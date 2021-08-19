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В Россию пытались ввезти почти 300 кг гашиша под видом крышек
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Сотрудники Северо-Западной оперативной, Кингисеппской таможен и управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли попытку ввоза в Россию 290 килограммов гашиша на 230 млн рублей, наркотики провозились под видом пластиковых крышек, сообщает пресс-служба ФТС.
«Сотрудниками Северо-Западной оперативной, Кингисеппской таможен и управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Российской Федерации 290 кг наркотического средства гашиш», – говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, наркотики обнаружили 19 августа в прибывшем из Польши грузовике, который остановили на международном пункте пропуска «Ивангород» в Ленинградской области. Согласно документам, в автомобиле провозились пластиковые польские крышки.
«В ходе контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено, что в топливном баке грузовика оборудован тайник. Внутри тайника таможенники обнаружили 34 брикета весом по 5 кг и 10 кг», – отметили в ФТС. Изъятое вещество оказалось гашишем. Стоимость задержанной партии оценивается более чем в 230 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Смоленской области таможенники обнаружили более 20 тонн санкционных польских яблок, которые пытались ввезти в Россию под видом пива.
Посольство США прокомментировало задержание в российском аэропорту американца
Посольство США знает о сообщениях про задержание гражданина этой страны в Москве, сказал представитель американской дипмиссии.
«Мы видели сообщения о задержании гражданина США. По соображениям конфиденциальности мы не можем дать больше никаких комментариев», – пояснил собеседник агентства, передает РИА «Новости».
Уточняется, что во вторник пожилой американец, перевозивший в багаже марихуану, был задержан в столичном аэропорту Шереметьево.
На Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита
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Украинский экономист Юрий Атаманюк выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «развела» власти Украины, обеспечив интересы Германии поддержкой реализации проекта «Северный поток – 2».
«Германия – молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд [долларов] ежегодно, на Германию», – передает РИА «Новости» слова Атаманюка.
По мнению экономиста, именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Кроме того, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.
При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, подчеркнул Атаманюк. По его словам, Меркель является патриотом, но исключительно немецкого народа.
«При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <...> по классике вот полностью», – заявил он. В результате на Украине тех, кто «ограбил» страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву, после чего 22 августа прилетит в Киев.
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МИД ответил на слова Борреля о недопустимости влияния России на Афганистан
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Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Брюссель не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».
Комментируя заявление Борреля о том, что Евросоюз не должен дать России и Китаю влиять на Афганистан, замминистра сказал: «Пусть попробуют не дать». «Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.
«Это все та же пресловутая игра «с нулевым результатом», судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», – заключил замминистра.
Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Зеленский: Крымчане с радостью примут украинскую власть
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Жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, они «с радостью» примут украинскую власть, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что даже те, кто в душе с «октябрятским значком», все равно будут радоваться, потому что с Украиной «в Крым вернется жизнь». По его словам, Россия давно работала информационно с крымчанами, но местные жители якобы все равно не считали себя русскими.
Также президент Украины отметил, что в первую очередь после возвращения Крыма в состав Украины он поедет на Черное море.
«У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – сказал он.
Зеленский рассказал, что его семья жила скромно, в детстве он не бывал в Крыму, а полюбил его лишь в студенческие годы.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете». По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По его мнению, на «четвертой стадии» полуостров якобы войдет в состав Украины.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В России отреагировали на слова Зеленского о «радостном возвращении» Крыма на Украину
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«Вранье у Зеленского интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног, но щелкать он может бесконечно долго – Крыма не получит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что крымчане «с радостью» примут украинскую власть.
«Вероятно, заявление Зеленского направлено на тех, кого периодически задерживают российские спецслужбы за подрывную деятельность в интересах Киева», – предполагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Но таких – единицы. На них надеяться – самого себя обманывать», – добавил он.
Впрочем, как отмечает депутат, «вранье у президента Украины интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног». «Щелкать он, конечно, может хоть до скончания веков – Крыма не получит», – убежден Бальбек.
«В результате мы наблюдаем растерянного и неудавшегося политика, который путем самовосхваления и озвучивания собственных фантазий пытается показать, что он – значимая фигура. Но на самом деле он лишь пешка, потерянная с первых ходов и растерянно наблюдающая за происходящим на шахматной доске», – уверен собеседник.
