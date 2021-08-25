Путин поддержал программу капремонта школ по предложению Шмелевой Эксперт раскрыл схемы вербовки Западом активистов для дискредитации выборов в России Россияне оценили поднятые Путиным на съезде ЕР темы 25 августа 2021, 18:16 Россияне сочли поднятые президентом Владимиром Путиным на встрече с «Единой Россией» темы важными и значимыми, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «У большинства участников фокус-групп (79%) сложилось положительное впечатление о выступлении президента на встрече с представителями «Единой России» 24 августа, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Большая часть участников фокус-групп (79%) отметили, что им было интересно смотреть выступление президента, 21% придерживаются противоположной точки зрения. Абсолютное большинство участников опроса (87%) считают поднятые главой государства темы важными и значимыми, 64% уверены, что Путин понимает их проблемы. При этом 75% опрошенных отметили, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне, и только у 12% возникли сомнения по этому поводу. 84% респондента отметили, что глава государства обозначает свою позицию четко и понятно. Почти три четверти (74%) полагают, что большая часть задач, озвученных Путиным, будут в той или иной мере решены. 24% придерживаются обратной точки зрения. «Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам, как работающим, так и неработающим, в размере 10 тыс. рублей (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических осмотров населения по всей стране для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медицинскую помощь (89%), о внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16-17 лет (86%)», – указали во ВЦИОМ. Положительные эмоции при просмотре выступления президента на съезде партии 22 августа испытали 77% участников фокус-групп (надежду – 70%, доверие – 38%, уважение – 36%). Оценка проводилась в ходе всероссийского репрезентативного телефонного опроса, так и в ходе фокус-групповых дискуссий, посвященных данной встрече. Фокус-группы проводились в административных центрах и городах-миллионниках разных субъектов страны. Метод опроса – телефонное интервью со стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и другие обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ, подчеркнули во ВЦИОМ. В исследованиях приняли участие 138 респондентов – граждан России в возрасте 18 лет и старше. В опросе приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет.

Шойгу назвал беспрецедентным решение выделить на авиацию 340 млрд рублей 24 августа 2021, 21:42 Текст: Елизавета Булкина

В России еще никогда не выделялось на региональную или малую авиацию таких сумм как 340 млрд рублей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Что такое 340 млрд для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной или малой авиации? Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось», – передает его слова ТАСС. По словам министра, сейчас объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. «А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири - на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки – 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги», – отметил Шойгу. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин назвал образ будущего России 24 августа 2021, 21:14

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, заявил президент России Владимир Путин во вторник на втором этапе съезда партии «Единая Россия». «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. <...> Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как много больше детей», – приводит его слова ТАСС. Также Путин рассказал, что выстроить целостную систему поддержки семей с детьми является сегодня одной из важнейших задач в России, в ближайшие годы следует расширить линейку соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы. «Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства. Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет – расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы», – сказал глава государства. Он также обратился к представителям «Единой России» и фракциям будущего парламента поддержать такие решения. Ранее Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. Путин призвал модернизировать систему образования 25 августа 2021, 16:21 Текст: Алексей Дегтярев

В России необходимо модернизировать существующую систему образования, заявил президент Владимир Путин на президиуме Госсовета по вопросам образования. «Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе», – цитирует Путина РИА «Новости». По его словам, российскому руководству необходимо обеспечить высокий уровень образования во всех школах. «Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то ведущих стран мира по качеству общего образования, какие-то там «десятки», «пятерки» и так далее. Дело совершенно не в этом. Главное – дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией», – заявил глава государства. Президент отметил, что важно помочь тем детям, у которых есть трудности с обучением, в том числе из-за большой нагрузки, сложной жизненной ситуации или из-за проблем психологического характера. Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства 25 августа 2021, 10:52 Текст: Евгения Шестак

