Белоусов отметил рост выживаемости раненых в Российской армии

Белоусов заявил о росте выживаемости раненых благодаря медэвакуации и реабилитации

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о значительном росте показателя выживаемости раненых в Вооруженных силах России, передает ТАСС.

По его словам, стало возможным благодаря масштабному применению авиамедицинской эвакуации, использованию военных санитарных поездов и развитию комплексной медицинской реабилитации.

Белоусов отметил, что эти достижения стали возможными благодаря усилиям медицинских работников, которые спасают бойцов на передовой, а также в окружных и центральных военно-медицинских учреждениях. Министр выразил благодарность Министерству здравоохранения России и Федеральному медико-биологическому агентству за создание дополнительного коечного фонда и помощь в долечивании раненых.

Министр обороны также подчеркнул необходимость повышения уровня тактической медицины с учетом опыта спецоперации. Он потребовал обеспечить сокращение сроков медицинской эвакуации и улучшение подготовки военнослужащих в области оказания первой помощи. Белоусов подчеркнул, что в следующем году планируется обучение более 7 тыс. инструкторов, которые будут передавать навыки первой помощи военнослужащим.

Министр также указал на важность доработки современных средств оказания первой помощи и дооснащение медицинских подразделений средствами защиты для эвакуации. В настоящее время уровень оснащенности составляет 40%, но цель – достичь стопроцентного оснащения. Министр призвал к расширению использования малоразмерной техники, включая робототехнические комплексы, для эвакуации раненых.

Кроме того, Белоусов потребовал повысить укомплектованность войсковых медицинских подразделений средним и младшим медперсоналом до 98%, что будет осуществляться за счет дополнительного материального стимулирования. Также обсуждается сокращение сроков протезирования для военных, пострадавших в ходе специальной военной операции.

«При этом военнослужащие смогут получать их вблизи мест жительства и службы. Срок ожидания протезирования благодаря новой системе должен быть сокращен в два раза – в среднем до трех месяцев», – отметил Белоусов.

Планируется строительство семи новых реабилитационных центров, что позволит ускорить процесс протезирования и реабилитации, а также обеспечить предоставление услуг вблизи мест жительства и службы военнослужащих.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, которая отличается повышенной прочностью и функциональностью.