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    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    1 декабря 2024, 05:54 • Новости дня

    США отвергли обвинения в поддержке террористов в Сирии

    Белый дом опроверг участие США в атаке «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом заявил, что США не причастны к атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» в Сирии, подчеркивая необходимость деэскалации и политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

    Американская администрация отрицает участие США в атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» в Сирии, сообщает ТАСС. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что США следят за ситуацией в Сирии и поддерживают связь с региональными столицами. Он подчеркнул, что отказ сирийского правительства участвовать в политическом процессе и его зависимость от России и Ирана способствовали возникновению текущего кризиса.

    В заявлении отмечено, что США не имеют никакого отношения к наступлению, проводимому «Хайят Тахрир аш-Шам». Вашингтон вместе с союзниками настаивает на деэскалации и защите мирного населения, призывая к политическому урегулированию в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. США также продолжают защищать свои военные позиции в Сирии, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства*».

    Ранее, 28 ноября, сирийское командование сообщило о масштабной атаке террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» на севере страны. Террористы атаковали сирийские населенные пункты и военные объекты. Президент Сирии Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ выразил уверенность в победе над террористами при поддержке союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов от западных стран и Израиля. Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    30 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    ВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению

    Минобороны Сирии: Российская и сирийская авиация нанесли удары по террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сообщило в субботу сирийское министерство обороны.

    Удары были сосредоточены на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения, передает РИА «Новости».

    «Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения», – заявило сирийское оборонное ведомство.

    Накануне сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Минобороны Сирии заявляло, что в нападении террористических формирований в этих провинциях задействованы боевики из иностранных государств.

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    30 ноября 2024, 15:58 • Новости дня
    Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе
    Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис предупредил о возможной реакции России на провокации Запада, которая может обернуться ударом не только по Украине, но и по Европе.

    Отставной подполковник выразил озабоченность по поводу действий Запада, которые, по его мнению, провоцируют Россию применить систему «Орешник» не только на Украине, но и в Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, Запад буквально «загоняет Россию в угол», добиваясь от президента Путина выполнения угроз.

    «Я считаю, что мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря Путина на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы. Это гораздо более тревожно, чем многие на Западе, кажется, думают», – подчеркнул Дэвис.

    Он привел аналогию, сравнив Россию с медведем в берлоге, а Запад с человеком, который безрассудно вторгается к нему, полагая, что останется безнаказанным.

    Эксперт считает, что такая стратегия может привести к серьезным последствиям, включая эскалацию конфликта за пределами Украины и распространение его на европейские страны.

    Ранее в Кремле заявили, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    30 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС. Багаи осудил нападение, отметив, что Иран примет все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности как на правовом, так и на международном уровнях.

    Напомним, десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в России) в провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось, что граждане России не пострадали в результате последних событий в Сирии.

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    30 ноября 2024, 16:05 • Новости дня
    Иранский аналитик связал нападения в Сирии с Украиной

    Иранский аналитик Модаббер связал нападения в Сирии с Украиной

    Иранский аналитик связал нападения в Сирии с Украиной
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский эксперт Рухолла Модаббер выразил мнение о том, что поставки Украиной вооружений способствовали активизации атак террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) на север Сирии.

    Модаббер указал на сотрудничество между Киевом и группировкой, которая атаковала север Сирии, добавив, что «инструкторы ВСУ обучали террористов применять современные беспилотники и запрещенные виды оружия», передает ТАСС. Это, по его мнению, является свидетельством координации действий Украины с НАТО и США.

    Аналитик отметил, что поддержка Украиной террористов, активно выступающих против Ирана, доказывает, что эти группировки действуют против иранских интересов совместно с НАТО и Израилем. В то же время, он подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в борьбе с терроризмом в регионе. «Воздушно-космические силы РФ нанесли тяжелые удары по позициям террористов, уничтожив несколько командиров группировок на севере Сирии», – сообщил Модаббер.

