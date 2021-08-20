Тральщик «Георгий Курбатов» вошел в состав ВМФ России

Корабль противоминной обороны (ПМО) «Георгий Курбатов» вошел в состав флота, торжественная церемония первого подъема военно-морского флага прошла в Балтийске, сообщили в пресс-службе флота.

«20 августа в полдень в Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага Российской Федерации на новейшем корабле ПМО «Георгий Курбатов» проекта 12700, построенном для ВМФ на судостроительном заводе «Средне-Невский судостроительный завод», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. «Георгий Курбатов» пополнил минно-тральные силы ВМФ России в рамках программы по их переоснащению.

В церемонии приняли участие начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Сергей Липилин, генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Виктор Чирков, военнослужащие Балтийской военно-морской базы, личный состав нового корабля. «Георгий Курбатов» войдет в состав 68-й бригады охраны водного района Черноморского флота.

В пресс-службе отметили, что новый корабль ПМО успешно выполнил весь комплекс испытаний, в том числе государственных, в морских полигонах Балтийского флота. Из Балтийска корабль отправится к месту постоянного базирования, сказали в пресс-службе, не уточняя дату начала межфлотского перехода.

Корабли ПМО проекта 12700 предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми так называемыми умными морскими минами, которые корабли этого проекта способны обнаружить как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узла, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Корабли ПМО данного проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

«Георгий Курбатов» был заложен весной 2015 года. Первоначально спуск этого корабля на воду был намечен на 2016 год, однако позднее его перенесли на 2018 год. Задержка строительства тральщика связана с пожаром, который произошел в начале июня 2016 года. По данным спасателей, горела внутренняя обшивка корабля на площади 600 квадратных метров.

Напомним, в сентябре 2020 года тральщик «Георгий Курбатов» спустили на воду в Петербурге.