В свою очередь украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отметил, что «в Крыму украинскую власть откровенно презирают». Собеседник напомнил, что «Крым был единственной территорией в составе Украины, где пророссийские партии и движения всегда проходили в местные парламенты и имели политический вес». «Украинская идея там изначально не прижилась, несмотря на все попытки Киева привлечь крымчан на свою сторону, а также использовать для продвижения своих идей крымских татар», – пояснил эксперт.
«Заявления Зеленского – это типичное стремление выдать желаемое за действительное», – уверен Скачко. Он предполагает, что это делается для создания благоприятного фона в преддверии проведения саммита «Крымская платформа». Напомним, что в ходе него Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины.
«Его слова не имеют никакого отношения к действительности. Более того, предпринятые Украиной недружественные действия – экономическая, электрическая и водная блокады полуострова – показывают истинное отношение киевской власти к Крыму, а слова остаются словами», – резюмировал политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Украинская правда» заявил: жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, и они «с радостью» примут украинскую власть. «Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», – утверждает Зеленский.
Он добавил, что в первую очередь после «возвращения» Крыма в состав Украины поедет на Черное море. «У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – поделился планами президент Украины.
В минувшую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Газпром назвал объем прокачки газа по «Северному потоку – 2» в 2021 году
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Поставки по трубопроводу «Северный поток – 2» в 2021 году могут составить 5,6 млрд кубических метров газа, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«По газопроводу «Северный поток – 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – говорится в сообщении компании, передает РИА «Новости».
Там также указали, что поставки газа по газопроводу «Северный поток» за семь первых месяцев года увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 33,7 млрд кубометров.
«По данным управленческого учета ООО «Газпром экспорт», поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд кубометров (за семь месяцев 2020 года – 32,9 млрд кубометров, 2019 года – 31,7 млрд кубометров)», – говорится в сообщении.
Таким образом, увеличение показателя в годовом выражении составило 2,4%, а по сравнению с 2019 годом – 6,3%.
Тем временем компания Nord Stream 2 AG назвала «спекуляциями» сообщения СМИ о том, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено 23 августа.
Напомним, Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей.
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Летчик предположил, как можно было бы избежать катастрофы Ил-112В
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«В подобном случае я бы постарался предпринять меры вплоть до выключения второго двигателя, чтобы самолет мог планировать», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов, комментируя падение самолета Ил-112В из-за отказа системы флюгирования винта.
Источник в силовых структурах сообщил, что у военно-транспортного самолета Ил-112В после возгорания двигателя не сработала система флюгирования, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор. По словам источника, если бы система флюгирования винтов сработала бы, то самолет имел шансы совершить посадку.
«Мне тоже кажется, что причина катастрофы именно в этом. Если винт авиадвигателя останавливается, то его лопасти создают огромное сопротивление воздуха. Чтобы этого не происходило, включается флюгирование винта», – говорит Романов.
Он объясняет, что флюгирование – это поворот лопастей воздушного винта на 90 градусов, когда они становятся ребром к потоку. При таком положении сопротивление воздуха на винты минимально.
«По большей части данная система срабатывает автоматически. На двигатель упавшего самолета изначально было много нареканий. То есть раз такое произошло на невысокой скорости, то можно представить, что было бы на большой – мы бы наблюдали еще более быстрое развитие аварийной ситации», – считает собеседник.
Эксперт напоминает, что кроме автоматического существует и ручной способ включить систему флюгирования. Однако до окочания расследования сложно судить, как именно развивалась ситуация на борту в тот момент, говорит Романов.
«В подобном случае я бы постарался предпринять меры вплоть до выключения второго двигателя, чтобы самолет мог планировать. Выход из аварийной ситуации мог быть, но даже опытному летчику в таком стрессовом положении очень сложно найти его - и самое главное, успеть совершить необходимые действия за секунды, чтобы избежать катастрофы», – заключил Романов.
Ранее в Сети появилась видеозапись возгорания двигателя и падения нового военно-транспортного самолета Ил-112В, весь экипаж погиб. Некоторые обстоятельства позволили специалистам выдвинуть ряд версий о причинах этой трагедии.
На Украине заговорили о ракетах для «войны на чужой территории»
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Бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
По словам экс-депутата, от украинских властей нужно требовать создание «ракетного щита». «У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории», – приводит мнение бывшего парламентария РИА «Новости».
