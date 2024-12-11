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    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    7 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще она оказала огромное влияние на мир медицины.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    14 комментариев
    11 декабря 2024, 00:58 • Новости дня

    Хинштейн обязал чиновников вести соцсети для оценки гражданами

    Хинштейн потребовал от чиновников Курской области вести соцсети для связи с жителями

    Tекст: Максим Попов

    Врио губернатора Александр Хинштейн призвал членов правительства Курской области активно вести страницы в социальных сетях и отвечать на вопросы граждан, чтобы улучшить обратную связь и оценку их работы.

    Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, заявил журналистам о необходимости для всех членов регионального правительства иметь активные страницы в социальных сетях, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это требование закона, и важно не просто формально вести такие страницы, но и активно общаться с жителями региона, чтобы получать обратную связь и оценку их работы.

    «Все члены правительства должны вести страницы в социальных сетях, отвечать на вопросы. Все органы власти, ну тут уже требование закона, должны свои страницы в соцсетях вести, и опять же, не просто вести формально, а вести с позиции того, что обратная связь и оценка людей – есть главный критерий», – сказал Хинштейн на встрече с журналистами во вторник.

    По его словам, важность использования социальных сетей заключается в том, чтобы жители региона могли напрямую задавать вопросы и оставлять отзывы о работе чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря Хинштейн выразил намерение участвовать в выборах губернатора региона в случае, если свою поддержку ему выкажут местные жители.

    8 декабря 2024, 13:30 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада

    Военный эксперт Козюлин: Сирийская армия Асада превратилась в сборище кланов

    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада. К сожалению, действующий режим не сумел выстроить стабильной политической системы, способной противостоять внешним врагам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сирийская оппозиция заняла столицу страны Дамаск.

    «К сожалению, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) сделали для падения сирийского правительства гораздо меньше, чем сам Башар Асад. Экс-президент страны, откровенно говоря, почивал на лаврах побед середины 2010-х годов. Он и его команда считали, что борьба за власть окончена», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Из-за этого развитию и модернизации вооруженных сил внимания практически не уделялось. Армия превратилась в сборище военачальников, каждый из которых пытался создать свой собственный клан. Это не нравилось как самим солдатам, так и простым гражданам республики. Авторитет Асада начал падать», – отмечает он.

    «На этом фоне, судя по всему, на протяжении нескольких лет боевики готовились к реваншу. ХТШ, вероятно, оказалась наиболее пассионарной из присутствующих здесь групп, которая к тому же обладала поддержкой со стороны Турции и других зарубежных игроков. Они были хорошо мотивированы и мысленно готовы жертвовать своими жизнями в боях с сирийской армией», – акцентирует собеседник.

    «ХТШ получили большое количество военной техники со стороны внешних сил. Организация располагала неплохим запасом дронов, который достаточно мудро использовался при взятии Алеппо. Бойцы Асада сталкивались с беспилотниками впервые – методы противодействия не были отточены заранее, из-за чего в рядах армии началась паника», – отмечает эксперт.

    «При этом действовали сторонники ХТШ относительно небольшими группами, которые старались прикрывать друг друга при заходе в новый город. Со временем, когда бессилие вооруженных сил Сирии стало очевидным, боевики и вовсе отказались от какой-либо тактики. К чему она, если сопротивление со стороны противника нулевое», – акцентирует он.

    «То есть сторонники ХТШ просто врывались в новые города республики и устанавливали контроль над ними в считанные часы. Население преимущественно выступало с поддержкой «освободителей». Собственно, подобной «лавиной» им и удалось добраться до столицы республики», – считает собеседник.

    «Что касается будущего российских баз в Сирии, то, вполне возможно, их еще можно сохранить. ХТШ не высказывали каких-либо претензий Москве, да и граждане государства по большей части к нам относятся с уважением. Думаю, в случае принятия решения о необходимости сохранения присутствия здесь, контроль над созданной инфраструктурой можно будет сохранить», – заключил Козюлин.

    Ранее сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Коментарии (59)
    9 декабря 2024, 20:38 • Новости дня
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия российских Су-30 и Ми-8 в ходе отражения атаки украинских беспилотных катеров на Крымский мост.

    Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», передает «Газета.Ru».