    Модаббер также подчеркнул важность скорейшего подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией. Он отметил, что такое сотрудничество необходимо для усиления безопасности двух стран в свете недавних атак боевиков на север Сирии. Однако, по его словам, сроки визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания договора остаются неясными. Сторонники Запада в Иране оттягивают подписание, стремясь договориться с европейскими странами, противостоящими ирано-российскому сотрудничеству, заявил Модаббер.

    Напомним, террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе. Сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб.

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    30 ноября 2024, 18:26 • Новости дня
    Британский политик назвал конфликт на Украине сложной задачей для Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью, заявил британский политик лорд Майкл Эшкрофт.

    В статье для Express лорд Майкл Эшкрофт отметил, что конфликт на Украине может стать для Дональда Трампа Гордиевым узлом (выражение, означающее сложную или даже неразрешимую проблему), когда тот вступит в должность президента США, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что задача достижения мира на Украине гораздо сложнее, чем может казаться Трампу, и требует не временного прекращения огня, а долгосрочной договоренности, отвечающей интересам всех сторон.

    «Может быть, в глубине души он думает, что такая сделка может принести ему Нобелевскую премию мира, сопоставимую с достижением Барака Обамы, но более реальным, заслуживающим награды?» – пишет Эшкрофт.

    Политик также отметил, что Трамп, не славящийся терпением, может попытаться решить проблему Украины нестандартными методами, сравнив его с Александром Македонским, который разрубил Гордиев узел мечом.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Издание Washington Post писало, что генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

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    30 ноября 2024, 21:47 • Новости дня
    Глава иранских военных советников в Сирии погиб в результате атаки боевиков

    Командующий КСИР обвинил Израиль в гибели главы иранских военных в Сирии Пурхашеми

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков.

    Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора КСИР Киюмарса Пурхашеми, сообщает ТАСС. Пурхашеми, также известный как Хадж Хашем, погиб в результате атаки террористов на севере Сирии.

    Салами возложил ответственность за инцидент на Израиль. Он отметил, что «жестокий сионистский режим» потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и Ливане и не смог достичь своей цели по установлению господства над фронтом исламского сопротивления. По его словам, террористы-такфиристы, находящиеся под контролем Израиля, совершили жестокие атаки на Сирию.

    Атака, в результате которой погиб генерал Пурхашеми, была одной из очередных акций боевиков в регионе, что, по мнению иранской стороны, связано с недавними событиями в Газе и Южном Ливане.

    Несмотря на трагическую потерю, иранские военные продолжат свою миссию в Сирии, уверены в КСИР.

    Ранее  заместитель командующего КСИР Мохаммад Реза Нагди призвал провести новую операцию против Израиля в ответ на недавний израильский удар по Ирану.

    Между тем командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Исмаил Каани появился на публике во время церемонии возвращения тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в Иран, тем самым опровергнув слухи о своей гибели.

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    30 ноября 2024, 18:07 • Новости дня
    Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.

    Министры выразили серьезную обеспокоенность эскалацией в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил МИД России, передает ТАСС.

    Стороны подтвердили необходимость координации действий для стабилизации обстановки в Сирии, подчеркнув важность использования потенциала астанинского формата. Этот формат призван содействовать мирному урегулированию конфликта в САР.

    Источник в МИД Турции подтвердил агентству, что основной темой обсуждения министров стала ситуация в Сирии и возможность применения астанинского процесса для снижения напряженности.

    Ранее востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал деградацию политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности, причиной захвата части Алеппо террористами. Иранский эксперт Рухолла Модаббер выразил мнение о том, что поставки Украиной вооружений способствовали активизации атак террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) на север Сирии.

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    30 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки

    В Сирии совместные удары армии и ВКС России привели к гибели 300 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

    Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил нанесла ракетные удары по боевикам, сообщает ТАСС. В результате за сутки было уничтожено более 300 террористов. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк подтвердил эту информацию на брифинге.

