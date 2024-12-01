Россиянка завершила голодовку на лайнере SH Diana

  • Новость часаВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению
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    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии
    Востоковед назвал причину захвата террористами части Алеппо
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Германия заявила об установлении личностей подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
    Зурабишвили отказалась сложить полномочия
    Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы России
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    Смоделированы последствия ядерного удара по Москве, Пхеньяну и Пекину
    Стало известно о закрытии клубов в Москве после рейдов силовиков
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    1 декабря 2024, 03:56 • Новости дня

    Россиянка завершила голодовку на лайнере SH Diana

    Наталья Литвинова завершила голодовку из-за компенсации за круиз в Антарктиду

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская туристка Наталья Литвинова прекратила голодовку на лайнере SH Diana, которую она объявила в знак протеста против недостаточной компенсации за отмену круиза в Антарктиду.

    Российская туристка Наталья Литвинова прекратила свою голодовку на лайнере SH Diana. Она пояснила свое решение заботой о волнующихся близких и добавила, что чувствует себя хорошо. Литвинова намерена продолжать добиваться компенсации за прерванный круиз через суд.

    Как пишет ТАСС, Литвинова в течение пяти дней не получила подходящих предложений от компании Swan Hellenic, организовавшей круиз. Компания предложила возврат в размере 50% или сертификат на 65% для следующего круиза, но эти условия устроили не всех пассажиров. Представители компании заявили, что на борту лайнера больше нет россиян, продолжающих голодовку, и считают вопрос урегулированным.

    Ранее газета The Times сообщала, что российские туристы на SH Diana объявили голодовку в связи с неисправностью судна и требованием вернуть деньги за прерванный круиз. Swan Hellenic подтвердила наличие проблем с судном и предложила компенсации, однако не все пассажиры согласились с предложенными условиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы, находящиеся на борту лайнера SH DIANA, объявили голодовку и требуют возврата денежных средств и ваучеров на аналогичный круиз после того, как судно заглохло и застряло у Кипра из-за отказа двигателей. Судно, покинувшее Кейптаун 13 ноября, остановилось у Кипра 22 ноября, и на его борту находилось 130 человек, направлявшихся в Антарктиду. Компания-организатор отказалась полностью возмещать затраты, несмотря на то, что стоимость сорванного путешествия варьировалась от 485 до 694 тыс. рублей.

    30 ноября 2024, 15:45 • Новости дня
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя высказывания премьер-министра Японии Синдзо Исибы о намерении Токио заключить мирный договор с Россией, Захарова заявила, что невозможно заключить договор без переговоров, а для этого Японии необходимо отказаться от враждебного курса, нацеленного на ущерб России и ее гражданам.

    Захарова также подчеркнула, что под решением «территориальной проблемы», о которой упомянул Исиба, может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами. «Ни о чем другом в свете обновленной Конституции Российской Федерации речи идти не может», – приводит слова дипломата Telegram-канал российского МИД.

    Напомним, премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своем выступлении перед парламентом не упомянул поддержку Украины и санкции против России, сосредоточив внимание на мирном договоре с Россией. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не может обсуждать мирный договор с Токио из-за солидарности Японии с недружественными действиями Запада.

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    30 ноября 2024, 15:32 • Новости дня
    Германия заявила об установлении личностей подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

    Германия заявила об установлении личностей двоих подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

    Германия заявила об установлении личностей подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
    @ Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель.

    «Да, мы продвигаемся вперед в расследовании [подрывов »Северных потоков«]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых», – сказал Роммель в интервью журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    Генпрокурор отметил, что этот успех не был гарантированным, и подчеркнул, что еще предстоит сделать многое. Основное внимание теперь сосредоточено на установлении личности других участников, мотивов преступления и изучении возможной государственной вовлеченности в операцию.

    Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил о прямой причастности англосаксонских спецслужб к подрыву газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года.

    Польская прокуратура подтвердила наличие следов тротила в образцах, взятых на месте взрывов газопроводов «Северный поток», что может указывать на преднамеренное вмешательство.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    30 ноября 2024, 15:50 • Новости дня
    Востоковед назвал причину захвата террористами части Алеппо

    Востоковед Семенов: Захватившие часть Алеппо террористы не ожидали такого успеха

    Востоковед назвал причину захвата террористами части Алеппо
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности; противники Башара Асада также воспользовались ударами Израиля по проиранским силам в САР и Ливане, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Сейчас террористы контролируют многие районы Алеппо.

    «Сирийское правительство демонстрирует полную неспособность проводить реформы и находить необходимые решения. Это касается всех сфер, в том числе армии. С 2020 года не было сделано ничего, чтобы вооруженные силы Сирийской Арабской Республики (САР) улучшили свое положение, она находятся в ситуации полураспада», – отмечает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    Обострение последних дней связано также с массированными ударами Израиля по целям в Ливане и Сирии – мишенями израильтян становились самые боеспособные проиранские силы, которым приходилось передислоцироваться, в том числе из Алеппо.

