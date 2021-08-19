Калви обжаловал приговор по делу о растрате

Эксперт рассказал, как на Украине уничтожили советскую медицину

«За 30 лет «незалежності» на Украине фактически произошел демонтаж еще советской медицины, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе ее добила. Теперь в стране нет ни образования, ни здравоохранения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

«Украинская медицина так или иначе создана советской властью. Она была выстроенная по знаменитой системе Семашко, названной в честь ее основателя. Эта модель здравоохранения действовала вплоть до 1991 года, а в некоторых республиках бывшего СССР и немного дольше. Также наш опыт использовался в ряде зарубежных стран, включая скандинавские», – рассказал политолог, экономист Иван Лизан.

«В основе этой системы была централизация управления и финансирования. Упор делался на профилактику болезней, защиту материнства и детства, и самое главное – гражданин не платил за медицинские услуги. После Великой Отечественной войны вся УССР, как и другие республики, к 1970 году была охвачена учреждениями здравоохранения с большим количеством медицинских работников. Многие болезни и инфекции были побеждены, включая оспу», – напомнил собеседник.

«Но появились другие проблемы. Увеличилась продолжительность жизни, а вместе с этим у пациентов добавились новые заболевания, требующие высококвалифицированной помощи. В вопросе оборудования и лекарств к началу перестройки СССР стал зависимым от стран Варшавского договора и уже не мог финансировать медицину должным образом», – добавил Лизан.

По словам эксперта, после 1991 года властям Украины не удалось решить подобные проблемы, более того – местные политики усугубили состояние дел в здравоохранении. «Формально медицина оставалась бесплатной, но на практике она становилась исключительно платной», – пояснил эксперт.

«Систему Семашко на Украине можно было спасти, если бы ее адекватно финансировали. Но политики пошли другим путем, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе добила систему здравоохранения.

Изменились подходы к закупке лекарств, денежные потоки ушли на Запад. При этом необходимые лекарства и вакцины поступают на Украину по остаточному принципу. В условиях пандемии украинская система просто легла», – констатировал Лизан.

«В довесок систему здравоохранения перевели на так называемый «семейный уровень». Теперь каждый гражданин прикреплен к семейному доктору и заключает с ним контракт. Услуги, не входящие в минимальный базовый перечень, оплачиваются отдельно и дополнительно. То есть семейный доктор – это такой терапевт, который проводит беглый осмотр, и если ему кажется, что ваши жалобы обоснованы – направит вас к другому специалисту, который также попросит денег за свои услуги», – добавил эксперт.

«Фактически за 30 лет «незалежності» на Украине произошел демонтаж бесплатной медицины. Каких-либо позитивных изменений в этой сфере не предвидится, потому что для этого нет ни политической воли, ни желания, ни понимания проблем, ни средств. Элиты не видят смысла вкладывать деньги в медицину, потому что любой молодой специалист мечтает уехать из страны. Поэтому сейчас в стране нет ни нормального образования, ни медицины», – резюмировал Лизан.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал катастрофическим состояние украинской медицины, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении.

Кроме того, сообщалось о планах Польши продать Украине вакцины AstraZeneca, у которых заканчивается срок годности. Об этом заявил глава профильного ведомства Вальдемар Краска.

В то же время политолог Лариса Шеслер напомнила, что на момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы, но спустя три десятилетия утеряны все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электроника.

При этом к 30-летию независимости в офисе президента Владимира Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Флагштоки привезут из Турции.

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