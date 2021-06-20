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Антонов вернулся в США
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Российский посол в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон после трех месяцев в Москве, об этом свидетельствуют данные табло нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди.
Антонов вернулся в США регулярным рейсом «Аэрофлота», из аэропорта он должен отправиться в Вашингтон, передает ТАСС.
Накануне американский посол Джон Салливан заявил о скором возвращении в Россию. Как отмечали в МИД, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России вернется в США до конца месяца. Москва называла условия для восстановления нормальной работы посольств России и США.
СМИ заподозрили Байдена в попытке «унизить русский народ» после встречи с Путиным
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Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, он устроил «провокацию, унижающую русский народ», сообщают СМИ.
Издание Global Times пишет, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории Байден мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным «он постеснялся бы говорить подобную чушь», передает РИА «Новости».
Авторы статьи назвали это «провокацией, унижающей русский народ». Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности.
«Байден просто хочет переложить вину на Китай. Это иллюзия», – считают эксперты.
Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, потому там царит мир и ведутся активные экономические обмены.
«Москва и Пекин – стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу», – пишет издание.
В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами.
Напомним, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве Байден, отвечая на вопрос, не началась ли между Россией и США новая холодная война, сказал, что российский лидер, по его мнению, меньше всего хочет сейчас холодной войны.
«У вас граница с Китаем тысячи километров, Китай считает себя самой сильной экономической и военной державой, а ваша экономика страдает и нуждается в развитии», – при этом заявил он.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Байден вдруг решил запугать Россию Китаем.
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США начали выводить войска с Ближнего Востока из-за России и Китая
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В июне Белый дом начал выводить часть войск и вооружений США из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии, сообщают СМИ.
Источники Wall Street Journal заявили, что из этих стран выводят восемь батарей ЗРК Patriot. Кроме того, из Саудовской Аравии выведут комплекс THAAD. С Ближнего Востока перебросят часть военных самолетов США, а также сотни американских военных. Все это делается в рамках усилий США с целью «перенаправить вооруженные силы на вызовы со стороны Китая и России». 2 июня глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о планах Вашингтона саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, передает ТАСС.
«У нас все еще есть силы в Ираке и Сирии, эти силы не уходят. У нас все еще есть наши базы в странах наших партнеров в Персидском заливе, они не закрываются, все еще существует значительное присутствие», – приводит РИА «Новости» слова чиновника из американской администрации.
В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе. По его данным, страны НАТО сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники.
Вашингтон анонсировал новые санкции против Москвы
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Соединенные Штаты начали готовить новые санкции против России по ситуации с Алексеем Навальным, заявил помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», – заявил Салливан в эфире CNN, передает ТАСС.
США также продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые принимают участие в «Северном потоке – 2», добавил он.
4 июня президент России Владимир Путин объявлял о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока – 2». Также Путин заявлял, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» дал старт пусконаладочным работам на первой ветке.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что разговор об Алексее Навальном между президентами звучал в дежурном ключе.
Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина
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Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине.
«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере».
Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS.
«Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен.
Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
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Хакер оценил угрозы США по пресечению кибератак с территории России
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«На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Вакулин, комментируя угрозы США самостоятельно пресечь действия российских хакеров в случае, если Россия сама не станет этого делать.
«Самое главное оружие в сфере кибербезопасности – это люди. В США очень много специалистов в этой области. Более того, чтобы заниматься этой деятельностью в США, необязательно иметь официальную работу. Специалисты в сфере компьютерной безопасности могут зарабатывать деньги самостоятельно, занимаясь поиском уязвимостей в различных компаниях, на сайтах и в государственных системах», – считает хакер, эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
В России отношение к ИТ-специалистам сильно отличается. «Когда я нашел уязвимости в российских государственных системах, их устранили в течение полугода, но на мой запрос официально никто не ответил, не говоря уже о денежных выплатах. А в США и Европе многие компании используют Bug Bounty – программу денежного вознаграждения специалистов в области компьютерной безопасности, которые ищут и устраняют уязвимости до того, как о них узнает широкая общественность», – пояснил эксперт.