    «Это все еще сильнее ослабило сирийскую группировку сил в Алеппо. Она в основном состоит из проиранских формирований. Остававшиеся в городе части были фактически недееспособными, они сбежали со своих позиций при первом же нажиме», – добавил эксперт.

    Семенов считает, что говорить о полном падении Алеппо пока не приходится. До начала войны в 2010 году этот город был самым большим в стране. «Если правительству страны удастся перебросить в Алеппо часть боеспособных сил, то некоторые районы останутся под их контролем, но основная часть города уже перешла противникам президента Башара Асада. Вопрос лишь в том, насколько они сами ожидали такого прорыва и смогут ли установить контроль над Алеппо, для них самих эта ситуация во многом неожиданная, управлять таким большим городом не так-то просто», – пояснил собеседник. 

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра»), которые участвуют в захвате Алеппо, создали в Идлибе регулярную армию. Она ведет войну современными методами, активно применяя дроны и тактику наступления малыми мобильными группами.

    «Всего образовано около 30 бригад боеспособных сил с единой командной структурой. Они не только проводили военные учения, но и создали военную академию», – подчеркнул эксперт, добавив, что также изменился процесс пополнения боевых рядов, теперь двери открыты перед всеми желающими воевать, а не только идейными салафитами. 

    В субботу командование сирийской армии подтвердило информацию о том, что террористы вошли во многие районы Алеппо. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление армии, боевики пока не могут закрепиться в городе из-за того, что вооруженные силы продолжают наносить удары в ожидании подкрепления.

    В армии сообщили, что при сопротивлении террористам в Алеппо и Идлибе погибли десятки военнослужащих. Войска провели передислокацию, чтобы сохранить жизни мирных жителей и солдат и подготовиться к контрнаступлению.

    На этой неделе группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам», нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб.

    По данным телеканала Al Mayadeen, в ночь на субботу террористы контролировали более чем 40% западных районов Алеппо. Вооруженные повстанцы также появились в исторической цитадели города.

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    30 ноября 2024, 12:35 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у Черноморска

    ВС России нанесли удар по складу с ATACMS и Storm Shadow у порта Черноморска

    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у Черноморска

    Tекст: Александра Юдина

    У порта Черноморска был нанесен удар по железнодорожному составу с ракетами ATACMS и Storm Shadow, прибывшими из Румынии, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, российские войска атаковали железнодорожный состав у порта Черноморска в Одесской области, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что в составе находились дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, доставленные морским путем из румынского порта Констанца. Удар пришелся по военному грузу, который был перевезен на Украину из Румынии.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием

    Ранее на этой неделе ВС России также поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины.

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    30 ноября 2024, 17:35 • Новости дня
    Смоделированы последствия ядерного удара по Москве, Пхеньяну и Пекину

    Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве, Пхеньяну и Пекину

    Смоделированы последствия ядерного удара по Москве, Пхеньяну и Пекину
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Смоделированные последствия термоядерного удара авиабомбой B83 по Москве, Пхеньяну и Пекину показали, что общее число погибших может составить до 4,2 млн человек, пишет американское издание Newsweek.

    По данным Newsweek, удар по Пхеньяну приведет к гибели 1,3 млн человек и ранит еще 1,1 млн, передает РБК. В результате атаки на Москву жертвами станут 1,4 млн человек, а 3,7 млн получат ранения. В Пекине прогнозируется гибель 1,5 млн человек и ранения 3,3 млн.

    Площадь покрытия огненного шара B83 составит 4,1 кв. км. В умеренной зоне поражения, где могут быть уничтожены жилые здания и возникнуть масштабные пожары, окажутся территории в 175,34 кв. км. В легкой зоне поражения, простирающейся на 1385,6 кв. км, ожидаются повреждения окон. Люди, находящиеся в радиусе 546,5 кв. км от эпицентра, получат ожоги третьей степени, которые грозят серьезными рубцами и инвалидностью.

    Термоядерная авиабомба B83, принятая на вооружение в 1983 году, обладает зарядом переменной мощности, максимальная из которых достигает 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Бомба предназначена для поражения глубокозалегающих целей. Хотя в 2022 году Пентагон анонсировал вывод B83 из эксплуатации, она пока остается в арсенале США, подчеркивает Newsweek.

    Для моделирования последствий использовался сервис NukeMap, разработанный американским историком Алексом Уэллерстайном. Расчеты производились на высоте детонации 3319,2 м, чтобы максимизировать эффект взрыва.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария.