    В подписи к видео указано, что кадры сняты с самих украинских катеров, которые обстреливали российские вертолеты из пулеметов. Атака была попыткой нанести удар по мосту и объектам в Керчи.

    Как сообщается, украинские катера, оснащенные пулеметами и авиаракетами, были использованы для отвлечения российских сил, чтобы другие катера могли прорваться к мосту.

    В пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника. В ноябре в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    9 декабря 2024, 18:25 • Новости дня
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Путин стремится вернуть России статус великой державы, пишет The Independent.

    Как пишет The Independent, Меркель также поделилась мыслями о том, как ФРГ могла бы помочь принести демократию в Россию, передает «Московский комсомолец». Она рассказала о неудачной приватизации, когда некоторые люди стремились разбогатеть, а не развивать малый бизнес, что помешало формированию среднего класса.

    «Путин – тот, кто, будучи президентом, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов и перевел экономику на рыночные рельсы», – подчеркнула экс-канцлер.

    По словам Меркель, Путин считает распад Советского Союза худшим событием прошлого века. Она отметила, что после конца СССР и падения Берлинской стены Путин начал активно работать над превращением России в великую державу.

    Напомним, Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока.

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    8 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы

    Политолог Ципис: Власть в Сирии свергнута контролируемыми Западом группировками

    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Формирования, захватившие власть в Сирии, обучались западными странами. Израиль заинтересован в том, чтобы в республике не сформировалось сильное правительство. Так Тель-Авив убережет свою территорию от потенциально сильного противника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее вооруженная оппозиция захватила столицу Сирии Дамаск.

    «Власть в Сирии была свергнута контролируемыми Западом группировками. Деятельность ХТШ и других формирований осуществляется с помощью спецслужб США и Британии. Тель-Авив также принимал участие в подготовке их специалистов», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности

    «Свержение Башара Асада играет на руку Израилю. Это традиционный противник еврейского государства. Прямо сейчас ЦАХАЛ наносит удары по сирийским аэродромам, помогая повстанцам окончательно добить правительство. Сирию планомерно, шаг за шагом превращают в разрушенное, обескровленное государство», – замечает собеседник.

    «Запад хочет создать контролируемый хаос. Некую местность, в пределах которой не будет уверенного режима, способного отстаивать интересы своего народа. Таким образом, у Израиля попросту не остается противников, способных нанести по нему сколь-либо значимый удар. Стабильность в Сирии потеряна на долгие десятилетия. Даже если здесь устоится определенный лидер, он, скорее всего, будет западным ставленником», – заключил Ципис.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

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    9 декабря 2024, 22:15 • Новости дня
    Молодые стюардессы попали под поезд в Москве

    Две стюардессы из Калининграда пострадали на платформе Нагатинская в Москве

    Tекст: Максим Попов

    В Москве две стюардессы попали под электричку на платформе Нагатинская Павелецкого направления.

    Сообщается, что в Москве две молодые стюардессы из Калининграда, которые недавно устроились в авиакомпанию «Уральские авиалинии», попали под поезд. Инцидент произошел возле платформы Нагатинская Павелецкого направления, пишет «Лента.Ру».

    20-летняя Агата и 19-летняя Диана направлялись утром в аэропорт. Они пошли по железнодорожным путям и, пытаясь подняться на высокую платформу станции, оказались под электричкой.

    По неподтвержденным данным, от полученных травм обе скончались на месте.

    Правоохранительные органы проверяют версию алкогольного опьянения у подруг, а Западное МСУТ СКР организовало проверку по признакам ч. 3, ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, во время рейса из Сиднея в Окленд стюардесса случайно нажала на кнопку в кресле пилота и чуть не спровоцировала падение самолета Boeing-787-9.

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    9 декабря 2024, 20:15 • Новости дня
    Актера Щербакова прооперировали
    Актера Щербакова прооперировали
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий сообщил, что его отец успешно перенес операцию по восстановлению скулы.

    Щербаков-младший заявил, что его отцу провели хирургическое вмешательство по восстановлению скулы и что операция прошла успешно, передает ТАСС.

    «Да, правда», – сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли Бориса Щербакова прооперировали.

