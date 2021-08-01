Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в России

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке Западом провокаций во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году.

«Наши оппоненты готовятся вовсю», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

«Это будет и 2021, и 2024 (годы). Конечно», – добавил Нарышкин, отвечая на вопрос о том, когда такие провокации возможны, передает ТАСС.

Ранее Нарышкин заявил, что оппозиционеры, которые приезжают из России в США и просят ввести санкции против Москвы, предают свою страну.

Перед этим глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России.