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что самые сложные переговоры за годы его президентства были с российским лидером Владимиром Путиным. «С Россией. С Путиным... Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось. Упомяну хотя бы Тузлу», – сказал Кучма в интервью изданию «Украинская правда». По его словам, причиной потери Крыма в 2014 году стало бездействие украинских властей. «Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», – заявил он. Также экс-президент заявил, если бы Украина не перешла к «сопротивлению» в Донбассе, то могла бы прекратить существование как государство. «Могли и не переходить, конечно (к сопротивлению). Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия», – добавил он. Ранее Кучма заявил, что Украина не сможет успешно развиваться, если и дальше будет занимать исключительно антироссийскую позицию. Путин подписал указ о присоединении трех муниципалитетов Нижегородской области к Сарову 24 августа 2021, 19:31 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к закрытому городу Сарову двух муниципалитетов Нижегородской области и части муниципалитета республики Мордовия. «В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования – города Сарова Нижегородской области и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование – город Саров Нижегородской области путем присоединения части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр. Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Путин предложил объявить в России Год педагога 25 августа 2021, 14:46

Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога. С таким предложением в ходе встречи главы государства с представителями общественности выступила одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина. «Это хорошая идея, хорошее предложение», – сказал в ответ президент, передает ТАСС. Путин напомнил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. «Это один из основателей российской педагогики. Нужно так и сделать – 2023 год объявить Годом педагога», – сказал Путин, поблагодарив участницу встречи за предложение. Президент также указал, что российские власти намерены совершенствовать систему оплаты труда педагогов. «Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы. Надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей. Но мы будем делать это и дальше», – сказал глава государства, говоря о мерах, которые помогли бы поднять престиж профессии педагогов. Эксперт назвал главные итоги съезда «Единой России» 24 августа 2021, 21:59 Текст: Анна Куликова

«Единая Россия» подтверждает свою лидирующую роль и задает выборную повестку. ЕР точно не свалилась в прокрустово ложе популизма, поэтому все прозвучавшие на съезде заявления носят обоснованный характер, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела второй этап съезда, на котором выступил президент Владимир Путин. «Съезд «Единой России» стал кульминационной точкой для всей избирательной кампании, потому что ЕР и президент Владимир Путин задают основную повестку кампании в целом», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По словам эксперта, сейчас основные ожидания избирателей связаны с ответом на социально-экономические проблемы и с запросом на эффективную власть. «Социальная поддержка и заявление о том, что национальная идея – это крепкая и благополучная семья, – очень важный идеологический и ценностный сигнал для всей страны. Медицина, образование, помощь семье – это ключевая социальная тематика. Также уделено внимание проблематике, связанной с поддержкой старшего поколения и пенсионеров. Это же касается защиты сувернитета России и эффективности власти», – отметил социолог. «Прозвучавшие на съезде заявления не были банальными призывами к справедливости или безосновательными лозунгами. Обычно этим грешат лидеры некоторых партий, обещающие в случае прихода к власти все изменить к лучшему. Но они не отвечают на вопрос о том, как это сделать. В случае с ЕР ситуация совершенно иная, что отражено в народной программе партии», – заключил Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела завершающий этап своего предвыборного съезда. Главным событием мероприятия стало выступление президента России Владимира Путина. В своей речи глава государства назвал защиту суверенитета страны общим долгом. Также он предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья и запретить списание соцвыплат по исполнительному производству. Кроме того, выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, а пенсии проиндексируют выше инфляции. Президент четко сформулировал новую национальную идею. «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего... Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как можно больше детей», – сказал Путин. По итогам съезд утвердил программу, с которой ЕР пойдет на выборы. На первом этапе съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Путина в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Конструктор завода «Севмаш»: В народной программе ЕР заложено создание инженерных школ 24 августа 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, поэтому в программе партии заложена задача по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям, заявил главный технический руководитель по спецпроектам и вооружениям предприятия «Севмаш» Александр Спиридонов. «Партия предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, причем в высокотехнологичных отраслях. От «нефтяной иглы» мы уходим, в том числе при участии «Единой России». Нужно больше масштабных проектов – это наши рабочие места, наша зарплата», – приводятся его слова на сайте партии. Он подчеркнул, что для развития страны нужны инженеры различных специальностей. «Поэтому считаю важной зафиксированную в программе партии задачу по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям», – считает Спиридонов. Для развития производства необходимы профессиональные сотрудники и отраслевая модель подготовки рабочих, создание 3400 производственных помещений в наших колледжах и ПТУ. На эти цели в программе зафиксировано выделение 30 млрд рублей. Также Спиридонов рассказал, что охрана прав работников и стимулирование работодателей, которые заботятся о своих сотрудниках – одно из основных положений программы, которую «Единая Россия» предложит избирателям. Партия будет следить, чтобы Трудовой кодекс неукоснительно соблюдался в отношении работника. «Работа должна быть доступна. А в случае потери рабочий человек должен получить поддержку государства, помощь в трудоустройстве и профессиональном развитии. Нужно развивать закон «О занятости», чтобы появилась возможность найти работу на территории всей страны», – считает Спиридонов. Еще одним важным пунктом народной программы «Единой России» он назвал программу подготовки 50 тыс. мастеров производственного обучения. «Профессиональные навыки и повышение квалификации рабочего – это и есть рост его зарплаты. Считаю, что этот вопрос должен находиться под пристальным внимание государства. А МРОТ должен быть таким, чтобы человек мог прожить весь месяц, а не неделю», – заключил он. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин на съезде ЕР назвал защиту суверенитета России общим долгом 24 августа 2021, 20:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. «Единая Россия» идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. И это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни. Наш общий долг – надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», – приводит его слова НТВ. По словам Путина, он рассчитывает на дальнейшую совместную работу ради благополучия граждан и процветания родины. Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. «Мы вместе! За Россию!», - заключил Владимир Путин. Выборы-2021: ЕР приняла народную программу, а Титов предложил новую пенсионную реформу 25 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

«Единая Россия» провела завершающий этап съезда и идет на выборы с народной программой. Партия пенсионеров решила создать Социальный кодекс России, а лидер Партии роста Борис Титов предложил создать второй Пенсионный фонд. Инициативы, с которыми выступил президент России Владимир Путин на втором этапе предвыборного съезда «Единой России» во вторник, будут интегрированы в предвыборную программу партии. Об этом заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев по итогам съезда. «Мы долго и тщательно работали над программой, в основу было положено апрельское послание президента Федеральному собранию, только что глава государства выступил с пакетом новых и очень важных масштабных идей, – напомнил Медведев. – Вне всякого сомнения, эти идеи должны быть включены в программу». Во время своего выступления Путин заявил, что предвыборная программа ЕР составлялась при участии жителей всех регионов страны. Также президент выступил с рядом инициатив, в том числе в части пенсионного обеспечения, гарантии социальных выплат, развития авиастроения. Партия пенсионеров разработала проект Социального кодекса. В нем будут закреплены основы правового регулирования отношений по реализации социальных прав граждан. Как заявил глава Центрального совета партии Владимир Бураков, социальная поддержка – «важнейшая функция государства». В кодексе «будет четко прописано – кому, как, за что и почему должно государство». В свою очередь сторонник Партии пенсионеров Евгений Казаков отметил, что «несмотря на большое количество различных форм государственной поддержки, воспользоваться ими могут достаточно ограниченное количество людей». «С нашей точки зрения, не гражданин должен доказывать свое право на льготу, а государство должно уведомлять гражданина, что наступил момент, когда он может воспользоваться той или иной льготой», – указал Казаков, добавив, что в цифровом варианте Социальный кодекс будет представлять удобный навигатор: человек сможет получать ответы на вопросы от компьютерной программы. Бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений (ФСП) для выплат пенсии тем, кто родился до 1967 года и не платил страховые взносы в полном объеме. Такая инициатива содержится в концепции «ре-реформирования» пенсионной системы Столыпинского клуба, одним из основателей которого является Титов. «Сегодня мы предлагаем уйти от принципа в пенсионной системе, когда один работающий платит пенсионные взносы, обеспечивая как минимум двух-трех человек, которые не успели накопить себе на пенсию... Мы предлагаем для тех, кто не успел накопить, создать специальный Фонд старших поколений или выделить его учет в рамках действующего Пенсионного фонда. Так государство сможет взять таких граждан на свое обеспечение», – рассказал Титов. Наполнять ФСП предлагается за счет прямых дотаций государства, а также с помощью специализированных поступлений в бюджет (например, налога на роскошь, части акцизов на алкоголь и табак). Политолог Марат Баширов позитивно оценил второй этап съезда «Единой России» и представленный проект народной программы партии. «На мой взгляд, грамотно были распределены темы двух этапов. Если первая часть съезда касалась утверждения списка партии, то вторая – была посвящена народной программе. Это говорит о том, что партия ответственно относится к этим выборам», – заметил он. По словам политолога, прозвучавшие в ходе съезда инициативы о социальных выплатах пенсионерам и военнослужащим – важный сигнал избирателю и «партия готова поддерживать эти категории населения». «Предвыборная программа «Единой России» касается фактически всех социальных и экономических аспектов жизни россиян», – добавил собеседник. Требование о доработке программы Баширов также счел показательным. «Это значит, что партия проводит активную работу с населением, получает от них обратную связь, исходя из которой и корректирует свою программу. На мой взгляд, это очень важно», – считает политолог. Что касается «Социального кодекса» Партии пенсионеров, то Баширов назвал его «верным трендом». «В обществе есть запрос на некую прозрачную платформу, в которой была бы представлена вся информация о существующих льготах. Более того, все должно работать автоматически и таким образом, чтобы человеку не приходилось бегать по госучреждениям и собирать необходимые бумаги. Об этом говорит и Партия пенсионеров, и «Единая Россия», которая ранее выступила с похожей инициативой», – пояснил политолог. По мнению эксперта, «пенсионеры» не копируют единороссов и не гонятся за ними. «Единая Россия» – как основная ведущая политическая сила в стране – смотрит более широко. А Партия пенсионеров – как «эксперт» в части пенсионного и социального обеспечения – подтверждает существующий запрос», – уверен Баширов. Однако не все эксперты разделяют такую позицию. По мнению политтехнолога Алены Август, «каждая партия хочет быть особенно оригинальной, но придумать что-то новое сложно». По ее мнению, «пенсионеры» взяли идею «Единой России», «чуть-чуть ее подрихтовали и выдвинули за свою». Вместе с тем, реализация предложенного проекта отвечала бы интересам граждан, уверена собеседница. «Часто люди не получают пособий или льгот по оплате ЖКХ просто потому, что они не знают о праве на это. Возможно, новый проект поможет улучшить знание законов страны», – подчеркнула Август. На этом фоне предложение Титова выглядит неоднозначно. «С одной стороны, инициатива лидера Партии роста понравится людям старшего возраста. С другой – идея выглядит странно, потому что возникает вопрос – где государству взять деньги на дотации?» – задалась вопросом Август. По мнению Баширова, Титов погнался за голосами пенсионеров, не понимая, где найти источники финансирования на подобные реформы и как реализовать эту идею. «На мой взгляд, это банальный популизм. Господину Титову давно пора понять, что стране нужна нормальная партия предпринимателей, а не то, что он создает», – заключил Баширов. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде» 24 августа 2021, 19:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде». «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Указом также утверждено положение об этом почетном знаке, его описание, рисунок, образец бланка грамоты о награждении им. Ранее Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио. «Единая Россия» приняла народную программу 24 августа 2021, 20:08 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» на съезде приняла программу, с которой пойдет на выборы, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Программу «Единой России» единогласно утвердили делегаты второго этапа съезда партии, который прошел в Москве 24 августа, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Уважаемые коллеги, наша программа принята. Я вас поздравляю. Именно с этой программой мы пойдем на выборы. И я уверен, что мы сможем победить», – приводит его слова РИА «Новости». Затем Медведев объявил о перерыве в работе съезда. «Он у нас в этом году очень длинный, из трех этапов состоит. А третий этап, я надеюсь, пройдет уже в совсем уже таком мажорном настроении по итогам победы», – сообщил он. В народную программу партии поступили предложения от более чем 2 млн человек – ее коллективным автором является российский народ, отметил Медведев. «Предложения в народную программу партия собирала больше двух месяцев. На площадках «Единой России» состоялась серия онлайн-консилиумов, стратегических сессий, круглых столов. Свои инициативы очно и онлайн на сайт NP.ER.RU внесли эксперты, общественники, депутаты, жители регионов», – говорится в сообщении партии. Напомним, в Москве прошел второй этап Съезда «Единой России». На первом этапе Съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Владимира Путина в первую пятерку списка партии вошли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее президент Владимир Путин на съезде ЕР заявил, что предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России. Лицам с иностранным гражданством разрешили госслужбу при невозможности избавиться от него 25 августа 2021, 15:55 Текст: Алексей Дегтярев