Также, по словам Вакулина, в США развита система образования в области кибербезопасности. «Именно поэтому в США так много известных программистов, которые создают нечто новое в мире IT – Марк Цукерберг, Брендан Айк, Бьерн Страуструп и другие», – заметил он. «Там есть все условия для развития цифровой индустрии. Большинство брендов появилось в США. У нас тоже есть своя техника, но она не пользуется спросом. Более того, по сравнению с США у нас не так много крупных компаний, специализирующихся на информационных технологиях, – рассказал эксперт. – Поэтому возможности России по поиску и устранению уязвимостей несколько меньше».
«На практике заявления представителя Белого дома означают, что американские специалисты могут вычислить хакеров на территории России, после чего атаковать нашу инфраструктуру. Чтобы поймать хакера, нужно получить доступ к технологиям, которые находятся в ведении провайдеров, службы МВД, ФСБ и так далее», – отметил Вакулин. В этой связи он напомнил историю с Эдвардом Сноуденом, который рассекретил данные о слежке АНБ США. «Тогда выяснилось, что США собирают огромный массив данных на каждого человека. Причем в каждом смартфоне установлено программное обеспечение, которое знает о своем владельце все», – добавил собеседник.
При этом Вакулин заметил, хакеры оставляют за собой определенные лазейки для быстрого доступа к чужой машине на случай, если с ними что-то случится. «Тот же Сноуден выгрузил всю информацию о слежке себе на флешку, после чего спрятал ее в кубик Рубика и дал охраннику поиграть. Этот хитрый ход позволил ему незаметно вынести данные», – заключил эксперт.
Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства.
Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Отдельно Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности».
Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем США обвиняют Россию в хакерских атаках и почему Путин предложил Байдену киберпартнерство.
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В МИД назвали число находящихся в тюрьмах России граждан США
В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, в американских – около 100 россиян, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, – у них есть еще и российское гражданство», – сказала Захарова в эфире телеканала RTVI, передает РИА «Новости».
По ее словам, в американских тюрьмах находятся около 100 россиян.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась на встрече президентов России и США, но сверки списков не было.
Напомним, накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен.
США заявили о готовности самостоятельно пресечь действия российских хакеров
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Если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности».
Салливан также заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения осужденных в России американцев, но не пояснил, готовится ли их обмен на россиян. Он сказал, что не хочет «выступать с прогнозами», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Комментируя утверждения о том, что проведение встречи на высшем уровне «предоставило платформу» Путину, Салливан указал, что у того уже «есть платформа» – «он является президентом одной из мировых ядерных держав». США считают, что должны «с ним взаимодействовать», но делать это «решительно и твердо, основываясь на принципах».
«Как говорил президент Байден, диалогу лицом к лицу нет альтернативы с точки зрения поддержания отношений, являющихся сложными и напряженными», – сказал Салливан, отметив, что Байден хотел лично обсудить в Женеве спорные вопросы, и «уже только по этой причине стоило встретиться с президентом Путиным».
Кроме того, Байден, по словам его советника, «действовал в интересах» США в «сфере безопасности, снижая риск ядерной войны, повышая шансы» на то, что будут урегулированы вопросы «кибербезопасности и других сфер». Салливан не согласился с тем, что «США это не было нужно». По его мнению, «для Америки это было хорошо».
Напомним, Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
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Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией
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Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня.
«Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.
«Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда на сегодняшний день».
По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60% до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.
Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов.
«Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера.
Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.
«Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой, включая острова, входящие в состав Греческой Республики – Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер.
По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.
Захарова объяснила разницу в работе посольств России и США
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В посольствах государств Запада работают в основном граждане стран пребывания, работа в российских посольствах организована по другому принципу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова рассказал, что у США и стран ЕС «гибридный штат посольств», в которых «дипломаты, присланные из их столиц, составляют меньшинство». Штат «в основном формируется за счет граждан той страны, где находятся посольства, это относится не только к России». Подобный подход дает возможность оказывать определенное политическое влияние в стране пребывания, передает ТАСС со ссылкой на RTVI.
В российских посольствах большая часть сотрудников являются командированными гражданами России, дипсостав формируется «за счет россиян, российских граждан, дипломатов». «Это люди, которые приходят на работу, проходят по карьерной лестнице и уезжают за границу», – сказала Захарова, отметив, что Россия «нанимает людей в стране пребывания исключительно точечно для осуществления каких-то, как правило, технических функций».
Напомним, США включены Москвой в список недружественных государств, в связи с чем лишаются права нанимать для своих дипмиссий в России российских граждан и граждан третьих стран.
