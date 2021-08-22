Опубликовано видео массовой драки футболистов на чемпионате Молдавии

Во время матча седьмого тура чемпионата Молдавии по футболу между игроками «Петрокуба» и «Зимбру» произошла массовая драка, сообщают СМИ.

После первого тайма игрок «Зимбру» Евгений Кочук ударил кулаком в голову Михаила Платику из «Петрокуба». Началась массовая драка. В результате Кочук был удален с поля, а Платика получил желтую карточку. Матч завершился победой «Петрокуба» со счетом 1:0.

Позднее Кочук пояснил, что конфликт начался «где-то на 40-й минуте». «Был простой инцидент. Вы знаете, как бывает в футболе: все друг друга провоцируют, много эмоций, иногда даже чересчур. Бывает, что и поспоришь, и пару слов скажешь», – приводит его слова Sport24.

Кочук сказал, что «может принять много слов в свой адрес», но то, что услышал на сей раз, счел «ненормальным». Как подчеркнул футболист, «когда слышишь такие слова, ты больше не можешь себя контролировать». Он понимает, что «ситуацию нужно было прояснить после матча или в раздевалке». «Но я думаю, что любой мужчина поймет: в тот момент сдержаться было нереально», – сказал он. По словам Кочука, оскорбивший его игрок уже связался с ним и извинился за свои слова.