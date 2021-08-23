«Рособоронэкспорт» анонсировал новый контракт с Турцией на С-400

Новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время, сообщил в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев.

«Консультации продолжаются, на завершающем этапе. Приступим с партнерами к оформлению контракта в ближайшее время», – цитирует ТАСС Михеева.

По его словам, определенные успехи были достигнуты в ходе выставки вооружений IDEF 2021, прошедшей в Турции в августе. «Успешно прошла выставка, наша делегация привезла неплохую запросную программу», – сообщил Михеев.

По его словам, «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил инозаказчикам с начала года техники на 5,2 млрд долларов в 61 страну. Михеев добавил, что, продолжается увеличение объема российского портфеля экспортных заказов на оборонную продукцию. «Портфель заказов – 52,1 млрд долларов, подписали с начала года на 8,6 млрд долларов», – добавил глава «Рособоронэкспорта».

Напомним, в июле Михеев рассказал, что в ближайшие месяцы подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.