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Псаки назвала «абсурдным» сообщение о приостановке США помощи Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о том, что США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов.
По ее словам, «мысль о том», что США «удерживали помощь в сфере безопасности» является «абсурдной». Псаки подчеркнула, что лишь «на прошлой неделе», перед саммитом США – Россия, Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».
«В настоящее время мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», – заявила она, добавив, что уже подготовлены «резервные средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину», передает ТАСС.
По словам Псаки, Байден «сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве.
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В США призвали не относить Россию к лагерю «плохих парней»
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Демонизация России еще больше настроит Москву против Вашингтона и лишит всякого шанса наладить сотрудничество во взаимовыгодных областях, пишут американские СМИ.
Обозреватель портала 19FortyFive и старший научный сотрудник в аналитическом Фонде оборонных приоритетов Дэниэл Дэвис пишет, что прошедший саммит лидеров России и США стал редким позитивным событием в отношениях двух стран, однако последуют ли за этим шагом другие улучшения, остается под вопросом, передает РИА «Новости».
На его взгляд, в ближайшей перспективе Москва и Вашингтон смогут решить ряд дискуссионных вопросов, тогда как некоторые из них так и останутся в подвешенном состоянии.
В частности, Россия продолжит рассматривать войска передового базирования НАТО как угрозу национальной безопасности, а Запад не изменит свою позицию по поводу присоединения Крыма. Кроме того, Кремль будет против вступления Украины и Грузии в альянс, а Соединенные Штаты не прекратят обвинять Россию в кибератаках на их инфраструктуру.
Вместе с тем он призывает Вашингтон избавиться от склонности относить Россию к лагерю «плохих парней», когда любой неприемлемый для США поступок делает из нее врага во всех сферах.
«Это не увеличивает шансы на то, что Москва изменит свое поведение для удовлетворения наших желаний», – добавил эксперт.
Таким образом, он считает, что государства могут выиграть от совместного сотрудничества, а выгоды от основанной на реализме внешней политике в отношениях с Москвой намного перевешивают риски, связанные с восприятием ее как врага.
Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. При этом итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как между Россией и США промелькнули зарницы доверия.
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Лавров: В отношениях России и США не будет игры в одни ворота
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Москва не допустит в отношениях с Вашингтоном подхода с «игрой в одни ворота», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя звучащие из Вашингтона оценки итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
«Я читал отзывы по итогам женевских переговоров официальных лиц американских, в том числе участников этих переговоров. Они пытаются позиционировать себя таким образом, что они сказали: «Надо нам вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства, надо добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров, которые атакуют американскую инфраструктуру, и надо нам добиться от России освобождения американцев, которые отбывают срок в местах лишения свободы». Это не тот подход, о котором говорили президенты. Я очень хотел бы, чтобы услышали нас те, кто комментирует итоги саммита таким образом: не будет игры в одни ворота», – сказал министр, передает ТАСС.
Он также заявил, что возвращение послов России и США является символическим жестом, но при этом достаточно важным. «Это, конечно, прежде всего жест символический. Важный, но символический. Хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей, в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговоры с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца.
Ургант сравнил президентов США с покемонами
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Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ургант в эфире своей программы на Первом канале отметил, что 16 июня произошла не только встреча лидеров двух стран, но и футбольный матч Евро-2020 между сборными России и Финляндии. «Как бы сказали в программе «Время покажет», наши победили везде», – заявил Ургант.
Он напомнил, что Путин встречается уже не с первым президентом США. «Как скажут миллениалы, собрал всех покемонов», – пошутил ведущий. Он также предположил, что если бы президенты сами выбирали подарки, то Путин подарил бы Байдену «ковер на трап, который не скользит», а Байден Путину – «ковер на лед, который скользит».
16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Байден подарил российскому коллеге хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки. Путин, в свою очередь, подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва». Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
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Стало известно, за что американцы сидят в российских тюрьмах
Накануне встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джоном Байденом 16 июня ФСИН передала в МИД список из 17 американских граждан, которые находятся в российских исправительных колониях и тюрьмах. Восемь из них имеют также российское гражданство, еще один является гражданином Армении.
Восемь из 17 американцев находятся в СИЗО, так как в отношении них либо еще продолжаются следственные действия, либо приговор суда не вступил в законную силу. Остальные девять отбывают наказание в колониях. Спектр статей УК самый широкий: от мошенничества до шпионажа и педофилии, передает RT.
