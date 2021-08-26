Кремль анонсировал очное участие Путина в пленарном заседании ВЭФ Кремль назвал дату приезда Путина на Дальний Восток 26 августа 2021, 13:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин начнет визит на Дальний Восток 1 сентября, он пообщается со школьниками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Всероссийский детский центр «Океан» посетит президент. Все-таки начнется пребывание президента на Дальнем Востоке 1 сентября. И поэтому со школьниками, с детишками как раз 1 сентября в День знаний президент пообщается», – передает РИА «Новости». Он добавил, что в программе поездки «будут также другие мероприятия, которые сейчас прорабатываются».

Путин призвал модернизировать систему образования 25 августа 2021, 16:21 Текст: Алексей Дегтярев

В России необходимо модернизировать существующую систему образования, заявил президент Владимир Путин на президиуме Госсовета по вопросам образования. «Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе», – цитирует Путина РИА «Новости». По его словам, российскому руководству необходимо обеспечить высокий уровень образования во всех школах. «Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то ведущих стран мира по качеству общего образования, какие-то там «десятки», «пятерки» и так далее. Дело совершенно не в этом. Главное – дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией», – заявил глава государства. Президент отметил, что важно помочь тем детям, у которых есть трудности с обучением, в том числе из-за большой нагрузки, сложной жизненной ситуации или из-за проблем психологического характера. Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. Байден заявил, что России известно местонахождение хакеров 26 августа 2021, 00:57

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Российским властям известно, где находятся хакеры, применяющие вирусы-вымогатели, заявил президент США Джо Байден. Он назвал кибербезопасность «глобальной проблемой». Байден сообщил, что США призвали G7 «привлекать к ответственности» страны, которые «укрывают преступников, применяющих вирусы-вымогатели». Он также рассказал, что на встрече с главой российского государства «ясно дал понять», что ждет от Владимира Путина привлечения хакеров к ответственности. Байден утверждает, что российским властям известно, кто совершает киберпреступления и где эти люди находятся, передает ТАСС. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин предложил объявить в России Год педагога 25 августа 2021, 14:46

Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога. С таким предложением в ходе встречи главы государства с представителями общественности выступила одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина. «Это хорошая идея, хорошее предложение», – сказал в ответ президент, передает ТАСС. Путин напомнил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. «Это один из основателей российской педагогики. Нужно так и сделать – 2023 год объявить Годом педагога», – сказал Путин, поблагодарив участницу встречи за предложение. Президент также указал, что российские власти намерены совершенствовать систему оплаты труда педагогов. «Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы. Надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей. Но мы будем делать это и дальше», – сказал глава государства, говоря о мерах, которые помогли бы поднять престиж профессии педагогов. Лицам с иностранным гражданством разрешили госслужбу при невозможности избавиться от него 25 августа 2021, 15:55 Текст: Алексей Дегтярев

На госслужбу смогут поступать имеющие иностранное гражданство россияне, не имеющие возможности избавиться от него, соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. «Установить, что гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», – цитирует текст указа ТАСС. Отмечается, что указ распространяется также и на действующих чиновников. Невозможность прекращения иностранного гражданства будет устанавливаться решением президента России или президентской Комиссией по вопросам гражданства. «Определить, что обращения руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на иные должности могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года», – отмечается в документе. Такие чиновники должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства, воздерживаться от получения паспортов и других документов этих стран, от совершения иных действий в качестве граждан другой страны, за исключением случаев, когда это нужно для прекращения гражданства. Напомним, с 1 июля вступил в силу пакет законов, запрещающих чиновникам, военнослужащим и ряду других категорий россиян иметь не только иностранное гражданство, но и вид на жительство за рубежом. Путин предложил усовершенствовать конкурс «Учитель года» 25 августа 2021, 17:28 Текст: Алексей Дегтярев

Конкурс «Учитель года» нуждается в переработке, ему необходимы самые современные программы, заявил президент Владимир Путин на президиуме Госсовета по вопросам образования. «Я уже упоминал, какой-то там «Форт Байярд» – ну хорошо бегают, прыгают. Миллионы людей смотрят. Ну можно сделать с нашими учителями – их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать программы можно на самом современном уровне», – сказал глава государства. Видеозапись с выступлением президента опубликована в Telegram-канале «Пул №3». Он добавил, что необходимо продолжать работу по наращиванию информационного сопровождения учительских конкурсов. «Я уже говорил об этом и еще раз хочу подчеркнуть, что деятельность очень интересная. Она может быть просто захватывающей, если красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей. Во-первых, по разным областям знаний представлены направления, по которым соревнуются конкурсанты. Во-вторых, повторяю еще раз, можно так интересно подать, что это будет как детектив смотреться, и для учеников сегодня это будет предметом постоянного внимания», – приводит слова президента ТАСС. Он подчеркнул, что разные учебные дисциплины можно интересно подавать, но этим нужно заниматься отдельно. «Сергей Сергеевич (Кравцов, глава Минпросвещения – прим. ВЗГЛЯД), если нужны дополнительные средства, пожалуйста, здесь нечего стесняться, обращайтесь, сделаем», – обратился Путин к министру. Также в ходе совещания Госсовета президент отмечал, что в России необходимо модернизировать существующую систему образования с учетом возросших требований к профессии и квалификации учителя. Заслуженный учитель рассказал, какие проблемы школы поможет решить Год педагога 25 августа 2021, 18:30

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

В Год педагога в России должны сосредоточиться на новых возможностях по обучению учителей, вкладывать средства в первую очередь в человеческий капитал, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. В ходе встречи с представителями общественности президент Владимир Путин поддержал идею одной из участниц мероприятия объявить в России 2023 год Годом педагога, отметив, что в этот период как раз будет отмечаться 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. «Я ожидаю от Года педагога то, что все наши инициативы, реальные, выстроганные на земле, смогут быть воплощены. Тогда пойдет уже конкретный разговор. Например, то, что сейчас государство вкладывает деньги в то, чтобы было единое образовательное пространство, чтобы провести скоростной интернет не только в крупные города, но и в каждый поселок, абсолютно правильно. Но есть и вторая сторона дела – железо стареет быстрее, чем мы, к счастью», – говорит Ямбург. Он поясняет, что в таком случае в первую очередь вкладывать нужно в учителя, причем прежде всего в повышение его квалификации. Сейчас все устроено следующим образом: деньги на повышение квалификации выделяются на школы. Есть региональные институты развития образования для совершенствования профессионального мастерства педагогов, к которым прикреплены конкретные школы, и только они выдают сертификат, который позволяет учителю получить высшую или первую категорию, что абсолютно неправильно. «Дело в том, что очень часто там читают лекции люди, которые давно оторваны от школы и живых детей не видели. Поэтому учитель должен иметь право выбирать, у кого и где учиться. Кто-то захочет пройти курс в одном из московских институтов, кто-то еще где-то, а поскольку есть онлайн – существует возможность дистанционного прохождения курса. Не должно быть ограничения по месту», – считает собеседник. Преподаватель предлагает педагогам выдавать ваучер с суммой, исходя из которой он сможет выбрать место, где учат, а не формально отрабатывают, подчеркнув, что нет отдельных проблем педагогов и образовательных – все они едины и взаимосвязаны. «Если учителя плохо и несовременно подготовлены, то никакого продвижения в образовании не будет. Вкладывать нужно в человеческий капитал в системе образования, в педагогов. Кроме того, есть очень серьезная проблема, которая связана с обучением педагогов, чтобы они обеспечивали информационную безопасность детей. Причем это связано не только с интернетом», – рассказывает Ямбург. На сознание ребенка также может повлиять радио и телевидение, различные конфессии, молодежные субкультуры и так далее, продолжает учитель. Поэтому преподавателям требуется культурологическая подготовка, чтобы они были не узкими специалистами (химиками, физиками, математиками), но и умели быть классными руководителями, руководителями клубов и кружков и так далее. Ранее заслуженный учитель России Максим Пратусевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что ускоренное изучение школьной программы может вызвать проблему в возрастной психологии ученика. Путин объявил благодарность «Союзмультфильму» 25 августа 2021, 22:15 Текст: Антон Антонов

