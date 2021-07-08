Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России

Изоляции России, о которой твердят на Западе, нет, при этом Запад постоянно пытается вмешаться в российскую политику, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

Он выступил в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов». Лавров отметил, что российская внешняя политика не зависят от электоральных циклов, «как это бывает часто с многими западными странами», передает ТАСС.

По его словам, «существенное конкурентное преимущество» российской внешней политики в том, что она «носит долгосрочный характер». Это позволяет России расширять «связи с подавляющим большинством зарубежных государств в Евразии, в Латинской Америке, Африке».

«Поэтому, наверное, любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет», – сказал министр, добавив, что «ряды наши друзей постоянно пополняются, хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать».

Как подчеркнул Лавров, на Западе «и не скрывают, что многие предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров». Попытки «повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику» происходят «чуть ли не ежедневно», включая военные провокации, экономические санкции, похищения россиян за рубежом, «масштабные информационные атаки».

Россия, как указал министр, «навсегда преодолела трудности лихих девяностых», но это «не всем по душе». По его словам, «можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать». Москве также известно о планах Запада «развернуть кампанию по непризнанию выборов». Лавров заверил, что такие попытки вмешательства будут пресекаться.

Глава МИДа сообщил, Вашингтон пока не дал конкретного ответа на предложение Москвы начать диалог по кибербезопасности, как и на предложение провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Также он отметил, что российско-американский диалог по стратегической стабильности должен учитывать программу США по выводу ударного оружия в космос.

Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства.