Эксперт указал на тактические провокации соратников Навального

«Соратники Навального намеренно допускают эти утечки баз данных, чтобы увеличить число людей, которых могут преследовать, а затем спровоцировать их родственников на протесты», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Карнаухов. Ранее стало известно об очередной утечке с персональными данными сторонников «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией*.

«Судя по всему, соратник Навального Леонид Волков намеренно допускает эти утечки. Волкову и его кураторам нужно, чтобы как можно большее количество людей попало в воронку уголовного преследования. Соответственно, чем больше людей будет привлечено к различным видам ответственности, в том числе к уголовной, в частности за финансирование экстремистской организации, – тем лучше для самого Волкова», – считает политолог, доцент РАНХИГС, Сергей Карнаухов.

«А чем больше осужденных – тем выше шансы на то, чтобы их родственников, друзей и знакомых удалось поднять и вывести на уличные протесты. Без них существование экстремистской организации, находящейся за рубежом, становится бессмысленным», – подчеркивает эксперт.

«Кроме того, значительная часть данных была, видимо, была похищена Волковым из различных учетных систем. Поэтому во время опросов людей, которые якобы являются сторонниками Навального, выясняется, что они его не поддерживают и не понимают, как их личные данные оказались в базах «Умного голосования», – добавил собеседник.

«Это также ставит вопросы о конечной цели создания данного проекта. Судя по всему, «Умное голосование» нужно не только, и даже не столько для продвижения депутатов, сколько для создания тактических провокаций», – подытожил Карнаухов.

В четверг в Сети появилась новая база с данными более 2 млн пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России).

Напомним, что в конце июля в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования». Эксперты предположили, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».

Ранее читатель портала «Хабр» рассказал о выявленных им уязвимостях сайтов ФБК*, в числе которых портал «Умное голосование», из архива которого произошла утечка почти полумиллиона е-мейлов и других персональных данных сторонников Навального.

Кроме того, персональные данные из базы данных ФБК* появились в открытом доступе на анонимном форуме «Двач» 19 июля. В свободном доступе оказались более 448 тыс. e-mail-адресов из московского архива «Умного голосования».