Коллективу киностудии «Союзмультфильм» объявлена благодарность за заслуги в развитии культуры, говорится в распоряжении президента России Владимира Путина. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В нем указано, что благодарность объявлена «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает ТАСС. Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева сообщила, что «Союзмультфильм», которому в 2021 году «исполнилось 85 лет», «искренне рад признанию на таком высоком уровне». По ее словам, студия «бережно хранит богатые традиции» и «непрерывно развивается». Слащева заявила, что ежедневно «рождаются новые мультфильмы, герои и даже целые мультвселенные». По ее словам, «Союзмультфильм» – это уникальное явление, «мало где в мире было создано такое количество мультфильмов в самых различных стилях и техниках». Напомним, в 2017 году у «Союзмультфильма» появилось новая команда руководителей, был перезапущен производственный цех. С тех пор студия вышла в лидеры по производству анимационного контента в стране. Всего с 1936 года, когда «Союзмультфильм» был создан, он произвел свыше 1,5 тыс. мультфильмов. В последние годы «Союзмультфильм» занялся перезапуском известных мультфильмов: «Возвращение в Простоквашино», «Ну, погоди!», «Умка». Путин отправил подарки сирийской девочке 25 августа 2021, 14:40 Текст: Елена Максимовна

Сирийская девятилетняя девочка Иман Али получила подарки и письмо от президента Владимира Путина на торжественном приеме в посольстве России в Сирийской Арабской Республике. Ранее девочка отправила Путину рисунок и небольшое письмо со словами благодарности главе российского государства. «Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме <...>. Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждет светлое будущее», – зачитал письмо Путина к девочке замначальника генерального штаба Минобороны России Александр Чайко, передает ТАСС. Девочка получила от российского лидера игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу. В свою очередь советник-посланник России в Сирии Эльдар Курбанов отметил, что девочка в будущем может стать дипломатом. «Твое письмо дошло до президента России Владимира Владимировича Путина, он тебе ответил. Это очень серьезная дипломатическая работа, у тебя есть все задатки. Поэтому когда ты вырастешь и захочешь сделать дипломатическую карьеру, у тебя все получится», – сказал российский дипломат. Иман Али рассказала о своих впечатлениях о Москве, в которой она побывала недавно.Девочка поблагодарила российскую и сирийскую армии, которые ведут борьбу с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики. «Как детский посол Сирии обращаюсь ко всем взрослым всего мира - [нужно] сделать все, чтобы международный терроризм не вернулся в нашу страну. Помогите нам восстановить все, что было разрушено», – сказала девочка. Ранее японцы поблагодарили Путина за собак. Россияне оценили поднятые Путиным на съезде ЕР темы 25 августа 2021, 18:16 Россияне сочли поднятые президентом Владимиром Путиным на встрече с «Единой Россией» темы важными и значимыми, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «У большинства участников фокус-групп (79%) сложилось положительное впечатление о выступлении президента на встрече с представителями «Единой России» 24 августа, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Большая часть участников фокус-групп (79%) отметили, что им было интересно смотреть выступление президента, 21% придерживаются противоположной точки зрения. Абсолютное большинство участников опроса (87%) считают поднятые главой государства темы важными и значимыми, 64% уверены, что Путин понимает их проблемы. При этом 75% опрошенных отметили, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне, и только у 12% возникли сомнения по этому поводу. 84% респондента отметили, что глава государства обозначает свою позицию четко и понятно. Почти три четверти (74%) полагают, что большая часть задач, озвученных Путиным, будут в той или иной мере решены. 24% придерживаются обратной точки зрения. «Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам, как работающим, так и неработающим, в размере 10 тыс. рублей (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических осмотров населения по всей стране для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медицинскую помощь (89%), о внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16-17 лет (86%)», – указали во ВЦИОМ. Положительные эмоции при просмотре выступления президента на съезде партии 22 августа испытали 77% участников фокус-групп (надежду – 70%, доверие – 38%, уважение – 36%). Оценка проводилась в ходе всероссийского репрезентативного телефонного опроса, так и в ходе фокус-групповых дискуссий, посвященных данной встрече. Фокус-группы проводились в административных центрах и городах-миллионниках разных субъектов страны. Метод опроса – телефонное интервью со стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и другие обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ, подчеркнули во ВЦИОМ. В исследованиях приняли участие 138 респондентов – граждан России в возрасте 18 лет и старше. В опросе приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет. Школьники обсудили с Путиным проблемы школьного питания 25 августа 2021, 19:20 Текст: Елена Мирошниченко