    Борис Щербаков известен как актер театра и кино, а также телеведущий. Он снялся в ряде популярных фильмов, включая «Шаг навстречу», «Долгие версты войны», «С любимыми не расставайтесь», «Битва за Москву» и «Легенда № 17».

    В пятницу стало известно, что народного артиста России Бориса Щербакова перевели из московского НИИ имени Склифосовского в другую больницу после того, как он был госпитализирован из-за неудачного падения, в результате которого получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

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    8 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Россия в ООН заявила о намерении разобраться в ситуации в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Миссия России при ООН заявила о намерении выяснить все детали происходящего в Сирии в ближайшие дни, используя помощь ООН.

    Происходящее в Сирии вызывает у международного сообщества множество вопросов, передает РИА «Новости». Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия внимательно следит за развитием событий и планирует в ближайшие дни проводить расследования для более детального понимания ситуации.

    «Мы в Нью-Йорке внимательно отслеживаем ситуацию, у всех, не только у нас, много вопросов о произошедшем и происходящем, будем выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле», – заявил Полянский.

    Он подчеркнул, что для более точной оценки событий в Сирии будет задействовано присутствие ООН на местах. Российская сторона намерена использовать весь свой дипломатический потенциал для выяснения всех обстоятельств происходящего.

    Ранее МИД России сообщил, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну. Он дал указание передать власть мирным путем.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Новости дня
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии двум заместителям министра обороны России – Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину.

    Глава государства подписал соответствующий указ, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «Присвоить воинские звания: генерала армии Горемыкину Виктору Петровичу, Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу», – говорится в указе.

    Помимо этого, звание генерал-полковника было присвоено замминистра обороны Андрею Булыге, врио командующему группировкой войск «Юг» Александру Санчику и командующему войсками противовоздушной и противоракетной обороны, а также заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрею Семенову.

    Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил звание генерал-лейтенанта.

    Ранее Путин присвоил 34-й и 5-й мотострелковым бригадам звание «гвардейская» за героизм и мужество.

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    9 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Чемпионка России по гольфу Малахова перешла в сборную Подмосковья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехкратная чемпионка России по гольфу Екатерина Малахова перешла из столичной команды в сборную Московской области.

    Федерация гольфа Московской области объявила о расширении состава своей сборной, передает «Спорт-Экспресс». Екатерина Малахова, трехкратная чемпионка России, перешла из московской команды в сборную региона.

    В числе новых спортсменов также оказалась Елизавета Кошкина, которая, перейдя в команду в этом сезоне, уже успела выиграть Спартакиаду учащихся и занять второе место на первенствах России и Московской области.

    К сборной позднее присоединился Елисей Антропенко, который также внес значительный вклад в успехи команды, став победителем первенства Московской области и завоевав бронзу на первенстве России.

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    10 декабря 2024, 00:05 • Новости дня
    Вступили в силу новые правила сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов

    В России вступили в силу ужесточения правил сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов

    Вступили в силу новые правила сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов
    @ Ilya Moskovets/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В России с 10 декабря запрещено участие посредников в приеме экзаменов у мигрантов, сертификаты будут выдавать только госучреждения из специального перечня.

    С 10 декабря право выдачи сертификатов о владении русским языком будет предоставлено исключительно государственным учреждениям, которые включены в специальный перечень, говорится в Telegram-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.

    Эти изменения затронут процесс сертификации иностранных граждан, стремящихся подтвердить свои языковые навыки для проживания и работы в России. Цель нововведений – усиление контроля и исключение недобросовестных посредников из процесса сертификации.

    Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает полный запрет для посреднических организаций на участие в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.  С 23 ноября в России начали действовать повышенные штрафы за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Эти меры направлены на борьбу с фальсификацией документов и предотвращение нелегальной миграции.

    Ранее российское правительство одобрило идею запрета на зачисление детей мигрантов в школы без знания языка.


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    9 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин пригласил лидеров ОДКБ на парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и их военные расчеты на парад в Москве, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин отметил, что ждет лидеров стран ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года, и призвал их военные подразделения присоединиться к российским войскам на Красной площади, передает ТАСС.

    «Мы, конечно же, ждем лидеров государств – членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», – сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями парламентов стран ОДКБ.

