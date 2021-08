Российские ученые выяснили «предел прочности» человека 23 августа 2021, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Универсальный математический метод, позволяющий предвидеть наступление кризиса в организме человека и других сложных адаптивных системах, разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Авторы утверждают, что с помощью их подхода можно скорректировать негативные изменения и улучшить процесс адаптации в медицине, спорте, экологии, экономике, государственном управлении и других сферах, следует из статьи в журнале Physics of Life Reviews. Стресс и адаптация – универсальные понятия, описывающие поведение сложных систем в изменяющемся мире, передает РИА «Новости». Понимание того, как система может успешно адаптироваться, по словам ученых СФУ, является важнейшим знанием и для ряда научных дисциплин, и для множества практических областей – от медицины и техники до финансов и государственного управления. Группа исследователей из России и Великобритании под руководством Александра Горбаня усовершенствовала концепцию биологической адаптации, разработав универсальный метод корреляционной адаптометрии. Этот уникальный подход позволяет оценивать состояние и биологических, и социальных систем при адаптации к стрессовым факторам окружающей среды. Как объяснили специалисты СФУ, при увеличении адаптационной нагрузки корреляция (то есть взаимозависимость) между параметрами системы возрастает, но при этом растет и разброс в их значениях. Другими словами, различия между организмами нарастают, но при этом связи между их характеристиками становятся более однотипными. «С этого парадоксального открытия и началось наше исследование 33 года назад, в течение которых мы скрупулезно проверяли нашу гипотезу на огромном объеме фактического материала со всего мира. Главное преимущество нашего метода – возможность точно рассчитать наступление предкризисного состояния системы и вовремя предотвратить или хотя бы смягчить отрицательные последствия», – объяснила соавтор работы, доктор физико-математических наук, профессор кафедры экономики и управления бизнес-процессами СФУ Елена Смирнова. Как объяснили ученые, процессы стресса и адаптации к нему становятся намного более ясными и предсказуемыми, если анализировать не динамику изменений отдельных параметров системы, а совокупность всех связей между ними. Для разработки этого подхода исследовательская группа развила идею корреляционных графов. Граф – математическое понятие, обозначающее совокупность объектов некоторого множества и их парных связей между собой. Вершины корреляционного графа в подходе специалистов СФУ обозначают различные характеристики организма, а связи между ними описывают их существенные взаимозависимости. Оказывается, при адаптационных изменениях эти связи ведут себя универсальным образом для совершенно различных наборов параметров – будь то характеристики биологического организма, организации, социальной или экологической общности. Явление, анализ которого послужил основой для исследования специалистов СФУ, получило название «эффект группового стресса». Как объяснили ученые, им удалось сделать серьезный шаг вперед в анализе этого явления, построив также модели индивидуальной адаптации с опорой на идею адаптационной энергии. «Адаптационная энергия, введенная в науку великим физиологом Селье, – обобщенный адаптационный ресурс, который тратится в процессе приспособления и борьбы со стрессом. Аналогично истинно физической термодинамике, в нашем подходе можно ввести понятия адаптационной энтропии и свободной энергии, описывающие эффекты тренированности», – рассказал руководитель работы, заведующий Центром искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования Университета Лестера (Великобритания) Александр Горбань. По его словам, новый подход помогает моделировать и своевременно предотвращать неблагоприятные последствия для человеческого организма в кардиологии, онкологии, психиатрии и других областях. В частности, с его помощью уже удалось объяснить эффект так называемой осциллирующей смерти. Это явление зафиксировано, например, наблюдениями сотрудников Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А. И. Крыжановского. По их данным, наибольшее число смертей у прооперированных пациентов приходилось на первый, третий, седьмой и десятый дни послеоперационного периода. По словам ученых, это объясняется тем, что максимальный пик адаптационной нагрузки пациенты переживали как раз накануне дней критической смертности. Сходные эффекты наблюдались и после инфаркта миокарда, и в посттравматической смертности – в этих случаях основной пик гибели дополняется затухающими всплесками. Выздоровление после тяжелой болезни также проходит периодические подъемы и спады, описываемые корреляционными моделями нового типа, объяснили в СФУ. «Предложенный подход поможет не только разобраться в сложностях процесса старения, но и создать новую «медицину старения» и, прежде всего, открыть новые инструменты, способные предсказывать траектории будущего здоровья человека», – отметил профессор Клаудио Франчески, главный редактор ведущего международного журнала в области старения и возрастных заболеваний «Обзоры исследований старения». Сибирь и Крайний Север дают обширный материал для изучения процессов адаптации. По словам ученых СФУ, на базе Института медицинских проблем Севера в 80-е годы XX века были накоплены огромные массивы наблюдений за состоянием людей, живших и работавших в полярных и приполярных областях. Их обработка позволила выявить новые универсальные закономерности. Яркий пример, по словам исследователей СФУ, – данные норильской школы олимпийского резерва по плаванию. Дети, занимавшиеся плаванием профессионально, испытывали значительную нагрузку в связи со сложными условиями проживания. Высокая интенсивность тренировок делала их адаптационное напряжение чересчур высоким. «Мы посчитали вес корреляционного графа – сложили все достоверные коэффициенты корреляций – и пришли к выводу, что в условиях этого северного города детям лучше заниматься обычным любительским плаванием, чтобы не подрывать здоровье. Мы рекомендовали закрыть школу или, как минимум, изменить режим тренировок. Предсказанная нашим коллективом высокая вероятность адаптационного срыва, к сожалению, подтвердилась», – рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительной техники СФУ Людмила Покидышева. По мнению профессора Университета Южной Флориды (США) Сэмюэля Л. Бакнера, руководителя Лаборатории мышц, внедрение нового подхода к анализу адаптации «может привести к новым достижениям и инновациям в области науки о спорте и физических упражнениях». Стресс в социальных системах По словам исследователей СФУ, аналогичная статистическая закономерность также выявлена ими и в долговременных финансовых тенденциях, и в развитии социальных систем. «Предвидение критических изменений в социальных системах – большая проблема. Измерение «социального стресса» и отслеживание его динамики является важным приоритетом в государственном управлении. В реальности, к сожалению, социальный стресс часто измеряется лишь постфактум, после разрушительных социальных потрясений», – отметила Смирнова. Проблема надежного измерения социального стресса перед критическими событиями, например, глубокими реформами, пока не имеет научного решения. Развиваемый специалистами СФУ метод, по их мнению, позволит значительно продвинуться в решении этой задачи. Найденные ими принципы также помогают предвидеть начало экономических кризисов по корреляциям и разбросу финансовых временных рядов еще до появления явных признаков неблагополучия, отметили ученые. «Расширение спектра явлений, поддающихся количественному подходу, на мой взгляд, является наиболее важным и даже революционным вкладом этого исследования», – прокомментировал работу ученых СФУ Профессор Высшего института здравоохранения (Италия) Алессандро Джулиани.