Он добавил, что с противником «лучше всего воевать на его территории». «Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере», – заключил экс-депутат в эфире «Укринформ».
В прошлую субботу на Украине опубликовали видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявляли, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев отмечал, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев говорил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен», и, возможно, на Украине «задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы».
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Истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу в Астраханской области
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Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, летчик погиб, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
«В Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.
Накануне единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту находились три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев, все они погибли. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Для выяснения причин происшествия создана комиссия.
Напомним также, 27 ноября 2020 года взлетевший с авианосца палубный истребитель МиГ-29 ВМС Индии упал в Аравийское море. Кроме того, 8 мая истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в штате Пенджаб. Помимо этого, в ноябре 2019 года во время полета в штате Гоа у индийского МиГ-29К загорелся двигатель.
Названы вероятные причины крушения МиГ-29 под Астраханью
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Метеоусловия, скорее всего, не могут быть причиной крушения МиГ-29, упавшего накануне под Астраханью: погода в месте аварии была безветренной, небо ясным, сообщил источник в оперативных службах.
«Метеоусловия [в месте падения] были хорошие, у нас стоит безветренная погода, небо чистое», – сообщил источник ТАСС, уточнив, что погибший пилот – не житель Астраханской области.
Как уточнил другой источник в военных кругах, рассматриваются два основные версии – техническая проблема или ошибка пилотирования. Он добавил, что крушение могло произойти во время учений сил ПВО, а истребитель, скорее всего, имитировал условного противника. Источник добавил, что это был плановый полет, самолет потерпел крушение на взлете, буквально через несколько минут.
18 августа самолет МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, летчик погиб. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.
Эксперт оценил шансы партизан Панджшера получить помощь Запада в войне с «Талибаном»
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«США в качестве улучшения своего имиджа могут использовать новое движение сопротивления для заглаживания своей вины перед мировым сообществом за провал в Афганистане», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он оценил призыв сына полевого командира Ахмад Шаха Масуда к странам Запада прислать оружие для борьбы с «Талибаном» (запрещен в России).
«Ахмад Масуд – младший – это сын известного лидера афганской оппозиции, ныне покойного Ахмада Шаха Масуда. Сейчас он поднимает национально-освободительное движение против талибов», – рассказал полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
По его словам, нынешние «бойцы сопротивления – это горные таджики, которые живут в Панджшерском ущелье». «Они веками не подчинялись центральной власти, а также воевали против пуштунского движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России)», – объяснил эксперт.
«Можно ли их назвать моджахедами? Нет, скорее всего они применяют это слово в качестве пиара. Вообще моджахеды – это в первую очередь борцы за веру. А бойцов сопротивления я бы назвал партизанами, которые борются с террористами, пришедшими к власти», – констатировал Матвийчук.
Эксперт также отметил, что провинция Панджшер – кладезь ценных минералов. «Среди них изумруды и лазуриты, а также залежи медной руды. При Ахмаде Шахе Масуде в регионе шли ожесточенные бои за эти минералы», – напомнил он.
Что касается их просьбы о военной помощи, то Матвийчук подчеркнул, что члены афганской партии вооруженной оппозиции «Исламское общество Афганистана», которую возглавлял когда-то Бурхануддин Раббани, а одним из ее лидеров был Ахмад Шах Масуд, ненавидели американцев. «В свое время они даже воевали против них. Поэтому слова Масуда-младшего – это скорее всего некий пиар-ход, чтобы привлечь оружие. В отличие от бойцов сопротивления, талибы получили огромную подпитку оружием и техникой, которую бросили американцы», – считает собеседник.
По мнению Матвийчука, «великий арсенал демократии» вряд ли окажет серьезную военную помощь бойцам Панджшера. «Но здесь возможны компромиссы. Например, США в качестве улучшения своего имиджа могут использовать новое движение сопротивления для заглаживания своей вины перед мировым сообществом за провал своей миссии в Афганистане».
«Тем не менее я не думаю, что это будет настолько масштабная акция, как это было в 2001–2021 годах», – подытожил эксперт.
Бойцы сопротивления в неподконтрольной движению «Талибан» афганской провинции Панджшер призвали
страны Запада помочь оружием против талибов, сообщила The Washington Post.
