» и ООО «Инвестиционная компания «Сокол». Данные компании являются основными структурами группы. Предварительные слушания по делу назначены на 18 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск против Universal Beverage Company, среди ответчиков значатся несколько организаций и лиц. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты после урегулирования конфликта на Украине планируют обсудить с Москвой ее замороженные активы и имущество покинувших Россию американских компаний.



