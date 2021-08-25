Талибы запретили вывозить доллары из Афганистана

«Украденный» в Афганистане украинский самолет оказался выкуплен богатыми афганцами

Украинский самолет, который якобы был захвачен неизвестными в Афганистане, выкупили богатые афганские бизнесмены за валюту, золото и драгоценные камни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.

По данным «Страна.ua», на украинском самолете в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт.

«То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источники «Страны» в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», – говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть афганских беженцев, которых эвакуировали на украинских самолетах, покупали себе места на борту за большие деньги, а эти «платежи идут мимо официальной кассы».

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, на прошлой неделе захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позднее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко позже опроверг эту информацию.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что захват власти в Афганистане участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России) может привести к миграционному кризису на Украине.

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