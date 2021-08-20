В Общественной палате представили новый «Золотой стандарт» для наблюдения за выборами

Новую версию «Золотого стандарта» для независимого контроля за выборами в сентябре представили в Общественной палате России, в документ включили наблюдение за сохранностью голосов избирателей, за дистанционном электронным голосованием и обеспечением видеотрансляции с участков, рассказала секретарь ОП Лидия Михеева.

«Методика, которую мы применяем на протяжении нескольких лет, получила признание не только со стороны независимых наблюдателей, но и наблюдателей от партий и кандидатов. Коллеги постарались привести пункты стандарта в соответствии с изменениями в законодательстве, учли особенности процедуры проведения многодневного голосования», – цитирует Михееву сайт «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

Секретарь ОП РФ также рассказала, что в этом году общественные наблюдатели смогут воспользоваться специальным мобильным приложением, где можно будет оперативно сообщить о недочетах в работе комиссий, отправить фото и видеоматериал с участка.

«Золотой стандарт» общественного наблюдения предполагает детальный контроль за всеми видами и этапами голосования. В некоторых случаях зафиксированные несоответствия могут не являться нарушениями избирательного законодательства, однако они все равно должны учитываться – так проводится работа по предотвращению самими общественными наблюдателями возможных проблемных ситуаций», – подчеркнул председатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Он также добавил, что по «Золотому стандарту» контроль на участке будет вестись и за обеспечением всех возможностей для наблюдения за голосованием.

«Золотой стандарт» включает следующие блоки: контроль за соблюдением санитарно–эпидемических мер, подготовкой помещения для голосования, организацией работы УИК, самого избирательного процесса («на дому», в труднодоступных территориях и на других формах), обеспечением сохранности бюллетеней, применением КОИБов и ДЭГ, действиями при установлении итогов выборов и предоставлении необходимых для работы наблюдателей возможностей.

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава, член ОП Оксана Драпкина сообщила, что обеспечивать защиту жизни и здоровья избирателей и других участников выборов будет значительно легче, чем в прошлом году, так как «уже есть положительный опыт и общественные наблюдатели очень хорошо отработали в 2020 году». На выборах в сентябре, отметила Драпкина, все места голосования будут подвержены дезинфекции, будет приводиться температурный контроль, соблюдаться социальная дистанция, а также будет достаточно СИЗов.

По словам зампреда Координационного совета, исполнительного директора ассоциации НОМ Алены Булгаковой, «Золотой стандарт» – очень значимый документ, который востребован всеми участниками процесса, в том числе и оппозиционными партиями.

«На принятии «Золотого стандарта» наша работа не заканчивается, а получает новый вектор развития. Запланированы соглашения по организации общественного контроля за голосованием лиц, находящихся в местах принудительного содержания, пройдет ряд информационно-разъяснительных вебинаров для наблюдателей и общественных штабов, где будет разъясняться каждый пункт «Золотого стандарта» и его применение в возможных проблемных ситуациях», – заключила Булгакова.