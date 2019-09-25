У похитившей младенца няни нашли пакет с его телом

У задержанной по подозрению в похищении и убийстве 6-месячного ребенка няни обнаружили пакет с его обожженным телом.

«При задержании у девушки в руках был пакет, в котором находилось обожженное тело ребенка», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее СУСК по Тюменской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 24-летней девушки по подозрению в похищении и убийстве младенца. Ребенка, за которым присматривала девушка, нашли погибшим.