С призывом обратился Ахмад Масуд, лидер Фронта сопротивления Афганистана и сын покойного главы «Северного альянса», таджико-афганского Ахмад Шаха Масуда, воевавшего с талибами. По словам Масуда-младшего, Соединенные Штаты и их союзники «покинули поле битвы», но Америка все еще может быть «великим арсеналом демократии», передает РИА «Новости». Масуд попросил «друзей Афганистана на Западе» вступиться за сопротивление перед Конгрессом США и администрацией президента Джо Байдена, «вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских Полях».
Ранее поступили сообщения о том, что в Панджшер – провинцию на северо-востоке Афганистана, населенную таджиками – отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против «Талибана». Сообщается, что речь идет о силах маршала Абдул-Рашида Дустума. В 1996–2001 годах афганский узбек Дустум и возглавляемые им формирования сыграли ключевую роль в противостоянии «Северного альянса» и талибов, в 2014–2020 годах он занимал пост первого вице-президента Афганистана.
О начале сопротивления талибам в Панджшере также заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, этнический таджик, который объявил себя и. о. главы государства в отсутствие бежавшего президента Ашрафа Гани. Салех был участником антиталибской кампании «Северного альянса» под руководством Ахмад Шаха Масуда и намерен координировать действия с Масудом-младшим. Вице-президент обещал в своем Twitter, что ни при каких обстоятельствах не сдастся талибам и не предаст память главы «Северного альянса».
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Эксперт рассказал, как на Украине уничтожили советскую медицину
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«За 30 лет «незалежності» на Украине фактически произошел демонтаж еще советской медицины, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе ее добила. Теперь в стране нет ни образования, ни здравоохранения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.
«Украинская медицина так или иначе создана советской властью. Она была выстроенная по знаменитой системе Семашко, названной в честь ее основателя. Эта модель здравоохранения действовала вплоть до 1991 года, а в некоторых республиках бывшего СССР и немного дольше. Также наш опыт использовался в ряде зарубежных стран, включая скандинавские», – рассказал политолог, экономист Иван Лизан.
«В основе этой системы была централизация управления и финансирования. Упор делался на профилактику болезней, защиту материнства и детства, и самое главное – гражданин не платил за медицинские услуги. После Великой Отечественной войны вся УССР, как и другие республики, к 1970 году была охвачена учреждениями здравоохранения с большим количеством медицинских работников. Многие болезни и инфекции были побеждены, включая оспу», – напомнил собеседник.
«Но появились другие проблемы. Увеличилась продолжительность жизни, а вместе с этим у пациентов добавились новые заболевания, требующие высококвалифицированной помощи. В вопросе оборудования и лекарств к началу перестройки СССР стал зависимым от стран Варшавского договора и уже не мог финансировать медицину должным образом», – добавил Лизан.
По словам эксперта, после 1991 года властям Украины не удалось решить подобные проблемы, более того – местные политики усугубили состояние дел в здравоохранении. «Формально медицина оставалась бесплатной, но на практике она становилась исключительно платной», – пояснил эксперт.
«Систему Семашко на Украине можно было спасти, если бы ее адекватно финансировали. Но политики пошли другим путем, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе добила систему здравоохранения.
Изменились подходы к закупке лекарств, денежные потоки ушли на Запад. При этом необходимые лекарства и вакцины поступают на Украину по остаточному принципу. В условиях пандемии украинская система просто легла», – констатировал Лизан.
«В довесок систему здравоохранения перевели на так называемый «семейный уровень». Теперь каждый гражданин прикреплен к семейному доктору и заключает с ним контракт. Услуги, не входящие в минимальный базовый перечень, оплачиваются отдельно и дополнительно. То есть семейный доктор – это такой терапевт, который проводит беглый осмотр, и если ему кажется, что ваши жалобы обоснованы – направит вас к другому специалисту, который также попросит денег за свои услуги», – добавил эксперт.
«Фактически за 30 лет «незалежності» на Украине произошел демонтаж бесплатной медицины. Каких-либо позитивных изменений в этой сфере не предвидится, потому что для этого нет ни политической воли, ни желания, ни понимания проблем, ни средств. Элиты не видят смысла вкладывать деньги в медицину, потому что любой молодой специалист мечтает уехать из страны. Поэтому сейчас в стране нет ни нормального образования, ни медицины», – резюмировал Лизан.
Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал катастрофическим состояние украинской медицины, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении.
Кроме того, сообщалось о планах Польши продать Украине вакцины AstraZeneca, у которых заканчивается срок годности. Об этом заявил глава профильного ведомства Вальдемар Краска.
