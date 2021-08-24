Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане Путин предложил выделить 24 млрд рублей на обязательства по лесоохране в регионах Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях 24 августа 2021, 18:33 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на втором этапе съезда «Единой России» предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики. «Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса... При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики», – передает его слова РИА «Новости». Кроме того, Путин поддержал идею «Единой России» о помощи фермерам и точкам торговли для стимулирования снижения цен. «Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса населения, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию. Отмечу также, что реализация этих мер окажет влияние и на снижение цен на продукты питания», – сказал он. Ранее Путин на встрече с единороссами заявил, что обсудит с правительством вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году.

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей 24 августа 2021, 11:26

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Кремля. Предложение о разовой выплате пенсионерам Путин озвучил в воскресенье на встрече с представителями «Единой России». В сообщении на сайте Кремля указывается, что единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты». Одним указом такая выплата назначается пенсионерам, «проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения». Второй указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров. Ранее Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России» 24 августа 2021, 17:43 Текст: Алексей Дегтярев

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане 23 августа 2021, 21:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы по актуальной тематике двусторонней повестки. «Разговор в итоге коснулся и экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время», – сообщает Белта. Уточняется, что лидеры двух стран обсудили предстоящие учения «Запад-2021», подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО. Также Путин и Лукашенко говорили о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ. Ранее Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану. Напомним, Путин заявил, что Россия не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики. Путин предложил распространить выплаты военным на курсантов и правоохранительные органы 24 августа 2021, 17:47

Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Выплаты военным необходимо распространить на курсантов и сотрудников правоохранительных органов, с таким предложением выступил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Глава государства также предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что выплату в 15 тыс. рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере – вне зависимости от звезд на погонах. Он добавил, что «все в этом равны, как в бане». «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну, извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», – сказал президент. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что из бюджета на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей. Путин предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству 24 августа 2021, 18:02

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо запретить списание социальных выплат по исполнительному производству, заявил президент Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия». «Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам», – заявил он. «Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве», – передает слова президента ТАСС. «Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», – добавил Путин. Также в ходе съезда президент предложил распространить выплаты военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Путин: Выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры 24 августа 2021, 17:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин сообщил, что выплату в 10 тыс. рублей получат как работающие, так и не работающие пенсионеры. Также он поручил правительству и Госдуме принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора справок для единовременной выплаты, передает РИА «Новости». По словам Путина, люди пожилого возраста являются одним из главных приоритетов, необходимо решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату. Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Путин уволил замглавы СК Рассохова 24 августа 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Следственного комитета России Ростислава Рассохова. «Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 24 августа. Рассохов был назначен на этот пост указом Путина 12 мая 2020 года. Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Байденом вывода войск США из Афганистана 24 августа 2021, 12:56 Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден затрагивали тему вывода американских войск до коллапса в Афганистане, нюансы в публичную плоскость транслировать не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя сообщения ряда СМИ о том, что якобы Путин на встрече с Байденом в Женеве выступил против присутствия США в Средней Азии и Афганистане, Песков отметил, что необязательно каждая информация, будь она правдивой или «уткой», должна комментироваться Кремлем или МИД, «тем более когда речь идет о содержании переговоров глав государств – России и США». «Можно сказать одно, что действительно тогда еще, когда не случился вот этот афганский коллапс, действительно тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода американцев из Афганистана обсуждалась, затрагивалась на переговорах, но нюансы мы, как правило, конечно же, не транслируем в публичной плоскости, так не принято», – пояснил Песков, передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос о том, нет ли здесь цели переложить ответственность за вывод войск из Афганистана на кого-то другого, Песков указал, что переложить ответственность за вывод войск США из Афганистана невозможно. «Ну здесь при всем желании невозможно на кого-то другого переложить ответственность, поэтому не думаю, что здесь может быть такая цель», – ответил Песков. Ранее СМИ сообщали, что после вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи. Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией. Песков: Путин остается лидером «Единой России» 24 августа 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин воспринимает «Единую Россию» как партию власти, которая не боится брать на себя ответственность и решает насущные проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин долго остается лидером партии, и он действительно поддерживает партию. Он относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые ведут к постепенному улучшению социально-экономических показателей, развитию нашей страны. Это партия власти, которая далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее, которая не боится брать на себя ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы. Вот так именно относится к этой партии президент», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли «Единая Россия», которая на выборы идет под слоганом «Команда Путина», является партией президента, или он по-другому представляет ее себе. За комментарием по публикации в СМИ о том, что Путин якобы остался недоволен первым съездом партии, пресс-секретарь российского лидера предложил обратиться к автору этого материала, передает РИА «Новости». «Партия постоянно меняется, она развивается, она растет со страной, вместе с политической системой. Появляются новые лица, их немало. Поэтому процесс обновления партии – естественный и постоянный», – отметил Песков, отвечая на вопрос, есть ли у президента желание поменять что-то в «Единой России». Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к вопросу сменяемости власти, который поднимался во вторник на дебатах, Песков назвал этот вопрос риторическим. «Это вопрос риторический. И совершенно здесь не важна позиция Кремля. У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, вопрос выборов в парламент, к парламентским выборам, к которым мы готовимся, а дальше это уже вопрос волеизъявления людей», – сказал Песков. Путин обсудил Афганистан с премьером Индии 24 августа 2021, 13:48 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьером Индии Нарендрой Моди ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении на сайте Кремля указывается, что «при обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом». Также Моди выразил признательность Путину за содействие в борьбе с коронавирусом, «включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования». Стороны также затронули ряд вопросов дальнейшего развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Кроме того, был обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях. Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Путин призвал найти решения для каждого потерявшего заработок россиянина 24 августа 2021, 17:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Он поручил партии «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов. «Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться», – заявил Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», – сказал президент Глава государства подчеркнул, что надо добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период, передает РИА «Новости». По его словам, этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути. Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане 24 августа 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России». «Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС. Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он. Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин. Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян. «Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он. Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент. Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации 24 августа 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. «Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости». Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Путин предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья 24 августа 2021, 18:08 Текст: Алексей Дегтярев