Например, в 2016 году в Москве по подозрению в сексуальных домогательствах к 11-летней девочке в лифте жилого дома был задержан 47-летний гражданин США Джеймс Винсент Вилгус.
Позже в ходе следствия была установлена причастность Вилгуса к еще трем аналогичным преступлениям, совершенным в разных районах Москвы.
В ноябре 2017 года он был приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. Он отбывает свой срок в мордовской ИК-17. В этой же колонии отбывают наказание еще двое американцев: Пол Уилан и Ствалли Томас Хауард.
Бывший американский пехотинец Пол Уилан был задержан в московском отеле «Метрополь» 28 декабря 2018 года. По версии следствия, он был кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. СМИ сообщали, что Уилана интересовал список личного состава подразделения одной из российских спецслужб.
Защита американца настаивала, что к разведке он не имеет никакого отношения, а в Россию приезжал по делам. Уилан работал начальником службы безопасности производителя автомобильных деталей BorgWarner.
В 2020 году Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы и он был этапирован в Мордовию.
Ствалли Томас Хауард был задержан в ноябре 2017 года по подозрению в сбыте наркотических веществ: в своей съемной квартире он оборудовал оранжерею для выращивания конопли. В ходе обыска у мужчины изъяли больше 1,5 кг веществ на основе конопли, а также 29 кустов растения. Когда марихуана созревала, американец собирал пригодные для употребления в качестве наркотического вещества части растений и упаковывал в пакеты для «сбыта наркозависимым лицам».
При этом Ствалли был известным блюзовым музыкантом, в российских СМИ его даже называли «янки с русской душой». В 2018 году Мосгорсуд приговорил американца к 11 годам лишения свободы.
Четверо из восьми американцев, имеющих также российское гражданство, обвиняются или отбывают наказание по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Например, в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан содержится Вадим Еникеев 1972 года рождения: в ноябре 2020 года он был приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
По версии следствия, Еникеев являлся одним из создателей компании «РОСТ» – крупнейшей финансовой пирамиды последних лет. Потерпевшими по делу «РОСТ», согласно данным СМИ, были признаны больше 3,5 тыс. человек, общая сумма ущерба – почти 1,5 млрд рублей.
Аферисты начали обманывать доверчивых россиян в 2013 году. Они принимали вклады от граждан, обещая выплачивать от 120 до 218% годовых.
При этом минимальный размер вклада был доступным – 10 тыс. рублей. Действовала пирамида до 2015 года, пока ею не заинтересовались правоохранительные органы. В 2020 году пять организаторов пирамиды, включая Еникеева, были приговорены к длительным срокам.
Другой обладатель американского паспорта – предприниматель из Приморья Сорокин Алексей Маркович, владелец одного из рынков во Владивостоке. В 2015 году он был приговорен к 14 годам лишения свободы за серию преступлений, среди которых мошенничество в особо крупном размере, а также организация покушения на убийство двух человек и серия поджогов.
При этом расследование деятельности бизнесмена началось с мошенничества: Сорокин пытался похитить деньги у одного из крупнейших арендаторов Первореченского рынка. Кроме того, он стал организатором похищения дорогостоящего оборудования арендатора с территории рынка.
Тимур Соловьев из списка американских граждан ФСИН официально бизнесом не занимался. С 2011 по 2013 год он возглавлял ОБУ «Сахалинское агентство проектов развития», которое должно было привлекать инвесторов в регион. По данным СМИ, американское гражданство Соловьев якобы ставил себе в заслугу, позиционируя себя как успевшего поработать в Нью-Йорке профессионала высокого уровня. Однако карьера не задалась – мужчина попался на контрабанде амфетаминов из США.
Затем выяснилось, что с 14 декабря 2011-го по 28 июня 2013 года Соловьев в составе группы лиц с использованием своего служебного положения похитил деньги, перечисленные министерством инвестиций и внешних связей Сахалинской области в виде субсидий из областного бюджета в адрес возглавляемого им учреждения. В ноябре 2015 года он был приговорен к 14 годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывает наказание в Хабаровском крае.
Еще один американец с российским гражданством, Борис Никитин, по данным ФСИН, находится в СИЗО Ростова-на-Дону. Он обвиняется в мошенничестве. Дело в отношении Никитина пока расследуется.