    Он отметил, что сирийская армия успешно отражает атаки террористов благодаря содействию ВКС России. «Сирийская Арабская Армия отражает атаки террористов при содействии ВКС России. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», – заявил Игнасюк.

    Замруководителя ЦПВС также подчеркнул, что операция по отражению экстремистской агрессии продолжается. В последние недели активность вооруженных группировок значительно возросла, что потребовало активизации сил сирийской армии и российской поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, а ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, ликвидировав более 200 членов группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб. В нападении террористических формирований в этих регионах задействованы боевики иностранных государств, как заявило Минобороны Сирии.

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    30 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Минобороны Сирии опровергло отход войск из Хамы

    Министерство обороны Сирии опровергло сообщения об отходе войск из провинции Хама

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийское министерство обороны опровергает слухи об отходе армии из провинции Хама, подтверждая, что войска остаются на своих позициях на севере и востоке региона и готовы к отражению возможных атак.

    Министерство обороны Сирии опровергло информацию о якобы отходе сирийской армии из провинции Хама, сообщает РИА «Новости». По заявлению ведомства, войска продолжают занимать позиции на севере и востоке провинции, и данные о их отступлении, распространяемые террористическими группировками, не соответствуют действительности.

    В заявлении сирийского Минобороны подчеркивается, что войска страны остаются в полной боевой готовности для отражения любых возможных атак со стороны террористов. По их словам, сообщения о перемещении войск являются частью информационной войны, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.

    Министерство также заверило, что их войска продолжают оказывать поддержку населению и активно работают над восстановлением инфраструктуры в освобожденных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов, и военные готовятся к контрудару с поддержкой российской авиации.

    Вечером в субботу в сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    Ранее сообщалось, что десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб, по данным Минобороны Сирии.

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    30 ноября 2024, 21:32 • Новости дня
    Al Aqsa: Израильский удар по дому в Газе привел к гибели более 40 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате израильского авиаудара по дому в северной части сектора Газа погибли по меньшей мере 40 человек, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.

    По данным телеканала, удар пришелся на район Телль-эз-Заатар в лагере Джебалия, где находился дом семьи аль-Аарадж, передает РИА «Новости».

    Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что в результате израильского удара на юге сектора Газа в районе Кизан-ан-Наджар при получении муки погибли десять человек. До этого сообщалось о 57 погибших и более 100 раненых при ударе Израиля по северу Газы.

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    30 ноября 2024, 14:47 • Новости дня
    Рябков заявил о наличии опасности обмена ядерными ударами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул, что не все в этом вопросе зависит исключительно от России, передает ТАСС.

    Дипломат напомнил, что все необходимые заявления о применении ядерного оружия уже сделаны российским руководством, включая президента Владимира Путина. Эти заявления отражены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания, добавил он.

    Рябков также прокомментировал недавнюю публикацию научного канала Science Time, который смоделировал обмен ядерными ударами между Россией и США. Он отметил, что подобные моделирования проводились и ранее, включая профессиональные исследования последствий ядерного конфликта, и указал на крайнюю сложность и остроту текущей ситуации.

    Ранее посол России в Британии Андрей Келин выразил обеспокоенность по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, что может привести к столкновению ядерных держав.

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    30 ноября 2024, 08:25 • Новости дня
    Израиль запретил жителям 60 ливанских деревень возвращаться в приграничную зону

    Tекст: Александра Юдина

    Израильская армия запретила жителям более 60 деревень на юге Ливана возвращаться домой из-за опасности в приграничной зоне, сообщает официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри.

    По его словам, Армия обороны Израиля запретила жителям более 60 деревень на юге Ливана возвращаться в свои дома, этот запрет связан с безопасностью гражданских лиц в приграничной зоне, передает ТАСС.

    Кроме того, израильская армия опубликовала подробный список деревень, которым запрещено возвращение жителей.

    Утром в субботу более 130 тыс. человек из северной Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся военных действий, сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам.