Активист Российского движения школьников(РДШ) из Мурманска – ученик 4 класса гимназии №1 Лев Афиногенов представил президенту России Владимиру Путину проект «Шеф в школе» и предложил разрешить родителям с медкнижками посещать кухни школьных столовых. Также в рамках встречи с общественностью в формате ВКС перед заседанием Государственного Совета России по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования» Юлия Калашникова – заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская предложила распространить практику обучения «навигаторов детства» по всей стране для педагогов и учителей, говорится в пресс-релизе РДШ, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Афиногенов, став активистом Российского движения школьников, одержал победу в конкурсе «РДШеф моего региона» проекта «Шеф в школе». Он очень любит готовить и смотреть кулинарные мастер-классы, поэтому тема школьного питания вызвала к него большой интерес. «Шеф в школе» – всероссийский проект Российского движения школьников, призванный привлечь внимание к проблеме школьного питания и помочь ее решить с учетом мнения школьников России. За время работы к проекту присоединились более 5 тыс. школьников со всей страны. Амбассадором проекта стал известный шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев. Ему помогают активисты-РДШефы во всех регионах страны. В общении с Путиным активист РДШ подчеркнул, что первый, кто оценивает блюда в школьной столовой – это сами школьники. Четвероклассник рассказал, как Российское движение школьников проводит мониторинг школьных столовых, и ребята ставят им звездочки. Ученики оценивают не только, чтобы было вкусно, но, и чтобы все было красиво, приборы были на месте, а еда – теплой. «Мы рады, что в Мурманской области нас наконец-то услышали, и в меню начала появляется оленина, которую мы так любим. Я хочу, чтобы в других областях страны тоже услышали учеников. А еще мы передали наши предложения Роспотребназдозу, и те, кто захочет присоединиться к нашему проекту, мы всегда готовы приехать и помочь. Перезагрузим школьное питание вместе. Еще, я посовещался с родителями, и у меня появилась идея: что родители, у кого есть санитарные книжки будут приходить в школу и смотреть за качеством приготовления блюд. Мне кажется, эта идея сработает эффективно», – рассказал президенту Афиногенов. Путин рассказал, что тоже считает, «что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и в столовой». «И ничего здесь нет необычного, санитарные нормы можно обеспечить, и сомнений в этом нет. Я так понимаю, что у вас боевая такая команда – дружина, вы очень мобильные люди можете при необходимости выехать в любой регион Российской Федерации и оказать содействие тем, кто пока не справляется с решением этой задачи. Я это понял, отметил для себя и буду иметь в виду, обязательно воспользуемся, если потребуется, вашей помощью», – ответил школьнику Путин. Заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская Юлия Калашникова поблагодарила президента за изменения в области образования, внесенные в законы, и рассказала, что Министерством просвещения России в этом году разработана и внедрена типовая программа для школ, а также совместно с Российским движение школьников был запущен и реализован Всероссийский конкурс «Навигаторы детства» для специалистов на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями. В рамках этого конкурса специалисты на должность советника по воспитанию прошли обучение на базе Артека по специализированной программе повышения квалификации в объеме 106 часов. Я сама приняла непосредственное участие в данном конкурсе и смело могу смело сказать, что подготовка будущих советников, которые приступят в этом учебном году к работе, ведется полным ходом. И это – отличный опыт для меня и моих коллег. И я думаю, что по итогам реализации в 10 пилотных регионах, этот опыт можно распространить по всей стране, а Артек сделать постоянной базой для подготовки специалистов в области воспитания», – поделилась о своем участии в проекте Калашникова. Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах 25 августа 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в рамках встречи с представителями общественности поддержал идею ввести в традицию церемонию поднятия российского флага в школах, но отметил, что для этого нужен общегосударственный стандарт. Комментируя соответствующее предложение одного из участников встречи, глава государства напомнил, что «во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны, поднимается, вывешивается ежедневно», передает ТАСС. «Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт. Но предложение хорошее и своевременное», – сказал Путин. Президент отметил, что это вопрос общегосударственного характера, но деньги для его решения нужны небольшие. «Думаю, что и профинансирован он должен быть из федерального бюджета», – добавил Путин. Президент попросил прокомментировать это предложение вице-премьера Татьяну Голикову. Она ответила, что обсуждала этот вопрос с профильными коллегами накануне. «Что касается стандарта, этот вопрос надо отработать совместно с администрацией президента, поскольку это государственные символы, и надо понимать, как это правильно сделать. Само законодательство об образовании не препятствует этому, наоборот, поощряет такого рода действия», – сказал она. Голикова добавила, что предстоит также оценить, какой объем федерального финансирования понадобится. «Мы такую работу вместе с коллегами проведем», – заключила вице-премьер. Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане 25 августа 2021, 15:20 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились о готовности наращивать усилия по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами, сообщила пресс-служба Кремля. «Обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика. Подчеркнута важность скорейшего установления мира в этой стране и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы. Для этого имеется в виду максимально задействовать и потенциал Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры условились также об активизации двусторонних контактов и плотной координации, прежде всего, по линии внешнеполитических ведомств», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, в ходе общения лидеров в контексте отмечаемого в этом году 20-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнерство поступательно и динамично развивается, и стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. «По случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории», – сказано в сообщении. Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы по актуальной тематике двусторонней повестки. Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Путин поддержал программу капремонта школ по предложению Шмелевой 25 августа 2021, 18:06 Текст: Дарья Григоренко