«Нафтогаз Украины» готов обсуждать с российским «Газпромом» вопрос продления контракта на транзит газа, заявил глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. «Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу... Потому что просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта (с «Газпромом») в дополнение к контрактам с европейскими компаниями», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а речь идет о том, что после 2024 года и «Газпром» может бронировать мощности для транзита газа через Украину.



«Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но «Газпром», если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС», – сказал Витренко. Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Первая олимпийская чемпионка Украины отказалась от украинского гражданства 22 августа 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл (получила золото в фигурном катании на играх в Лиллехаммере), отказалась от украинского гражданства. «Пришло время. <...> Конституция Украины провозглашает, что на Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», – написала она в Instagram, сообщает ТАСС. Ранее она неоднократно выражала сожаление в связи с тем, что ее достижение не получило надлежащую оценку на родине. В частности, спортсменка сообщала, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости страны. Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, взяв в 1994 году золото в фигурном катании на играх в норвежском Лиллехаммере. Кроме того, она заслуженный мастер спорта Украины, победительница Чемпионата мира 1993 года, двукратная чемпионка Украины. Украинский политик восхитился «Северным потоком – 2» 22 августа 2021, 16:40

«Если отложить в сторону субъективные эмоции, то реализацию «Северного потока – 2» необходимо признать грандиозным инженерным и политико-дипломатическим свершением», – считает депутат Верховной рады Украины Олег Волошин. В своем Facebook украинский политик написал, что «изначально мало кто верил в техническую возможность прокладки трубопровода по дну Балтийского моря. Там одни только морские мины времен Второй и даже Первой мировых войн представляли собой грандиозный вызов». Также к проблемам реализации проекта Волошин отнес «согласование маршрута прохождения газопровода через территориальные воды нескольких государств, ни одно из которых не является излишне дружественным по отношению к Москве». «А дальше уже включилось масштабное сопротивление координируемое Вашингтоном и опирающееся на мощь американских санкций, применяемых вопреки нормам международного права экстерриториально. Плюс на это все наложились общее антироссийское настроение западных элит после Крыма, обвинения во вмешательстве в американские выборы и в отравлении Скрипалей. Когда все это не сработало, появилась история с отравлением Навального. И вопреки такому штормовому встречному ветру проект близится к завершению», – написал политик. Он также подчеркнул, что «возражения в духе «немцев подкупили» абсурдны по определению: суть дипломатии и состоит в том, чтоб находить общую выгоду с заинтересованными сторонами». «Украинская власть ничего альтернативного предложить не смогла и основывает свои требования на голом морализаторстве. Причем довольно нелогичном. Как правильно сказал мне один немецкий дипломат: «Те, кто на Украине так хочет отгородиться во всем от России, должен быть благодарен за строительство «СП-2»: не будет транзита – будет еще меньше связей с Москвой», – подчеркнул Волошин. Политик назвал «Северный поток – 2» «самым масштабным инфраструктурным проектом» в новейшей истории, реализованным «в наиболее неблагоприятных геополитических обстоятельствах». Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2». Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Меркель: Транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года 22 августа 2021, 15:43