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    30 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», снаряд РСЗО HIMARS и 45 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36958 беспилотников, 586 ЗРК, 19572 танка и других бронемашин, 1497 боевых машин РСЗО, 18748 орудий полевой артиллерии и минометов, 28889 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием

    Ранее на этой неделе ВС России также поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины.

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    30 ноября 2024, 07:53 • Новости дня
    Спецназовцы ГУФСИН напали на стриптиз-клуб во Владивостоке
    Спецназовцы ГУФСИН напали на стриптиз-клуб во Владивостоке
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудникам спецназа ГУФСИН во Владивостоке предъявили обвинения в разбойном нападении и попытке похищения человека в результате нападения на стриптиз-клуб.

    Как сообщает РИА «Новости», сотрудникам спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) предъявлены обвинения в нападении на развлекательное заведение во Владивостоке и попытке похищения человека. В данный момент фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, передает Следственный комитет по Приморскому краю.

    Ранее были задержаны пятеро сотрудников отдела специального назначения ГУФСИН. Источник в силовых структурах уточнил, что спецназовцы, выдавая себя за ОМОН и угрожая оружием, совершали разбойные нападения на стриптиз-клубы, вымогая деньги. По этому факту возбуждено уголовное дело. Одного из соучастников задержали в Сочи.

    Следствие установило, что в ноябре 2023 года шестеро сотрудников ГУФСИН открыто похитили 200 тыс. рублей, выдавая себя за правоохранителей. Фигуранты планировали похитить организатора мероприятий, чтобы склонить его к прекращению деятельности, но не смогли осуществить задуманное.

    Похищенные деньги были распределены между участниками группы. Одному из фигурантов предъявлено обвинение в разбое, попытке похищения человека, а также незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств. Второй фигурант обвиняется в разбое и попытке похищения. Уголовное дело в отношении четверых выделено в отдельное производство.

    Следственные действия по делу окончены, обвиняемые и их адвокаты изучают материалы дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Астрахани возбудили уголовное дело после нападения на экс-футболиста Вадима Евсеева, а обвиняемые взяты под стражу. Банда вооруженных мужчин, напавшая на свадебный автобус в Подмосковье, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена, владельца крупной сети стриптиз-клубов и караоке в Москве. Всем, участвовавшим в массовой драке в Феодосии, где пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, предъявлены обвинения в покушении на убийство.

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    30 ноября 2024, 09:43 • Новости дня
    «Аэрофлот» первым в России решил взять самолеты в «мокрый» лизинг
    «Аэрофлот» первым в России решил взять самолеты в «мокрый» лизинг
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, взявшей самолеты в «мокрый» лизинг у iFly, что позволит компании расширить авиапарк и улучшить обслуживание на Дальнем Востоке.

    Компания «Аэрофлот» стала первой в России, которая решила использовать «мокрый» лизинг для своих самолетов, сообщает ТАСС. В рамках этой сделки авиаперевозчик арендует три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330 у другой российской авиакомпании iFly.

    Сделка предусматривает аренду воздушных судов вместе с экипажами, что обеспечивает оперативное наращивание авиапарка. Общее количество самолетов модели A330 в парке «Аэрофлота» теперь достигнет 15.

    На первом этапе самолеты будут выполнять рейсы из Москвы в города Дальнего Востока, включая Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

    Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что «мокрый» лизинг станет важным шагом в развитии гражданской авиации в России. Он подчеркнул, что такой подход поможет авиаперевозчикам быстро увеличивать число самолетов, особенно во время высокого спроса или при открытии новых маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские авиакомпании смогут использовать «мокрый лизинг» для международных рейсов в 2025 году, что позволит арендовать самолеты сразу с экипажем за границей. «Мокрый лизинг» поможет российским авиакомпаниям получить самолеты с экипажами для удовлетворения срочных потребностей на рынке перевозок и снижения остроты проблемы будущего дефицита флота, отмечал авиаэксперт Олег Пантелеев.

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    30 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы России

    Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» с безопасностью Германии через ультиматумы России

    Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы России
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

    В ходе конференции Социал-демократической партии в Берлине Шольц выразил обеспокоенность по поводу возможных ультиматумов России и поставок ракет Украине, передает РИА «Новости». Он отметил, что Фридрих Мерц, лидер другой немецкой партии, предложил использовать ракеты Taurus для давления на Россию.

    «Фридрих Мерц хочет предъявить ультиматум ядерной державе России. Он заявил, что если Путин не сделает то, что хочет Германия, то с завтрашнего дня немецкие крылатые ракеты будут пущены далеко вглубь территории России. Я могу только сказать – осторожно! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии», – подчеркнул Шольц, чья речь транслировалась в соцсетях и на сайте партии.

    Канцлер призвал к продолжению курса поддержки Украины, но при этом подчеркнул важность не втягивания Германии в конфликт. Он также упомянул испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в Днепропетровске, которая, по его словам, превосходит все ранее использовавшиеся вооружения в этом конфликте.

