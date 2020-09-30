Тральщик «Георгий Курбатов» спустили на воду в Петербурге

Церемония спуска на воду корабля противоминной обороны проекта 12700 «Георгий Курбатов» прошла на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге.

«Сегодня все мы присутствуем при спуске корабля проекта 12700 – тральщика «Георгий Курбатов». Корабли этой серии уже показали на боевом флоте исключительную надежность и выполнение всех свойственных этому проекту задач. <...> Он предназначен для Черноморского флота», – передает ТАСС слова начальника технического управления ВМФ России контр-адмирала Игоря Зварича на церемонии.

По словам генерального директора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Середохо, в этом году завод спускает второй корабль проекта, в планах – спустить в декабре третий корабль.

«Георгий Курбатов» был заложен весной 2015 года. Первоначально спуск этого корабля на воду был намечен на 2016 год, однако позднее его перенесли на 2018 год. Задержка строительства тральщика связана с пожаром, который произошел в начале июня 2016 года. По данным спасателей, горела внутренняя обшивка корабля на площади 600 квадратных метров.

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