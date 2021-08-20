Минобороны заявило о готовности действовать при угрозах из Афганистана

Байден назвал срок завершения эвакуации американцев из Афганистана

Президент Соединенных Штатов Джо Байден надеется, что американские военные смогут завершить эвакуацию граждан Соединенных Штатов из Афганистана к 31 августа, как и планировалось, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CBS.

«Президент [США Джо Байден] привержен тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал из Афганистана. Он верит, что мы сможем добиться этого к 31 августа», – приводит ТАСС ответ Салливана на вопрос о том, склоняется ли американский лидер к тому, чтобы «продлить крайний срок в Афганистане».

Помощнику президента США по национальной безопасности также был задан вопрос о том, грозит ли американским военным опасность в том случае, если они останутся в Афганистане после 31 августа. «Это рискованная, динамичная и опасная ситуация сегодня. Мы трезво смотрим на эти риски и учитываем их, но мы четко дали понять [движению] «Талибан» (запрещено в России), что если они помешают проходу любого американца, если они нарушат нашу операцию по эвакуации в аэропорту [Кабула], им грозит быстрый и силовой ответ», – заявил на это Салливан, уклонившись от прямого ответа на поставленный вопрос.

Накануне глава действующей американской администрации США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из республики всех американцев. Вместе с этим он заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане потребовало бы увеличения численности американского контингента и положило бы конец договоренностям с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) о ненападении на американцев.

В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что отправленные в Афганистан для вывоза американских граждан и сотрудничавших с контингентом афганцев военнослужащие США находятся в опасности.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.

Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.

В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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