Антонов указал на неспособность США изменить политику России санкциями

Выбор Вашингтоном продолжения санкционной линии не приведет к позитивным результатам, не повлияет на политику России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов сообщил, что передал «ряд просьб, обращений в различные организации США» для начала переговоров с «руководством тех или иных структур» и обсуждения того, что необходимо сделать для реализации «позитивного настроя» саммита лидеров двух стран. Он рассчитывает на «стабилизацию российско-американских отношений, которая позволит в дальнейшем говорить об улучшении этих двухсторонних связей».

Российскому послу «удалось связаться сегодня с коллегами из госдепартамента, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи». По его мнению, «потребуется немного времени», чтобы можно было говорить о «конкретных результатах», передает РИА «Новости».

Антонов заявил, что ожидает диалога с США по стратегической стабильности уже в ближайшие дни. Кроме того, по его словам, в ближайшие дни возобновится «разговор с американскими коллегами по визовым проблемам».

Он «подчеркнул конструктивный настрой российской стороны к выстраиванию равноправных, прагматических отношений с США». Как заявил посол, сейчас «все зависит от политической воли» Вашингтона. «Готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя президентами в Женеве», – приводит его слова ТАСС.

Российский посол сказал, что участники саммита России и США покинули Женеву с надеждой на стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона. «Конечно, мы рассчитываем на то, что завтра будет лучше, лучше не только России и США, но и всему миру», – сказал он, отметив, что «от того, как поговорили наши президенты, о чем они договорились, зависит не только положение в России и США, но и во всем мире».

Напомним, в марте Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами.

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