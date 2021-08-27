В Норвегии решили рассмотреть вопрос об УДО террориста Брейвика

В Норвегии суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении праворадикала Андерса Брейвика, который был осужден за теракт в 2011 году, сообщает местная газета VG.

Сообщается, что в сентябре 2020 года Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении, так как он провел в тюрьме более восьми лет из 21 года, на которые он был осужден, и теперь теоретически имеет право подать такое прошение, передает сообщение газеты РИА «Новости». Прокуратура Осло выступила против, поэтому вопрос будет рассматриваться в суде.

«Прокуратура на данный момент не может согласиться на условно-досрочное освобождение, и считает, что его содержание под стражей должно продолжаться. Брейвик хочет, чтобы я как можно лучше аргументировал его право на условно-досрочное освобождение», – заявил адвокат Брейвика Ойстен Стуррвик.

Напомним, жертвами взрыва в правительственном квартале Осло и расстрела на норвежском острове Утойя в 2011 году, которые совершил Андерс Брейвик в июле 2011 года, стали 77 человек. В августе 2012 года суд Норвегии приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения (продлеваемому по истечении срока, если преступник представляет угрозу для общества).

Брейвик не отрицает факт нападений, однако виновным в терроризме себя по-прежнему не признает, утверждая, что действовал во благо норвежской нации. Он выступает против мультикультурализма и эмигрантов из мусульманских стран.