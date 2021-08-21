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Кубанские виноград и рис оказались под угрозой из-за ливней
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Из-за циклона в Краснодарском крае могли пострадать виноград и рис, которые выращивают в регионе, сообщили в правительстве края.
«В этом году в крае засеяли рис на площади 118 тыс. га. Сегодня сложная ситуация сложилась в Славянском районе – из-за сильных дождей более 36 тыс. га пострадали. (...) Природные катаклизмы могут сказаться на урожае винограда. Но делать прогнозы по сбору сейчас рано», – сообщается на сайте правительства региона.
Ранние сорта риса в скором времени нужно будет готовить к уборке, необходимо будет сливать воду из рисовых чеков, в ином случае посевы могут погибнуть.
«Ситуация осложняется тем, что рядом лиманы. Сейчас воды слишком много, и мы вынуждены привлекать дополнительное оборудование для ее перекачки. Продовольственная безопасность страны по рису практически полностью зависит от нашего края. У нас производится более 70% российского риса. Мы постараемся не допустить потери», – отметил глава региона Вениамин Кондратьев.
Губернатор добавил, что региональный минсельхоз наблюдает за работами по отводу воды из рисовых чеков. В Славянский район доставляют дополнительные насосы и спецтехнику из других районов.
В субботу центр погоды «Фобос» предупредил, что в Крыму и Краснодарском крае вскоре прольется новая волна осадков. Там отметили, что в Краснодарском крае за 12 часов уже выпала половина месячной нормы осадков.
Минобороны решило продемонстрировать НАТО силу «русского медведя»
Стратегические учения «Запад–2021» продемонстрируют странам НАТО, что не стоит беспокоить «русского медведя», заявил замглавы Минобороны России Андрей Картаполов.
Оценивая военную активность НАТО в Европе, он заявил, что Москве показывают существование проекции военной угрозы. «Чтобы мы это чувствовали и понимали», – сказал он, отметив, что Россия «готова к этим намекам». Как заявил Картаполов, в ходе учений на территории России и Белоруссии Западу «еще раз попытаются показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», передает РИА «Новости».
Напомним, стратегические командно-штабные учения «Запад–2021» пройдут на территории России и Белоруссии в сентябре. Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад–2021». В учениях будет задействовано около 200 тыс. военнослужащих, около 80 единиц авиатехники и 15 кораблей.
Захарова ответила на мнение о «зазеркальности» признания «Дождя» иноагентом
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию с телеканалом «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в России), привела в пример меры, которые применяются против иноагентов в США.
Захарова опубликовала в Telegram «для тех знатоков цивилизованной стороны планеты, которые принялись сейчас рассуждать о «беспрецедентности , зазеркальности и абсурдности» применения к «Дождю» и физлицам закона об инагентстве», скриншоты и ссылку на сайт FARA – закона об инагентах в США.
«Закон старый – 1938 года, применение свежее. Там и физлица, и юрлица – практически 500 позиций. Изучайте матчасть, а потом рассуждайте о «зазеркальности», – посоветовала она.
«А еще скину вам, любимые отрицатели реальности, ссылку на то, что американская юридическая машина делает с теми, кто этот закон нарушает. Или #ЭтоДругое?», – добавила она.
Ранее журналист Владимир Соловьев заявил
, что «признание телеканала «Дождь» иностранным агентом (это) тяжелейший удар по «либеральному», а по факту прозападному крылу в российской элите, еще не так давно находившемуся у власти».
Напомним, телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа.
Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева
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Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
В частности, Гордон прокомментировал сделанное в январе заявление, когда он сказал, что «берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна». В своем нынешнем интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил: «Да, я так сказал?». Он заверил, что «хорошо относится» к Канделаки «как к женщине», считает ее «красивой и умной». Однако ему «не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики», «не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма». По словам Гордона, Канделаки – «очень государственно направленная».
«Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная – тут сомнений нет», – приводит его слова Sport24.
Гордон также поддержал включение Губерниева в украинский черный список. Гордон заявил, что «не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева». «Но я часто слышу: «Губерниев то, Губерниев это…» И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» – заявил украинский журналист.
