В СПЧ назвали ожидаемым включение движения «Голос» в список иноагентов

Оценки движения «Голос», внесенного Минюстом в реестр незарегистрированных иноагентов, зеркально совпадают с мнением зарубежных политизированных структур, которые ведут жесткую агрессивную политику в отношении России, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«Как правозащитник, я не могу не ратовать за развитие многообразия гражданского общества. То, что за последние годы появилось немало новых организаций, проектов, ведущих мониторинг избирательных процессов, не может не радовать. Организация «Голос» имеет свое лицо. Я имею в виду не то их множество юридических лиц с одним названием, а стиль работы», – заявил Брод.

Он назвал «Голос» радикальным критиком избирательной системы России, но уточнил, что оценки и методы работы организации часто вызывали несогласие и негативную оценку авторитетных экспертов. «Любая некоммерческая организация должна работать в правовом поле, заданном российским законодательством. В открытых источниках не раз публиковалась информация о зарубежном финансировании организации, ее оценки порой зеркально совпадают с оценками зарубежных политизированных структур, которые по отношению к России ведут жесткую агрессивную политику, ставя своей целью организацию майданов и смену власти», – отметил Брод.

При этом он указал, что несмотря на политическую ангажированность, «Голос» продолжает работать, публиковаться, представители организации вхожи в ЦИК России, участвуют в экспертных дискуссиях. «Включение Минюстом организации в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов не означает, что деятельность организации прекращается. Организация знала о нормах закона и вполне осознанно могла предположить подобный сценарий развития событий», – заключил Брод.

В среду Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, первую организацию – движение «Голос». Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заметил, что такое решение было ожидаемым.

Первый замглавы комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич заявил, что движение «Голос», внесенное Минюстом в реестр незарегистрированных иноагентов, преследовало политические цели и распространяло фейки о выборах.