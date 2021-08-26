В Кремле разъяснили действие указа о госслужбе россиян с гражданством других стран

Эксперт пояснил заявление Москвы о способности обойтись без транзита газа через Украину

«Если вдруг Украина откажется пропускать газ через свою территорию, Россия просто перенаправит объемы газа на другие маршруты с помощью «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление российского МИД о способности России обойтись без транзита газа через Украину.

«Вероятно, заявление МИД России адресовано украинской стороне после саммита «Крымская платформа». В Киеве говорили о неизбежном сохранении транзита российского газа в Европу через Украину, о том, что это полностью гарантировано. А российский МИД отвечает, что это далеко не факт и сохранение газового транзита – вопрос переговоров», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, и «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» (после его достройки) дадут России возможность выбора, по какому маршруту поставлять газ в Европу. «До сих пор Украина оставалась безальтернативным транзитером российского газа. Если бы мы не качали газ через ее территорию, то не смогли бы в полной мере выполнить свои контрактные обязательства перед европейскими потребителями. А теперь Киев может потерять свой статус», – напомнил Юшков.

«Поэтому если вдруг Украина откажется пропускать российский газ через свою территорию, Россия ничего не потеряет, – уверен собеседник. – Но пока Киев хочет сохранить транзит». Юшков отметил, что до недавнего времени США придерживались стратегии выдавливания России с европейского газового рынка. «Для этого нужно было сначала «запереть» Россию на украинском транзите, то есть не дать построить «Северный поток – 2», а вторым этапом – они ввели бы санкции против Газпрома. В этом случае Украина отказалась бы пропускать российский газ через свою территорию, поскольку Газпром становился токсичной компанией», – объяснил аналитик.

Но теперь в подобной ситуации «Северный поток – 2» позволит России просто перенаправить объемы газа на другие маршруты и спокойно исполнить контрактные обязательства, констатировал Юшков.

При этом эксперт напомнил, что до конца 2024 года у России есть контрактные обязательства перед Украиной, и Владимир Путин неоднократно подтверждал их исполнение. «Однако после этого срока сохранение транзита – не гарантированный сценарий. Если Украина будет конкурировать на газовом рынке – например, предложит более низкие тарифы – то какие-то объемы транзита газа она сохранит. Впрочем, пока такого стремления со стороны Украины не наблюдается. Напротив, Киев неоправданно задирает тарифы – а это неконструктивный подход», – заключил Юшков.

Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Ранее президент Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.

Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку касательно газопровода «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на транзитную прокачку газа до 2034 года.

Германское издание Sueddeutsche Zeitung выдвинуло предположение, что президент США Джо Байден поставил перед Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет. Газета указывает: глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать.

По оценке немецкого издания, заявление Путина можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от «Северного потока – 2», то он должен будет покупать больше топлива у Москвы. «Так или иначе, Газпром остается в выигрыше – а значит, в выигрыше остается и Кремль», – делает вывод Sueddeutsche Zeitung.

Добавим, что читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия».

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии сообщило, что 12 сентября станет днем окончания строительства газопровода «Северный поток – 2». Именно до этой даты запланирована работа судна-трубоукладчика «Фортуна» на участке протяженностью порядка 13-14 километров.

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