Истории остальных заключенных с двойным гражданством из списка ФСИН не столь яркие. Михаил Подольский не был крупным предпринимателем, он работал водителем, но однажды решил заняться криминальным бизнесом. У себя в гараже мужчина стал торговать наркотиками. Он, согласно материалам суда, тщательно соблюдал конспирацию и продавал амфетамины только тем людям, которых знал в лицо. Однако в итоге его все равно задержали.
В 2019 году Истринский суд Московской области приговорил его к восьми годам лишения свободы. В данный момент Подольский отбывает наказание в Липецкой области.
Еще один фигурант «списка семнадцати» – Иван Куренной – тоже отбывает наказание за наркотики. Согласно материалам суда, в 2019 году он приобрел 5 г гашиша и был пойман оперативниками. С учетом деятельного раскаяния Протвинский районный суд Московской области приговорил его к четырем годам лишения свободы. Куренной отбывает наказание в Брянской области.
Камо Арустамян был приговорен к восьми годам лишения свободы в 2018 году за убийство, угрозу убийством и причинение тяжких телесных повреждений. Отбывает наказание в Тамбовской области.
Житель Москвы с американским гражданством Энтони Шубаев в данный момент находится в СИЗО по подозрению в разбое.
Гражданин Армении и США Арам Торосянц отбывает шестилетний срок во Владимирской области за покушение на убийство: в 2017 году он отдыхал в баре, там у него завязался конфликт с незнакомым мужчиной. В результате Торосянц достал нож и нанес несколько ударов, после чего попытался скрыться, но был задержан охранниками и полицейскими.
В Челябинском СИЗО находится Айра Дэвид Лэнг. Он приехал в Челябинск в начале 2000-х в качестве бизнес-тренера, но потом «переквалифицировался» в порнорежиссера – видео он отравлял в США на дисках через службу экспресс-доставки, гонорар получал на счет в одном из челябинских банков. С 2014 года в качестве канала передачи порнороликов он стал использовать интернет. В 2015 году его порностудию вычислили полицейские, Лэнга арестовали. По данным СМИ, он подозревался в том числе и в педофилии.
Следствие и судебные разбирательства длились почти три года. В 2018 году Лэнг был приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Американец находится в СИЗО.
Студент из Техаса Тревор Рид находится в столичном СИЗО № 5. Он был приговорен к девяти годам лишения свободы по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья»: в ночь на 16 августа 2019 года Тревор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейских, которые везли его в отделение полиции.
Председатель совета директоров ГК «Медполимерпром» Евгений Спектор, который уже больше года находится в СИЗО, подозревается в посредничестве при передаче взятки в размере 4 млн рублей экс-помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, которая также арестована.
В отношении Спектора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере»).
При этом взятка, по данным следствия, давалась не деньгами, а поездками на новогодние каникулы в Таиланд и на майские праздники в Доминикану.
В Краснодарском крае в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, при исправительных колониях и тюрьмах) при ИК-9 находится Брайн Джеффри Эмиг. В феврале 2019 года в городе Ейске он заказал через интернет партию кокаина весом 3 г. На почте при получении международного письма его задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде. После он через Белоруссию попытался уехать в Турцию, но был снова задержан в аэропорту Минска. В 2020 году суд приговорил его к четырем годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.
В той же краснодарской ИК-9 за попытку изнасилования отбывает наказание американец Ильгиз Роулс. В ходе судебного разбирательства у молодого человека нашлись смягчающие обстоятельства, в результате чего в 2020 году он был приговорен к двум годам лишения свободы.
Напомним, бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана.
В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко. В МИД России сообщали, что в американских тюрьмах находятся около 100 россиян.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен.
В МИД заявили о запуске реализации достигнутых на саммите с США договоренностей
Россия без раскачки и без пауз приступает к реализации достигнутых на прошедшем в Женеве саммите Россия-США договоренностей и надеется на отклик Вашингтона, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Я бы сказал, что мы имеем сейчас целую серию прямых поручений руководства для того, чтобы не допускать пауз в практическом взаимодействии с США. В особенности это касается уже упомянутых мной стратстабильности и ИКТ-безопасности», – цитирует его ТАСС.
Он добавил, что «мы без раскачки и без пауз уже запускаем реализацию достигнутых пониманий, их перевод в плоскость практических дел. И очень рассчитываем на американский отклик».
Напомним, саммита Россия – США состоялся в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.