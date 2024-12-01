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Россиянка завершила голодовку на лайнере SH Diana
Наталья Литвинова завершила голодовку из-за компенсации за круиз в Антарктиду
Российская туристка Наталья Литвинова прекратила голодовку на лайнере SH Diana, которую она объявила в знак протеста против недостаточной компенсации за отмену круиза в Антарктиду.
Российская туристка Наталья Литвинова прекратила свою голодовку на лайнере SH Diana. Она пояснила свое решение заботой о волнующихся близких и добавила, что чувствует себя хорошо. Литвинова намерена продолжать добиваться компенсации за прерванный круиз через суд.
Как пишет ТАСС, Литвинова в течение пяти дней не получила подходящих предложений от компании Swan Hellenic, организовавшей круиз. Компания предложила возврат в размере 50% или сертификат на 65% для следующего круиза, но эти условия устроили не всех пассажиров. Представители компании заявили, что на борту лайнера больше нет россиян, продолжающих голодовку, и считают вопрос урегулированным.
Ранее газета The Times сообщала, что российские туристы на SH Diana объявили голодовку в связи с неисправностью судна и требованием вернуть деньги за прерванный круиз. Swan Hellenic подтвердила наличие проблем с судном и предложила компенсации, однако не все пассажиры согласились с предложенными условиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы, находящиеся на борту лайнера SH DIANA, объявили голодовку и требуют возврата денежных средств и ваучеров на аналогичный круиз после того, как судно заглохло и застряло у Кипра из-за отказа двигателей. Судно, покинувшее Кейптаун 13 ноября, остановилось у Кипра 22 ноября, и на его борту находилось 130 человек, направлявшихся в Антарктиду. Компания-организатор отказалась полностью возмещать затраты, несмотря на то, что стоимость сорванного путешествия варьировалась от 485 до 694 тыс. рублей.