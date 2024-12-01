Белый дом опроверг участие США в атаке «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

Tекст: Денис Тельманов

Американская администрация отрицает участие США в атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» в Сирии, сообщает ТАСС. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что США следят за ситуацией в Сирии и поддерживают связь с региональными столицами. Он подчеркнул, что отказ сирийского правительства участвовать в политическом процессе и его зависимость от России и Ирана способствовали возникновению текущего кризиса.



В заявлении отмечено, что США не имеют никакого отношения к наступлению, проводимому «Хайят Тахрир аш-Шам». Вашингтон вместе с союзниками настаивает на деэскалации и защите мирного населения, призывая к политическому урегулированию в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. США также продолжают защищать свои военные позиции в Сирии, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства*».

Ранее, 28 ноября, сирийское командование сообщило о масштабной атаке террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» на севере страны. Террористы атаковали сирийские населенные пункты и военные объекты. Президент Сирии Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ выразил уверенность в победе над террористами при поддержке союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов от западных стран и Израиля. Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