ФРГ выступит за санкции, если газопровод Nord Stream 2 («Северный поток – 2») будет использоваться «как оружие», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», – приводит ее слова ТАСС. Также она отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и переговоры на эту тему нужно начинать. «Я уже с российским президентом говорила, что мы должны по возможности быстро продлить соглашение, которое действует до 2024 года», – подчеркнула Меркель. По ее словам, у Германии «особенная ответственность» за то, чтобы Украина осталась транзитером. Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2». Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Гудков продвигает семейный бизнес по выводу активов в США и ЕС 22 августа 2021, 16:20

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в своем Facebook продвигает брата Владимира Гудкова, который занимается выводом активов в США и ЕС. «Это мой родной брат. Из-за давления на семью вынужден был тоже уехать из России и сейчас ищет, чем интересным ему заняться за границей», – написал Дмитрий Гудков в своем Facebook. Его брат ищет «интересные и нетривиальные бизнес-задачи за рубежом». «Пришла пора задуматься, чем заняться на чужбине. Мало ли у кого-то из вас есть интересные и нетривиальные бизнес-задачи за рубежом, и нужен «свой человек», способный «приделать крылья» и обеспечить проекту безопасный и продолжительный «полет». Или если есть, к примеру, желание сформировать «запасной аэродром» и «припарковать» часть активов в юрисдикции ЕС или США, тоже могу с этим помочь», – написал Владимир Гудков. Также он указывает, что может быть полезен «в организации, развитии, операционном управлении и продвижении бизнеса и бизнес-подразделений за рубежом». Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого». Некоторое время назад полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ирина Ермилова. Политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны». Путин предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным 22 августа 2021, 13:38

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. «Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс. рублей. Нужно будет «Единой России» и правительству это проработать», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале ЕР. «Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных», – добавил Путин. Ранее Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов в сентябре. Юристы призвали граждан удалить приложение «Навальный» для избежания ответственности 22 августа 2021, 11:57 Текст: Елизавета Булкина

Гражданам рекомендуется удалить приложение «Навальный» во избежание привлечения к ответственности, посоветовали эксперты-юристы. «В настоящее время за использование приложения «Навальный» не может наступить ответственности, и скачавшим его ранее ничего не угрожает. Но после требования Роскомнадзора положение вещей меняется, и это приложение относится к категории запрещенного контента. Правоприменительная практика только формируется, поэтому как адвокат я бы советовал отказаться от его использования», – сказал ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский. Адвокат Сталина Гуревич пояснила, что существующая практика предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение запрещенного приложения. «За распространение этой информации может наступить административная или уголовная ответственность в зависимости от объема действий», – сказала Гуревич. При этом она отметила, что скачавшие приложение ранее по закону освобождаются от ответственности. «Тем же, кто до этого решения скачал приложение, нужно просто его удалить. Им ничего за это не будет, потому что закон обратной силы не имеет», – пояснила адвокат. Основанием для решения РКН стало требование Генпрокуратуры о необходимости ограничения доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией* (ФБК** – признан иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещен в России), передает ТАСС. В Роскомнадзоре указали, что приложение «Навальный» используется «для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», что может подпадать под статью 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». В июне Мосгорсуд удовлетворил административное исковое заявление столичной прокуратуры к ФБК* и «Фонд защиты прав граждан» (признан в России иноагентом), а также к «Штабам Навального*» (признан экстремистской организацией, запрещен в России). «Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», – заявили в суде. Напомним, по мнению прокуратуры, связанные с Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Мосгорсуд утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов. Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России 22 августа 2021, 22:37

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание многих лидеров западных стран участвовать в инициированном украинскими властями форуме «Крымская платформа» тем, что они якобы боятся Россию. «Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <…>, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина». При этом Зеленский выразил мнение, что работа «Крымской платформы» должна быть ежедневной. По его словам, она не закончится первым же форумом. Напомним, в пятницу глава американской администрации Джо Байден объявил о решении отправить на украинский саммит «Крымская платформа» «президентскую делегацию». Позже Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Помимо Грэнхолм, в делегацию включили помощника Грэнхолм по международным делам Эндрю Лайта и временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин. Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В водах Дании завершили укладку труб «Северного потока – 2» 22 августа 2021, 14:27 Текст: Елена Мирошниченко