Для новой программы переселения людей из аварийного жилья необходимо выделить из бюджета 45 млрд рублей, с таким предложением выступил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России». Глава государства в ходе съезда заявил, что нужно не только поддерживать регионы, которые успешно переселяют людей из аварийного фонда, но и запустить новую программу, передает РИА «Новости». Президент обратился к «Единой России» с просьбой поддержать это предложение в бюджете 2022 года и на плановый период 2023-2024 годов. «Напомню, что сейчас регионы расселяют аварийное жилье признанное таковым на начало 2017 года. В пошлом году мы добавили на эту программу 50 млрд рублей, а сегодня работа идет с опережением графика – до конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно. Считаю в этой связи, что нужно двигаться дальше – не только поддержать те субъекты федерации, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу. Полностью согласен на этот счет с предложением «Единой России» – программа, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным, на 1 января 2021 года», –сказал Путин на втором этапе съезда ЕР. По словам президента, по всей стране площадь такого жилья составляет более 11 млн квадратных метров. Ранее Фонд содействия реформированию ЖКХ сообщал, что новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года, планируется запустить уже в этом году. В Фонде поясняли, что на нее предполагается направить 45 млрд рублей до 2024 года. Путин предложил выделить 24 млрд рублей на лесоохрану в регионах 24 августа 2021, 18:39 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на втором этапе съезда «Единой России» предложил выделить 24 млрд рублей на обязательства по лесоохране в регионах. «А чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим на эти цели еще 24 миллиарда рублей», – приводит его слова РИА «Новости». Путин считает, что это будет обозначать стопроцентное выполнение обязательств федеральных властей по выплате субвенций регионам, но на практике это будет означать фактически двукратное увеличение финансирования на эти цели. Также глава государства заявил, что в России надо кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров, распределить полномочия на случай ЧС. «Нам нужно извлечь уроки, кардинально усилить систему лесоохраны. Прошу правительство детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере, предусмотреть нормативное оформление механизма своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств при возникновении чрезвычайных ситуаций», – заявил Путин. Он рассказал, что на обновление российской авиации, в том числе санитарной, будет выделено 340 млрд рублей, передает ТАСС. Ранее Минфин подготовил варианты по финансированию дооснащения МЧС техникой для тушения пожаров.