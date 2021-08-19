Посольство призвало россиян сообщить о желании покинуть Афганистан до 22 августа

Граждане России, желающие покинуть Афганистан, должны сообщить о себе в российскую дипмиссию до 22 августа, сообщила пресс-служба посольства в Кабуле.

«В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана, просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию по адресу электронной почты: rusconsul-af@mail.ru», – говорится в аккаунте посольства в Twitter.

Между тем президент Центра содействия укреплению единства и развитию диаспор народов Афганистана Гулам Мохаммад Джалал рассказал, что многие афганцы хотят покинуть страну в связи с приходом «Талибана» (запрещен в России) и обращаются в МИД.

«Поскольку Россия – член Совета Безопасности, большие надежды афганского народа [связаны] c Россией. Чтобы она приняла определенное количество беженцев, которые будут приезжать сюда. Желающих приехать сюда очень много», – заявил Джалал каналу «360».

Он выразил надежду на то, что международное сообщество организует гуманитарную помощь для афганцев. Центр содействия уже обратился с просьбой о помощи в российский МИД.

«Народ устал. От военных действий, от нищеты, от безработицы. Практически 80% населения сидят без работы. Потому что во время присутствия коалиционных войск [страна] стала полностью потребительской. Ничего не производила», – сказал президент организации.

Ранее британская газета Times сообщила, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) мешают эвакуации из Афганистана.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.

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