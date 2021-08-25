Эксперт оценил возможность мирного соглашения между «Талибаном» и сопротивлением в Панджшере

«Это означает предложение о сдаче», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя заявление представителя движения «Талибан» (запрещено в России) Забихуллы Муджахида о скором мирном соглашении с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления талибам.

«Обе стороны хотели бы решить этот вопрос мирным путем, но пока их взгляды очень сильно расходятся. Поэтому сложно представить, как они могли бы договориться», – отметил директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

По его словам, руководство движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) затягивает время. «Они сейчас находятся под давлением мирового сообщества. Для их имиджа не будет положительным сказать, что они планируют решать вопрос силой. Поэтому они обещают разрешение ситуации мирным путем», – отметил Нессар.

«Внутри Афганистана ситуация с экономикой сейчас не очень хорошая. Талибам нужно как можно быстрее создать администрацию, чтобы управлять страной», – пояснил собеседник.

«Талибы ожидают, что их анонс о перемирии поймут как предложение о сдаче. Их слова значат – «мы сильнее вас, сдавайтесь!» – убежден Нессар.

Мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся антиталибские силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время, пообещал представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид.

«Мы находимся в контакте с людьми в Панджшере. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами... Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать», – цитировало РИА «Новости» заявление Муджахида телеканалу Shamshad News.

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Напомним, что после того, как «Талибан» взял Кабул, последним очагом активного сопротивления стала северо-восточная провинция Панджшер, населенная в основном таджиками. Сообщалось, что во главе антиталибского движения находятся Ахмад Масуд (сын лидера антиталибского «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад), а также вице-президент Афганистана Амрулла Салех, провозгласивший себя и. о. президента республики после бегства главы государства Ашрафа Гани.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Масуд-младший обратился за помощью к США и сообщил, что у отрядов сопротивления есть запасы боеприпасов и оружия. В минувшие выходные этот лидер сопротивления заверил: Панджшер не будет сдан «Талибану». «Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», – цитировало интервью Масуда каналу Al Arabiya агентство РИА «Новости».

Однако позже стало известно, что представители «Талибана» отправились на переговоры в Панджшер – сообщалось, что оплот сопротивления сдастся без боя.

Ранее движение «Талибан» попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения. Движение также пообещало распространить амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на бежавшего президента Гани. Все эти люди могут вернуться в страну, пообещал высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани.

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