Он пояснил, что на Украине «решили делать таким образом: если человек своими высказываниями поддерживает аннексию Крыма или путинскую политику; если человек въезжает в аннексированный Крым не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины; если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, то он вносится в соответствующие списки и становится человеком, представляющим угрозу для национальной безопасности». По словам Гордона, «если человек говорит, что Крым – это Россия, что правильно его забрали у Украины, то он своими высказываниями уже несет угрозу».
«Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», – заявил Губерниев в ответ в Telegram.
Напомним, министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в черный список в июле.
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Соловьев назвал признание «Дождя» иноагентом ударом по «прозападной элите»
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на признание телеканала «Дождь» иноагентом, указав, что это удар по «прозападному крылу в российской элите».
Соловьев написал в Telegram, что «признание телеканала «Дождь» иностранным агентом (это) тяжелейший удар по «либеральному», а по факту прозападному крылу в российской элите, еще не так давно находившемуся у власти».
«Это удар по одному из информационных штабов провалившейся попытки переворота 2011-2012 годов и свидетельство того, что время неприкасаемых прошло. Поэтому так и дергаются кукловоды, исполнители и несостоявшиеся бенефициары тех событий», – добавил он.
Напомним, телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа.
Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.
Обновленную версию списка утвердил своим постановлением премьер-министр России Михаил Мишустин. В целом число лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Китайцы оценили жест Путина на встрече с Меркель
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Подаривший канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов президент России Владимир Путин приковал к себе внимание китайских СМИ.
Традиция российского лидера дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях, вероятно, может рассказать о его характере, отметило издание Sohu, передает РИА «Новости».
Этот поступок характеризует Путина как твердого и вежливого человека, которому «присуща романтика». «Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», – отметили в статье.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
В мае 2018 года после переговоров Путина и Меркель в Сочи немецкое издание Bild заявило, что подарок в виде букета цветов от российского лидера канцлеру Германии был «неким сигналом».
По мнению издания, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече и принято обходиться рукопожатием. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял, что в России дарить женщинам цветы является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался российский президент.
Комплексами «Бук» и «Панцирь» уничтожены 22 израильские ракеты в Сирии
Используя комплексы российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С», сирийские ПВО уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Как рассказал Кулить, около 23.00 19 августа шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по сирийским провинциям Риф Дамаск и Хомс, передает ТАСС.
Кулить сообщил, что потерь среди сирийцев нет, ракетные удары также не привели к разрушению объектов инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. В четверг средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям над Дамаском, ракетные удары нанесли израильские ВВС из ливанского воздушного пространства.
Названа причина массового задержания прихожан мечети в Котельниках
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Задержание около 600 прихожан в мечети в подмосковных Котельниках было связано с поиском нелегальных мигрантов, сообщил источник в полиции.
«Эти мероприятия были направлены на выявление нелегальных мигрантов», – передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Между тем, Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО) пытается выяснить в правоохранительных органах причины массового задержания мусульман в мечети.
«Происходила стандартная пятничная молитва, которая проходит во всех мечетях и мусульманских центрах Подмосковья. Именно в эти часы собирается максимальное количество прихожан в неделю. Это очень массовое событие, и пятничная молитва является обязательной для мусульман. Поэтому эти цифры, которые звучат, – про 600 человек – тут ничего удивительного, потому что на молитву собирается много людей. <...> Мы сейчас выясняем, что там, какая причина. Но по прошлому опыту взаимодействия с правоохранителями – никогда причину толком выяснять не удается, проверка проводится и проводится», – заявил пресс-секретарь религиозной организации Станислав Токарев.
Он добавил, что такие проверки в мечетях и мусульманских центрах Подмосковья проходили и ранее.
«В прошлом тоже бывали проверки мусульманских центров и мечетей, это не в первый раз правоохранители приходят в мечеть или мусульманский центр. Это открытая информация, они есть в открытом доступе. Мы к этому относимся штатно. Силовики уполномочены приходить куда-либо, проверять что-либо, это в их компетенции. Мусульманские общины, мечети – это открытые организации, нам нечего скрывать, мы работаем официально. Поэтому если что-то правоохранители от нас требуют – документы, еще что-то, – мы, конечно, все это предоставляем, никаких препятствий мы не чиним», – пояснил Токарев.
