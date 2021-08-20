Анонсировано обновление изношенного на 90% оборудования «Росгеологии»

Оборудование «Росгеологии» изношено более чем на 90%, обновление техники холдинга начнется в 2022 году, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«К сожалению, та техника, которая там есть, если с руками сравнить, то они атрофированы. Больше 90% [уровень износа]. Со следующего года мы начнем обновление техники», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава Минприроды отметил, что недавно стал председателем совета директоров «Росгеологии». По его словам, внутри компании есть много проблем, которые могут повлиять «на то, о чем мы говорим».

Также Козлов отметил, что финансирование вопросов, связанных с геологоразведкой на территории России, будет увеличено в 2022 году.

По его словам, средства должны быть направлены на поиск, открытие и разведку новых месторождений. Кроме того, необходимо обеспечить Россию теми группами ресурсов, которые сейчас импортируются и используются для стратегических отраслей: оборонной промышленности, медицины, авиации. «Чтобы это было у нас здесь в стране. Чтобы мы не зависели от решения каких-то третьих стран и ситуаций», – пояснил Козлов.

Кроме того, глава Минприроды заявил, что разведка запасов подземных вод в регионах с дефицитом воды начнется в 2022 году. В числе регионов, столкнувшихся с дефицитом воды, Козлов назвал Крым, Оренбургскую, Саратовскую, Курганскую и Волгоградскую области.

«Много регионов, у которых баланс по воде не соответствует тем желаниям и потребностям, которые у них есть», – добавил министр.

По словам Козлова, Минприроды и Минпромторг начнут испытывать российские разработки для геологоразведки и добычи полезных ископаемых.

«Мы с коллегами из Минпромторга договорились, что возьмем экспериментальные месторождения и начнем на них обкатывать разработки нашей науки и наших производственников, чтобы у нас появились свои технологии. К сожалению, сегодня мы этим похвастаться не можем ни в геологоразведке, ни в добыче», – отметил министр.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в России возник дефицит важнейших природных ресурсов.