    Президент также подчеркнул, что в 2025 году во всех странах организации пройдут памятные мемориальные, социальные и культурно-просветительские мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Путин напомнил о значимости 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, особо отметив вклад всех стран – участниц ОДКБ в эту победу.

    Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    9 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим по случаю Дня Героев Отечества.

    Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Среди награжденных майор Сергей Селиванов, под командованием которого российские войска захватили восемь опорных пунктов, бронированную технику и вражеских боевиков. Это содействовало продвижению российских войск и созданию плацдарма для дальнейшего наступления. Рядовой Алексей Асылханов получил награду за уничтожение 15 танков и 50 боевых бронированных машин.

    Капитан Валерий Енин отмечен за командование штурмовым отрядом, который взял под контроль стратегически важные высоты. В ходе атаки он лично уничтожил два дрона и более десяти боевиков. Прапорщик Артем Прохода и лейтенант Денис Распопов также получили награды за успешные штурмовые операции и разрушение оборонительных позиций противника.

    Награду получил и полковник Дмитрий Саблин, командир добровольческого подразделения аэроразведки БАРС «Каскад» и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Воздушно-космических сил России.

    Ранее Путин заявил, что бойцы специальной военной операции на Украине проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, а также пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России.

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    9 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    В Подмосковье в складском здании произошел взрыв

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Пушкине произошел взрыв в производственно-складском здании, под завалами могут находиться три человека.

    Уточняется, что инцидент произошел в производственно-складском здании в поселке Лесной, передает ТАСС. «По предварительным данным, произошел взрыв. Под завалами могут находиться три человека», – сообщил агентству сотрудник оперативных служб.

    Ранее в понедельник сообщалось, что на севере Москвы в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали два человека, включая ребенка. В октябре в Черкесске произошел взрыв газа в доме, в результате которого погибли люди.

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    8 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Москва запросила срочные консультации Совбеза ООН по Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия рассчитывает на проведение срочных закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, запланированных на 9 декабря, сообщил первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в своем Telegram-канале отметил, что повестка дня включает в себя последние события в Сирии и их последствия для региона.

    Полянский сообщил, что консультации планируется провести 9 декабря во второй половине дня по времени Нью-Йорка. Основное внимание будет уделено ситуации вокруг Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах.

    Полянский подчеркнул, что глубина и последствия событий в Сирии еще предстоит осознать, однако необходимость в консультациях Совбеза ООН очевидна. Россия планирует обсудить действия и меры, которые могут быть предприняты в ответ на сложившуюся обстановку.

    Ранее израильские военные разместили силы в буферной зоне на границе с Сирией из-за угрозы проникновения боевиков.

    Утром в воскресенье СМИ писали, что правительственные войска Сирии покидают Дамаск, и город под контроль берут боевики. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщал о готовности передать власть в стране мирным путем.

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    10 декабря 2024, 01:25 • Новости дня
    Небензя оценил закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии

    Небензя сообщил о единстве мнений в Совбезе ООН по территориальной целостности Сирии

    Tекст: Максим Попов

    На заседании Совета Безопасности ООН глава российской делегации Василий Небензя подчеркнул значимость сохранения территориальной целостности Сирии и назвал прошедшие консультации позитивными.

    На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем за закрытыми дверями, обсуждалась текущая ситуация в Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал эти консультации как позитивные, передает ТАСС. Он отметил, что члены Совбеза более-менее едины в своем мнении о важности сохранения территориальной целостности Сирии.

    «Совет Безопасности ООН выразил общее мнение о необходимости поддерживать территориальную целостность Сирии», – заявил Небензя. Он добавил, что несмотря на разногласия по некоторым вопросам, в целом консультации прошли конструктивно и дали положительный результат.

    Также Небензя указал на противоречивые заявления Израиля по Голанским высотам. «Мы слышим от Израиля противоречивые заявления, – сказал российский дипломат журналистам. – Мы не знаем, какую часть Голанских высот премьер Нетаньяху считает частью Израиля при учете нарушения ими буферной зоны».

    Члены Совбеза ООН обсудили также гуманитарные аспекты кризиса в Сирии и меры по улучшению ситуации в регионе. Особое внимание было уделено вопросам доставки гуманитарной помощи и защите гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в стране в своих интересах.

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