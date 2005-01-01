Опубликовано видео «убийства», которое тюменские бандиты заставляли совершать бизнесменов

В Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении шести жителей Тюмени и Москвы, обвиняемых в похищениях предпринимателей с целью получения выкупа, сообщает следственное управление СК России по Тюменской области.

Преступная банда была сформирована в 2010 году, говорится на сайте управления.

Злоумышленники хорошо владели информацией о благосостоянии своих жертв и тщательно готовились к каждому похищению, подчеркивается в сообщении. Сообщники использовали различные технические средства, такие как GPS-маяки и видеокамеры, а во время хищений облачались в форму правоохранителей. Кроме того, преступники имели в своем арсенале огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства. Похитив бизнесмена, злоумышленники увозили его загородный дом, где вымогали деньги, применяя насилие.

«С целью шантажа потерпевших преступники демонстрировали им действия самодельных взрывных устройств, аналоги которых в специальных металлических поясах надевали на тело жертв, либо инсценировали совершение потерпевшим убийства другого человека – члена своей банды, – заставляя жертву произвести в него выстрел из огнестрельного оружия, снаряженного холостым патроном, создавая у потерпевшего видимость реальности происходящего и фиксируя все это на видеозапись», – отметили следователи

Кадры инсценировки убийства опубликовали «Вести».

Всего преступникам было совершено семь нападений, при этом три бизнесмена были убиты при попытке оказать сопротивление. Сообщается, что уголовное дело составило свыше 130 томов. Бандиты были задержаны в 2018 году.

В апреле прошлого года за похищения наркозависимых судили учредителей московского фонда реабилитации.