Ранее сообщалось, что 20 августа правоохранительные органы задержали для проверки документов 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках. Россиян, которые там были, отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел полиции, где взяли ДНК-тесты, к ночи всех задержанных отпустили. Со слов адвоката Марии Красовой, оказывавшей юридическую помощь задержанным, ни на кого из них не составили никаких протоколов – ни о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении.
МИД Украины пригрозил России ответом на санкции в отношении Кулебы
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Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, заявило украинское внешнеполитическое ведомство.
«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые «специальные экономические меры»… Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права», –говорится в сообщении украинского ведомства, передает РИА «Новости»
Отмечается, что в Киеве рассматривают действия России как провокацию накануне саммита «Крымская платформа» 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос «возвращения» Крыма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Ранее глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции. «Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства», – написал он в соцсетях.
Напомним, Москва ввела санкции в отношении глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
МИД отреагировал на отказ Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты
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Москва удивлена отказом Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты, это противоречит декларации о партнерстве двух стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай») в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», – говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
«Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию», – указала Захарова.
Также, по ее словам, удивляет тот факт, что испанские власти допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны, «видимо, тем самым желая продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году».
Напомним, МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным газеты Pais, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.
Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей.
Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту.
Меркель назвала своего преемника
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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своим преемником председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета.
Меркель заявила, выступая на предвыборном мероприятии в Берлине, что это первые выборы с 1994 года, «в которых действующий федеральный канцлер не борется за переизбрание», передает РИА «Новости».
«За 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем пятидесяти лет (...) Это повод бороться, чтобы за этими (...) годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом – будущим канцлером Федеративной Республики Германия», – добавила она.
Меркель добавила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними».
«Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность – в бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн-Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И – я глубоко убеждена в этом – в качестве канцлера Федеративной Республики Германия», – заключила она под аплодисменты собравшихся.
Отметим, что ранее Лашет пригрозил России санкциями, если «Северный поток – 2» задействуют против Украины.
По его словам, Берлин не допустит использования газопровода как «геополитического оружия», а недавнее соглашение с США поспособствует «привлечению Москвы к ответственности за деструктивную деятельность».
Немцев возмутили угрозы кандидата в канцлеры в адрес Москвы.
Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на границе страны
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.
Блащак написал в Twitter, что «проблема на границе – это грязная игра (президента Белоруссии Александра) Лукашенко и Кремля», передает РИА «Новости».
Он также заявил, что белорусские силовики намеренно повредили ограждение на границе с Польшей.
«Повреждение ограждения – это также результат деятельности спецслужб», – написал министр, проиллюстрировав свою публикацию фотоснимками ограды из колючей проволоки.
Также Блащак резко раскритиковал депутатов оппозиции, которые пытались доставить мигрантам спальные мешки и провизию.
«Депутаты оппозиции и их спектакль на границе вписываются в сценарий Лукашенко. Не будьте политическими идиотами. Опомнитесь», – указал он.
В данный момент несколько десятков нелегальных мигрантов заблокированы на границе у польской деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу из Белоруссии, но пограничники обеих стран окружили их кордонами.
По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу со стороны Белоруссии пытались 2,1 тыс. человек, тогда как за весь прошлый год их было 120.
Ранее заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что ситуацию с кочующими на границе беженцами спровоцировал Лукашенко.
До этого официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский обвинил Варшаву в попытке насильно выдворить на белорусскую территорию большую группу беженцев, среди которых в основном граждане Афганистана.
По данным МВД Польши, с начала августа на границе с Белоруссией произошло 2 тыс. 100 попыток нелегального проникновения в Польшу. Пограничники предотвратили 1 тыс. 342 попытки пересечения границы, в итоге 758 иностранцев задержаны и помещены в закрытые центры.
Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с Россией
На Украине решили дополнительно укрепить границу с Россией в Сумской области с помощью противотанковых рвов, сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
«Пограничники начали мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Инженеры начали обустраивать противотанковые рвы на «угрожаемых направлениях».
В июле МВД Украины сообщало, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. Позже в Службе безопасности Украины проинформировали, что в числе нападавших на украинских пограничников были два сотрудника СБУ.
Подсчитан доход России от высоких цен на газ
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Россия в 2021 году получит порядка 900 млрд рублей доходов от экспорта газа, если средняя цена в Европе и объем его экспорта сохранятся на нынешнем уровне, подсчитал замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.
Колобанов заявил, что доходы государства от газовой отрасли в 2021 году могут значительно вырасти благодаря высоким ценам на газ в Европе и восстановлению объемов его экспорта, передает РИА «Новости».
«При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской, доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 млрд рублей», – заявил он.
При этом за январь-июль 2021 года доходы от пошлины уже превысили весь объем 2020 года. Например, средняя цена газа в хабе TTF в Нидерландах в июле была около 350 евро за тысячу кубометров.
Экспортная цена на российский газ, по данным ФТС, фактически коррелирует с индексом TTF, хотя всегда ниже ее и не так сильно колеблется. По прогнозу «Газпрома», средняя экспортная стоимость его газа вырастет в 2021 году на 30% и достигнет 269,6 доллара за тысячу кубов.
Указывается, что доходы государства от экспорта газа складываются из нескольких составляющих: в первую очередь это экспортные пошлины, для трубопроводного газа они рассчитываются по ставке 30% от вывозной цены, при этом для СПГ ставка нулевая. Еще средства в бюджет поступают от налога на прибыль компаний-экспортеров газа – «Газпрома» и «Новатэка». Также государство получает дивиденды от владения акциями «Газпрома».
В 2020 году доходы российского бюджета от пошлины на экспорт газа составили 439 млрд рублей, в 2019 году - 696 млрд рублей. Налог на прибыль «Газпрома» по МСФО в 2019 году составил 358 млрд рублей, «Новатэка» – 35 млрд рублей. По итогам 2020 года «Газпром» заплатил 29 млрд рублей налога, а «Новатэк» – 41 млрд.
Также государство получает переменный доход от НДПИ на газ, размер ставки которого зависит от мировых цен на нефть и нефтепродукты и курса рубля.
Ранее Газпром повысил прогноз по средней цене поставок газа в Европу.
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Посол обвинил США в нарушении международного права и принципа свободного рынка
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал санкции США против газопровода «Северный поток – 2» и российских институтов.
По его словам, США «с самого начала стремились не допустить развития нормального энергосотрудничества» между Россией и Европой. Санкции США, как подчеркнул Антонов, «нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», являясь «попыткой получить конкурентные преимущества» для американских «поставщиков топлива и технологий».
Антонов заявил, что США продемонстрировали «отсутствие воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве», передает ТАСС.
Он считает, что Белый дом «продолжает слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией», хотя США следовало бы «сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности». Однако вместо этого США занимаются «нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права».
«Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия, в отличие от США, еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия», – сказал он.
Напомним, минфин США внес в санкционный список Институт криминалистики ФСБ и нескольких его сотрудников, также в него добавили Российский институт экспериментальной медицины. Санкции вводятся против Испытательного института военной медицины, по мнению Вашингтона, это учреждение, входящее в Минобороны России, взаимодействовало с российскими структурами, против которых ранее были введены санкции по подозрению в причастности к разработке химического оружия. Также санкции вводятся против Артура Жирова, которого США называет бывшим главой 27-го Научного центра, и Кирилла Васильева, который, по данным США, является главой Института криминалистики ФСБ.
Госдеп США объявил о новых дополнительных ограничениях на экспорт ядерных и ракетных технологий и оборудования в связи с «применением РФ химического оружия». Соединенные Штаты также ввели ограничения на ввоз из России некоторых видов огнестрельного оружия российского производства.
Соединенные Штаты ввели санкции против двух россиян и одного судна из России по газопроводу «Северный поток – 2».
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