По предложению сопредседателя ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой программу капремонта школ решено сделать комплексной. В программу войдет не только ремонт зданий и помещений школ, но и их внутреннее оснащение и установка современного учебного оборудования, заявил президент России Владимир Путин. «Для ребят и учителей школа – это, безусловно, второй дом. И каким он будет после строительства или капитального ремонта, должно зависеть не только от чиновников. Уже есть успешный опыт вовлечения учеников в процесс модернизации школ, причем еще на стадии проектирования», – цитирует Путина сайт «Единая Россия». Президент в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования подчеркнул, что это начинание надо развивать с тем, чтобы школа отвечала представлениям о ней учеников, педагогов и родителей. «Чтобы развитие школы, ее обустройство было общим делом. Чтобы в обновленных школах кипела интересная жизнь, развивалось ученическое самоуправление, работали кружки, спортивные секции и студии, организованные, прежде всего, по запросам ребят и предложениям родителей. И чтобы педагоги поддерживали детей и активно участвовали в таких проектах», – отметил он. «Без нового оборудования невозможно создать основу новой образовательной среды, новые и современные междисциплинарные и творческие программы, лабораторное оборудование», – сказала Елена Шмелева, обращаясь к Президенту. Она также отметила необходимость дальнейшего укрепления кадрового потенциала системы общего образования. По ее словам, для практикующих учителей необходимо проводить повышение квалификации на регулярной основе. «Должны читаться и быть доступны лекции по актуальным вопросам развития науки или той предметной области, в которой они работают, проводиться мастер-классы других учителей, которые достигли успехов в своей профессиональной деятельности. И мы готовы поделиться своим опытом в этой сфере», – подчеркнула руководитель образовательного центра «Сириус». Напомним, предложение создать новый стандарт «школ большой страны» сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева озвучила на встрече Президента с представителями «Единой России» 22 августа. Ранее, по предложению главы государства, Елена Шмелева была включена в федеральную пятерку списка «Единой России». Путин поблагодарил воспитателей «Артека» за работу 25 августа 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с учителями и учениками передал слова благодарности воспитателям и преподавателям крымского детского лагеря «Артек», а также поинтересовался погодой в Крыму. «Надеюсь, что «Артек» будет работать так же ритмично и с таким же результатом, как это было в предыдущие годы. Всем преподавателям и воспитателям передайте слова благодарности за их работу», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент также поинтересовался погодой в Крыму, «ничего ли там не заливает» и нормально ли отдыхают дети, а также как обстоят дела с точки зрения обеспечения санитарных норм и вопросов здравоохранения. По словам воспитателя в «Артеке», который принял участие в видеоконференции с президентом, в лагере все хорошо с наполняемостью (75%), погодой и соблюдением санитарных норм. Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога. Путин призвал власти объяснять россиянам правильность вакцинации 25 августа 2021, 15:14 Текст: Алина Назарова

Навязывать вакцинацию от коронавируса нельзя, но нужно сделать все, чтобы объяснить россиянам правильность такого выбора, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности. Одна из участниц мероприятия затронула тему вакцинации и призвала российских педагогов сделать прививку от коронавируса, чтобы обезопасить как себя, так и учеников, передает ТАСС. «Моя позиция тоже хорошо известна: ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор – реализация профилактических мер для сохранения своего здоровья, окружающих и близких», – отреагировал глава государства. Ранее Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. Он также призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД