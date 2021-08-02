Глава СВР рассказал о демонизации России Штатами

Американские элиты и средства массовой информации демонизируют Россию независимо от того, в чьих руках находится власть в Вашингтоне, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Мы понимаем, что, конечно, усилиями американских, западных прежде всего, элит и средств массовой информации, Россия в значительной степени демонизирована», – цитирует ТАСС интервью Нарышкина YouTube-каналу «Соловьев Live».

По словам главы СВР, президента США Джо Байдена критикуют не только республиканцы, но и демократы за то, что он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. «И его уже обвиняют в том, что он предал национальные интересы, согласившись на встречу в верхах в Женеве. А теперь уже и обвиняют в том, что он не ввел санкций против оператора «Северного потока – 2». Так что с этим приходится жить», – добавил Нарышкин.

Он также рассказал, как российское разведсообщество в девяностые годы преодолевало период общего безденежья в стране, сталкиваясь с уходом сотрудников на фоне экономического и идеологического кризиса.

«Это было действительно сложное время и для страны, и для нашей службы. Безденежье, конечно, многие – не многие, а часть опытных сотрудников – вынуждены были уйти в отставку [в 1990-е годы] по собственному желанию, – сказал он». – Чаще всего они мотивировали это словами о том, что давали присягу другой стране, а с этим руководством новой России им не по пути. Но в этом были, конечно, и идеологические мотивы».

Нарышкин напомнил, что аналогичную позицию озвучивал и Евгений Примаков на своей первой пресс-конференции в качестве главы российской внешней разведки России. «Он сказал, что я свой партбилет сохранил. Я убежденный марксист, а тот, кто не верит в теорию и учение Маркса, тот просто это учение плохо знает, – пояснил глава СВР. – Так что время было действительно сложное, но надо иметь в виду, что все-таки разведка, советская разведка, не была политизирована».

Нарышкин отметил, что деятельность любой разведывательной службы всегда направлена вовне, а «окружение новой России осталось практически прежним» в тот период. «Те же Соединенные Штаты Америки с той же политикой в том числе и по отношению к новой России как к Советскому Союзу, тот же блок НАТО. Только он постепенно укрупнялся», - добавил он.

Глава СВР рассказал, что о собственном пути в этой сфере задумался только в институте. «Не могу сказать, что мечтал с первого класса, – отметил он. – Конечно, постепенно привыкал к мысли о том, что служба в разведке окутана определенной тайной и романтикой, о том, что это такая настоящая мужская государственная служба. Думал об этом в большей степени, когда учился в институте».

Ранее Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в России.