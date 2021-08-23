В Госдуме подвели итоги двух лет работы комиссии по выявлению вмешательства в дела России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев подвел итоги двух лет работы комиссии, указав, что принятые законы помогут защитить суверенитет России.

«Когда создавалась комиссия, мы сразу для себя решили – итогом нашей работы должны стать законы, которые помогут защитить суверенитет страны и права наших граждан. Удалось ли это сделать? Я считаю, что да. Комиссией разработан пакет законов, и они сегодня уже действуют, поставив заградительные барьеры для внешнего вмешательства», – заявил Пискарев, слова которого приводятся на блог-платформе Telegraph.

По его словам, законодатели изучили, какие технологии используются для вмешательства во внутренние дела России и по каким направлениям это происходит. «Во многих случаях целевой аудиторией иностранного вмешательства является молодежь. За эти два года мы выяснили, что в нашем законодательстве нужно модернизировать, чтобы перекрыть лазейки для вмешательства извне, и подготовили необходимые поправки», – добавил Пискарев.

«В частности, выявлены многочисленные попытки вмешаться в наркополитику России. Для противодействия склонению молодежи через Интернет к потреблению наркотиков внесены изменения в статью 230 УК РФ. Установлена ответственность от 12 до 15 лет лишения свободы, если подобные действия привели к тяжким последствиям», – уточнил он.

Также законодатели выявили массированные попытки вмешаться в выборы и раскачать внутриполитическую ситуацию в стране. «Причем участвуют в этом не только западные СМИ и НПО, но и посольства ряда стран. Разработанный комиссией пакет из 14 законов не только помогает пресечь деструктивную деятельность против России, но и вводит ответственность для тех, кто в этом участвует и организует обучение профессиональных провокаторов и организаторов «цветных революций». Недопустимо проведение таких мероприятий, на которых обсуждают возможность применения опыта боевиков Майдана на территории России», – указал Пискарев.

«Поставлен законодательный барьер для проникновения в органы законодательной власти экстремистских и террористических идей и их носителей. Организации и СМИ-иноагенты теперь должны раскрывать зарубежных спонсоров, маркировать свою продукцию и отчитываться о том, куда тратят полученные из-за рубежа средства. Народ имеет право знать на чьи деньги и в интересах каких государств осуществляется политическая деятельность в нашей стране», – напомнил глава комиссии.

Пискарев добавил, что «все эти меры вызвали большой шум на Западе». «Там срочно ищут возможности как-то обойти наши новые законы. СМИ, политики и правозащитники в один голос возмущаются невозможностью продолжения той деструктивной деятельности, которую годами вели в России их различные фонды, связанные с ними НКО и СМИ. Хочу их заверить: отступления не будет. Комиссия продолжает работу, и мы сделаем все необходимое, чтобы надежно защитить наш суверенитет, а граждане России смогли сделать 19 сентября свой выбор не с чужого голоса, а руководствуясь личными убеждениями и политическими взглядами», – резюмировал Пискарев.