    Шольц отметил, что нельзя относиться к угрозам легкомысленно и надеяться на «как-нибудь обойдется», когда речь идет о безопасности Германии.

    Ранее Шольц подтвердил отказ от поставок ракет Taurus на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву не изменили бы ситуацию в конфликте на Украине.

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    30 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

    На своей странице в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США требуют от стран БРИКС обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать другую валюту вместо доллара, передает ТАСС. В противном случае, отметил он, эти страны столкнутся с введением 100-процентных торговых пошлин на свои товары при экспорте в США.

    «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец», – заявил Трамп.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры. Президент России Владимир Путин отметил, что обсуждение единой валюты БРИКС пока преждевременно из-за недостаточной экономической интеграции стран-участников.

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    30 ноября 2024, 20:06 • Новости дня
    Зурабишвили отказалась сложить полномочия

    Зурабишвили отказалась сложить полномочия из-за «нелегитимного» парламента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    «Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится», – заявила она в телеобращении, передает ТАСС.

    Зурабишвили подчеркнула, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока не будут проведены новые выборы и не будет избран новый парламент, который сможет выбрать нового президента.

    Ранее Зурабишвили заявила о необходимости проведения повторных парламентских выборов, так как считает, что голосование 26 октября нельзя считать состоявшимся, а также назвала «черным понедельником» день 25 ноября 2024 года, когда собрался избранный парламент страны.

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    30 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Десять иностранных граждан, в том числе восемь россиян, задержаны МВД Грузии на акциях протеста против решения властей страны не просить ЕС в течение четырех лет начинать переговоры о членстве, чтобы лучше подготовиться к этому процессу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на правоохранительные органы, за сопротивление полиции и мелкое хулиганство, также задержаны по одному гражданину Белоруссии и США.

    Самому старшему из задержанных граждан России 55 лет, самому младшему – 24.

    Между Грузией и Россией разорваны дипломатические отношения после войны-2008, посреднические функции выполняет Швейцария.

    В ночь на субботу МВД задержало 107 участников акций протеста, пострадали42 сотрудника правоохранительных органов.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг критике посла США в Грузии Робин Данниган, которая осудила применение силы на акциях протеста в Тбилиси против демонстрантов, но не осудила насилие со стороны радикалов.

    Кроме того премьер Грузии исключил повторение сценария украинского «майдана».

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    30 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе

    Министр обороны Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе

    Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об отмене положения о кадровом резерве на гражданской службе, которые утратили актуальность.

    На сайте правовой информации указано, что Белоусов подписал приказ, отменяющий положение о кадровом резерве Министерства обороны на гражданской службе.

    Так, предыдущие нормативные акты, касающиеся кадрового резерва, утратили свою актуальность. В частности, отменены приказы министра обороны от 14 августа 2017 г. № 495 и от 23 ноября 2017 г. № 698, в которых утверждалось и изменялось положение о кадровом резерве.

    Также в пояснительной записке указывается, что ранее был отменен пункт четыре положения, который предусматривал его утверждение правовым актом государственного органа. Согласно статье 64 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», утверждение порядка формирования кадрового резерва осуществляется указом президента России.

    В документе подчеркивается, что выполнение приказа не потребует дополнительных бюджетных расходов, поскольку его реализация не связана с расходами из федерального бюджета.

    Решение об отмене положения о кадровом резерве было принято министром в октябре.

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    30 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Рогов заявил об отказе Зеленского вывести ВСУ из Курахово
    Рогов заявил об отказе Зеленского вывести ВСУ из Курахово
    @ Bulkin Sergey/news.ru/GLobal Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский оставил группировку ВСУ в Курахово на Украине под угрозой окружения, отказавшись ее эвакуировать, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский принял решение удерживать Курахово, несмотря на угрозу окружения, отказавшись отдать приказ о выводе украинских войск, тем самым обрекая их на гибель, передает РИА «Новости».

    По мнению Рогова, Зеленский жертвует своими солдатами ради создания образа для западных стран, продолжающих поддерживать Украину.

    Курахово – это стратегически важный город в ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка. Город играет ключевую роль в юго-западной части Донбасса и может стать важным объектом в контексте текущих боевых действий между российскими и украинскими силами.

    Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Курахово в ДНР, занимая северные и южные пригороды. Российские войска в Курахово активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, заявил глава республики Денис Пушилин.

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    30 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    ВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению

    Минобороны Сирии: Российская и сирийская авиация нанесли удары по террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сообщило в субботу сирийское министерство обороны.

    Удары были сосредоточены на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения, передает РИА «Новости».

    «Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения», – заявило сирийское оборонное ведомство.

    Накануне сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Минобороны Сирии заявляло, что в нападении террористических формирований в этих провинциях задействованы боевики из иностранных государств.

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