На госслужбу смогут поступать имеющие иностранное гражданство россияне, не имеющие возможности избавиться от него, соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. «Установить, что гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», – цитирует текст указа ТАСС. Отмечается, что указ распространяется также и на действующих чиновников. Невозможность прекращения иностранного гражданства будет устанавливаться решением президента России или президентской Комиссией по вопросам гражданства. «Определить, что обращения руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на иные должности могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года», – отмечается в документе. Такие чиновники должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства, воздерживаться от получения паспортов и других документов этих стран, от совершения иных действий в качестве граждан другой страны, за исключением случаев, когда это нужно для прекращения гражданства. Напомним, с 1 июля вступил в силу пакет законов, запрещающих чиновникам, военнослужащим и ряду других категорий россиян иметь не только иностранное гражданство, но и вид на жительство за рубежом. Эксперт: Запад и российские критики власти будут продвигать идею о нечестности выборов 25 августа 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Сентябрьские выборы в Госдуму являются важным этапом реформирования российской власти, именно поэтому уже привычное вмешательство Запада в российский избирательный процесс стало более активным и агрессивным, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Предстоящие выборы в Государственную думу являются ключевым событием для развития политической системы России, поскольку конституционная реформа 2020 года привела к существенному расширению полномочий нижней палаты парламента. Следовательно, сентябрьские выборы станут важным этапом реформирования российской власти, создания новой конфигурации политических институтов», – заявил Шаповалов. По его словам, именно поэтому ставшее уже привычным вмешательство западных структур в российский избирательный процесс вышло на новый уровень. «(Вмешательство) стало на порядок более активным и агрессивным. Задействованы разнообразные институты. В информационной атаке на российскую избирательную систему участвуют отдельные западные политики, эксперты, журналисты, «негосударственные», в том числе «международные», организации», – отметил Шаповалов. В частности, он напомнил, что 15 июля комитет Европарламента по иностранным делам пришел к выводу, что «Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента», а 20 июля организация Amnesty International обвинила российскую власть в репрессиях и устранении нежелательных кандидатов и призвала иностранных дипломатов к публичному осуждению. «В документах комитета Европарламента по иностранным делам предлагается для расширения давления на Россию задействовать «методы поощрения для усиления демократических тенденций внутри России». Практически синхронно руководитель движения «Голос» Андрей Бузин месяц назад публично заявил, что выборы в Государственную думу будут нелегитимными. Еще не была завершена процедура регистрации кандидатов, не до конца было известно, кто из политиков будет конкурировать в конкретных избирательных округах, а «объективный и непредвзятый эксперт» уже начал выносить свой вердикт. При этом им было совершенно неважно, кто будет участвовать в выборах, какой будет явка и кому из кандидатов избиратели отдадут свои предпочтения. Мнение российских избирателей его совершенно не интересовало. Руководитель «Голоса» уже месяц назад отказал российским гражданам в праве голоса, в праве самостоятельно сделать свой выбор», – считает политолог. «Таким образом, сценарий окончательно был определен еще месяц назад. А сейчас и «международное сообщество», и российские критики власти будут развивать и усиливать тезис о нечестности и нелегитимности выборов, формируя в правильном для себя направлении общественное мнение и закрепляя этот тезис в массовом сознании», – заключил Шаповалов. Напомним, в новый реестр Минюста России для незарегистрированных организаций, которые выполняют функции иностранного агента первым внесли движение «Голос». Путин внес предложения в народную программу «Единой России» 25 августа 2021, 10:03 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин внес собственные предложения в народную программу «Единой России», в нее также включены инициативы от жителей и экспертов из всех регионов. Предложения президента предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. В ходе второго этапа съезда «Единой России», прошедшего 24 августа в Москве, глава государства подчеркнул, что программа партии по праву может называться народной, поскольку ее соавторами стали жители всей страны, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Говоря о мерах поддержки военнослужащих (эта тема прозвучала ранее на встрече главы государства с представителями «Единой России»), президент предложил распространить их на более широкий круг получателей. Речь идет о единовременной выплате в 15 тыс. рублей. «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. И предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», – сказал Путин. Будущим депутатам фракции «Единой России» в Госдуме глава государства также поручил заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах. Также в числе приоритетов президент назвал и защиту получателей соцвыплат от кредиторов. И заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам. «Это недопустимо. Это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Как можно этого не понимать? Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причем сделать это нужно, что называется, «задним числом». То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть», – подчеркнул он, призвав выстраивать целостную систему поддержки семей с детьми в единой и понятной для людей логике. Парламентариям «Единой России» в новом созыве предстоит также предусмотреть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья – глава государства поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. «По всей стране – это более 11 млн квадратных метров. На эти цели выделим 45 млрд рублей из федерального бюджета», – сказал Путин. Серьезным вызовом для страны президент назвал лесные пожары, охватившие в этом году огромные территории. На борьбу с ними будет дополнительно выделено 24 млрд рублей. «Прошу правительство детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере и предусмотреть механизмы своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. Одно из важных направлений здесь – создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения», – сказал он и поблагодарил всех сотрудников профильных ведомств, которые боролись с огнем. Для поступательного развития страны, подчеркнул глава государства, нужно запускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты. Необходимо наращивать реализацию программ для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автодороги Москва – Казань – Екатеринбург, железнодорожную магистраль «Северный широтный ход», реализовывать комплексную программу развития Сибири. Важным этапом развития страны должно стать обновление российского авиапарка. На это направят беспрецедентную сумму – 340 млрд рублей. Развитие в том числе санитарной авиации позволит оказывать медпомощь в труднодоступных районах. «В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счет наших отечественных самолетов и вертолетов», – отметил Путин. Не обошел глава государства вниманием и одну из магистральных тем в работе «Единой России» – развитие села. «Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников, продавать свою продукцию», – сказал он. Говоря о тех, кому «Единая Россия» доверила представлять партию на выборах, Путин отметил, что список кандидатов от партии обновился – в него вошли «неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание». «Сохраняться должна преемственность законодательной деятельности. При этом важно, чтобы в работу включались парламентарии с новыми идеями и подходами. Новое поколение должно появляться, заявлять о себе и это должно поддерживаться», – сказал глава государства, подчеркнув, что на представителей «Единой России» «можно положиться». «Очень на вас рассчитываю», – заключил он. Народная программа «Единой России» состоит из двух разделов. Первый – «Благополучие человека» – посвящен повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание – институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтерам и молодежным объединениям. Второй блок – «Сильная Россия» – направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий. Одна из ключевых тем в народной программе – модернизация системы здравоохранения. Конечная цель – перезагрузка отечественной медицины, отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Нам нужна серьезная система реабилитации пациентов, перенесших тяжелые состояния. Пандемия показала, что мы должны совершенствовать систему эпидемиологической безопасности – я говорю о «санитарном щите». Цифровизация – это путь к созданию прозрачной системы здравоохранения: от пациента до врача и исполнительной власти. Перезагрузка системы здравоохранения не может быть успешной без новых подходов в первичном медицинском звене», – подчеркнул он. В свою очередь уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что «Единая Россия» возьмет на себя ведущую роль по поддержке семей, которая должна развиваться опережающими темпами. «В частности, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи на законодательном уровне, а также упрощении для семей с детьми младше трех лет процедуры погашения ипотеки с использованием маткапитала. Помимо этого, необходимо внедрить институт сертифицированных нянь, чтобы помочь женщинам продолжать карьеру. Все меры поддержки семьи должны получать в режиме «одного окна», – отметила она. Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что срок действия народной программы не ограничивается предвыборным периодом. Она действует пять лет и должна контролироваться не только руководящими и контрольными структурами партии, но и всеми членами партии, а также авторами документа – жителями страны. Эту мысль поддержал и министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, отчеты партии о выполнении народной программы должны стать ежегодными. «Предвыборная программа» – это звучит красиво. Я хотел бы внести предложение в следующем году провести конференцию и подвести итоги первого года. Но для этого надо побеждать. Важно, чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих других трибун», – сказал Сергей Шойгу. Напомним, в Москве прошел второй этап съезда «Единой России», на котором была принята народная программа, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. На первом этапе по предложению президента в первую «пятерку» лидеров списка кандидатов вошли министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.