В то же время политолог Лариса Шеслер напомнила, что на момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы, но спустя три десятилетия утеряны все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электроника.
При этом к 30-летию независимости в офисе президента Владимира Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Флагштоки привезут из Турции.
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Отец поступившей в МГУ девятилетней москвички рассказал о трудоустройстве дочки
Отец москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, Евгений Тепляков заявил, что его дочь сама должна решить, будет ли она работать, когда окончит вуз.
«Выпихивать ее на работу мы явно не собираемся, но, с другой стороны, есть много людей, которые работают не потому, что им нужны деньги, а потому что им это нравится. И вот если ей будет нравиться, то это ее личное дело, пусть она это сама решит, хочет она работать или нет», – передает РИА «Новости» слова Теплякова.
По его словам, Алиса, скорее всего, будет посещать занятия в МГУ очно, а проблем с освоением программы или с общением у нее не будет.
«Она ничего особо не ожидает, она же никогда не училась в вузе. Она считает, что она сдала экзамены, поэтому она поступила в вуз. Я считаю, что она заслужила право учиться. Даже сам факт того, что она сдала экзамены, это фантастика», – добавил Тепляков.
Он также рассказал, что направление психологии они выбрали прежде всего потому, что эта специальность может стать основой для многих профессий.
«Психология дает умение простраивать работу, умение взаимодействовать с людьми, умение понимать, что происходит, анализировать мотивы, последствия. Это в качестве высшего образования очень хорошо ложится на любое другое», – считает Тепляков.
Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а затем – вступительные испытания на психфаке МГУ. Однако это не позволило ей поступить на бюджетное место – в списке принятых Алисы нет. По словам отца девочки, семья твердо настроена на ее обучение в университете, поэтому он уже подписал договор о зачислении Алисы на платное обучение.
Ранее стало известно, что Алиса Теплякова не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета, но будет учиться на платной основе.
Киев ввел в действие решение СНБО о защите государственной границы
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, говорится в указе президента страны Владимира Зеленского.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы», – говорится в тексте указа, передает РИА «Новости».
Согласно указу, кабмину Украины поручается принять ряд мер в течение шести месяцев, в частности, провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, с определением владельцев и пользователей земельных участков, кадастровых номеров (при наличии), целевого назначения и формы собственности и организовать работы по прекращению их права постоянного пользования земельными участками.
Кроме того, кабмину поручается обеспечить разработку с участием органов местного самоуправления и утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы для реализации.
Помимо этого, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами» (прилагается, тайно)», – говорится в тексте.
Подробности решения не публикуются.
Уточняется, что контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возлагается на секретаря совета Алексея Данилова.
Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о «неотложных мерах относительно углубления интеграции» в НАТО.
США раскрыли договоренности с талибами про американцев в Афганистане
Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«По линии Госдепартамента (запрещенное в России террористическое движение) «Талибан» гарантировал безопасный путь к аэропорту американским гражданам, имеющим паспорт США», – приводит слова председателя КНШ ВС США ТАСС.
Он также сообщил, что в настоящий момент в аэропорту Кабула находится порядка 5 тыс. американских военнослужащих. «Ситуация в области безопасности в аэропорту [Кабула] стабильная. Однако существуют угрозы, за которыми мы пристально следим, и если в какой-либо момент мы сможем выявить конкретную угрозу, мы моментально и без каких-либо колебаний предпримем меры военного характера», – сказал он.
Как отметил Милли, с середины августа в данном районе «ситуация в сфере безопасности быстро ухудшилась». По словам Милли, «сейчас обстановка все еще очень опасная». Генерал также констатировал, что «боевая ситуация является изменчивой».
По словам главы КНШ, военные США также взяли под свой контроль ситуацию с гражданскими, которые ранее выходили на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула, подвергая опасности самих себя и создавая «угрозу безопасности» американским самолетами. «Как вы видели, у нас также есть риск, когда невооруженные невинные граждане собираются на взлетно-посадочной полосе, где они становятся угрозой безопасности для наших самолетов и экипажей, а также [подвергают опасности] самих себя. В настоящий момент эта ситуация на аэродроме находится под контролем», – сказал Милли.
В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) не препятствовали действиям американских военных в аэропорту столицы Афганистана.
В минувшее воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах и возможных последствиях победы «Талибана», а также анализировала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
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