В исключительной экономической зоне Дании завершена укладка труб «Северного потока – 2», следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic. Согласно данным системы, в субботу трубоукладочное судно «Фортуна», которое работало над завершением строительства в датских водах, пересекло морскую границу Германии, передает РИА «Новости». Сообщается, что в конце июля компания Nord Stream 2 AG сообщала, что «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта. Напомним, вблизи датского острова Борнхольм запланированы работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток – 2». В июне 2019 года Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке. Елизавета II отдала распоряжения о подготовке к суду с принцем Гарри 22 августа 2021, 23:23 Текст: Антон Никитин

Королева Великобритании Елизавета II поручила помощникам подготовить план обращения в суд на случай, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги американки Меган Маркл будут расценены как клеветнические, сообщил неназванный источник The Sun в Букингемском дворце. «Чувство, которое испытывают на самом верху [королевской семьи], заключается в том, что всему есть предел», – приводит ТАСС слова источника в Букингемском дворце. «До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут», – сказал источник, отметив, что Ее Величество «выведена из себя постоянными нападками». В Букингемском дворце сообщили, что «команда юристов королевской семьи консультируется с фирмами, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни». Основное внимание сосредоточено на мемуарах, работу над которыми, как сообщалось в июле, начал принц Гарри. Сын наследника британского престола принца Уэльского Чарльза обещал впервые подробно рассказать о своем «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, сформировавших его» как личность. Книга должна быть опубликована в конце 2022 года американским издательством Penguin Random House. «Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинен, это может быть клеветой и нарушением права на неприкосновенность личной семейной жизни», – сказал источник. Он сообщил, что предупреждение может быть направлено и в издательский дом. Как уточняет издание, Букингемский дворец отказался официально комментировать публикацию. Напомним, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив, что «некоторые воспоминания могут расходиться». Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом. Позже Елизавета II решила лично обсудить с принцем Гарри последствия скандального интервью. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие последствия этот и другие скандалы будут иметь для всей британской монархии. Зеленский обвинил «бывших товарищей» в потере Крыма 23 августа 2021, 03:57

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что к потере Крыма привели ошибки «бывших товарищей», которые сдавали Крым в аренду России. «Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина». При этом он выступил с утверждением, что сейчас власти Украины якобы делают «все, чтобы это вернуть». «Никакого там украинского телевидения [до 2014 года] не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей (во главе Украины – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский. Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа». Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Талибы ждут приказа атаковать афганскую провинцию Панджшер 22 августа 2021, 21:10 Текст: Елена Мирошниченко

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) ждут приказа атаковать провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула. Об этом сообщил источник РИА «Новости». Ранее в воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан, его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. СМИ сообщили, что сотни бойцов движения «Талибан» направляются к провинции Панджшер Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения. Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства». Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни 23 августа 2021, 07:23

Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России». Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», – передает ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД России в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет». Министр подчеркнул, что действия Киева «по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским», Москва квалифицирует как «абсолютно неприемлемые». Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа». В начале августа Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма. Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии. Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению». Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британский режиссер Гиллиам на фестивале в Одессе перепутал Россию и Украину 22 августа 2021, 11:03

Известный британский режиссер Терри Гиллиам при получении награды на Одесском международном кинофестивале перепутал Россию и Украину, поблагодарив российскую сторону. «Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса», – сказал Гиллиам, получая награду. Зал отреагировал на оговорку режиссера негативно, и тот сразу же принес извинения передают «Vesti.ua». По словам кинематографиста, из-за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» в Одессе он «потерял связь с реальностью». Ведущая Янина Соколова в свою очередь отметила, что Гиллиам, вероятно, хотел сказать, что Украина – это не Россия. Режиссер в ответ подчеркнул, что автор фильма «Броненосец «Потемкин» Сергей Эйзенштейн был советским режиссером. Между тем украинские режиссеры Ирина Цилык и Олег Сенцов раскритиковали британского коллегу за оговорку. Цилык назвала ошибку 80-летнего Гиллиама «гребанным сюром». Терри Гиллиам является автором фильмов «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм», «Воображариум доктора Парнаса» и многих других известных картин. Ранее польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги России и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор. Зеленский наградил Меркель орденом Свободы 22 августа 2021, 18:20 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. «За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии», – говорится в тексте на сайте главы государства. Орден учрежден для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила, что ФРГ выступит за санкции, если газопровод Nord Stream 2 («Северный поток – 2») будет использоваться «как оружие».