    Напомним, в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли не менее 13 палестинцев, среди которых жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат. Обрушение жилого дома в центре Газы привело к гибели семи человек и пропаже шести.

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    30 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    При отражении атаки в Алеппо и Идлибе погибли десятки сирийских военных

    Tекст: Александра Юдина

    Десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщает Минобороны Сирии.

    Сирийские военные силы заявили о значительных потерях в ходе боевых действий против террористических группировок в Сирии, передает ТАСС.

    Основная атака была проведена экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра» при поддержке иностранных боевиков и тяжелого вооружения.

    «В последние дни террористические организации, связанные с »Джебхат ан-Нусрой«, при поддержке иностранных боевиков и большого количества беспилотников, начали массированную атаку на наши позиции в Алеппо и Идлибе», – говорится в официальном заявлении Минобороны Сирии.

    В ходе ожесточенных боев на фронте более чем в 100 км, десятки военнослужащих погибли и получили ранения.

    В субботу израильские военные атаковали объекты в Сирии, используемые для контрабанды оружия «Хезболла», вблизи ливанской границы.

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    30 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Израиль атаковал объекты в Сирии у границы с Ливаном

    Израильские ВВС ударили по объектам у границы с Ливаном из-за контрабанды оружия

    Tекст: Александра Юдина

    Израильские военные атаковали объекты в Сирии, используемые для контрабанды оружия «Хезболла», вблизи ливанской границы, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Уточняется, что израильские ВВС нанесли удары по объектам военной инфраструктуры на сирийской территории, прилегающей к ливанской границе, передает РИА «Новости».

    По данным ЦАХАЛ, эти объекты использовались для контрабанды оружия движению «Хезболла», что является нарушением действующего соглашения о прекращении огня.

    По информации пресс-службы, удар был совершен после того, как была обнаружена активность, связанная с перевозкой оружия «Хезболла» через границу.

    Напомним, в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли не менее 13 палестинцев, среди которых жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат. Обрушение жилого дома в центре Газы привело к гибели семи человек и пропаже шести.

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    1 декабря 2024, 02:51 • Новости дня
    Курды отразили атаку террористов у Алеппо

    Курдские ополченцы отбили нападение «Джебхат ан-Нусра» на предместье Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов.

    Ополченцы из курдских «Сил народной самообороны» отразили нападение террористов на предместье Бени-Зейд на северо-западе сирийского города Алеппо, сообщает местная газета Al Watan. Курды успешно предотвратили попытку боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» проникнуть в подконтрольные им районы, нанеся противнику значительные потери. В ходе столкновений десятки террористов были убиты и ранены, а несколько боевиков взяты в плен.

    Официальный представитель коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Фархад Шами ранее заявил о намерении курдов противостоять атаке на Алеппо, которая началась 27 ноября. «Мы внимательно следим за опасными событиями на северо-западе Сирии, и приоритетом для нас остается защита курдского населения в провинции Алеппо», – цитирует его агентство Firat.

    По утверждению Шами, к масштабной вооруженной операции «Джебхат ан-Нусры» причастны турецкие оккупационные силы на севере Сирии. Он заявил, что «эта атака управляется шаг за шагом из Анкары».

    28 ноября командование ВС Сирии сообщило о масштабной атаке террористов на севере страны. Террористы предпринимали попытки наступления на населенные пункты и военные объекты Сирии, а также атаковали позиции правительственных сил. Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в победе над террористами с поддержкой союзников и друзей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала более 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления. Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков. Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сосредоточив их на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения.

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    Ирландский журналист обвинил западные СМИ во лжи о России
    Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе
    Украинская журналистка: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев
    В Швейцарии рассказали об украинских «черных турах» на передовую для иностранцев

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии

    Сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов. Военные готовятся к контрудару. Отражать нападение помогает российская авиация. Эксперты отмечают, что говорить о полном падении Алеппо пока преждевременно, боевики сами не ожидали такого успеха и оказались не готовы взять город под свой контроль. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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