Талибы предложили Гани вернуться в Афганистан

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на президента Ашрафа Гани, они могут вернуться в страну, заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани.

По словам Хаккани, между талибами и свергнутыми президентом Ашрафом Гани, вице-президентом Амруллой Салехом и советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом «нет вражды». «Наша сторона прощает всех, от генерала (воевавшего против нас) до простого человека», – приводит в пакистанский телеканал «Джео-ТВ» слова Хаккани.

Он также призвал бегущих из страны афганцев не делать этого, добавив, что пропаганду о том, что талибы будут им мстить, «распространяют враги». Хаккани обещает, что все живущие в стране национальности могут чувствовать себя спокойно. «Таджики, белуджи, хазарейцы и пуштуны – все наши братья», – заверил он, передает ТАСС.

Тем не менее, как отмечают пакистанские СМИ, количество желающих покинуть Афганистан по-прежнему очень высоко. В том числе, по данным пакистанских властей, в Афганистане остаются порядка 800 пакистанских граждан, которые намерены покинуть эту страну.

Ранее «Талибан» заявило, что младший брат президента Афганистана Хашмат Гани якобы присягнул на верность боевикам.

После того, как в августе боевики взяли контроль над территорией почти всего Афганистана, в том числе вошли в Кабул, Ашраф Гани бежал с огромной суммой денег, причем часть средств даже не удалось вывезти из страны. Сообщалось, что он украл из казны 169 млн долларов.

В данный момент Гани и его семья находятся в ОАЭ. Сам он заявил, что его якобы вынудили покинуть Афганистан. В МИД России указали на ответственность Гани за происходящее в его стране.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто способен победить талибов в Афганистане.