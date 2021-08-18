В Госдуме отреагировали на включение движения «Голос» в новый список иноагентов

Авиаэксперт оценил интерес для России американских вертолетов Black Hawk

«Никаких секретных разработок открыто не будет, так как в Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия.

«Доступ к чужой современной технике всегда интересен и полезен. Не только для нас. Когда мы начали применять вертолет Ми-24, американцы провели целую спецоперацию, чтобы похитить эту машину и привезти ее для изучения в США. Более того, они не только изучают наши машины, они их закупают по всему миру, тренируют своих летчиков с ними бороться», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Но, добавил эксперт, если в распоряжение российских военных попадет американский вертолет Black Hawk («Черный ястреб»), из тех, что поставлялись ВВС Афганистана, маловероятно, чтобы были получены какие-либо ценные сведения. «В Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации и без каких-либо супер-секретов. Хотя технологии потенциального противника всегда интересны», – указал Дрозденко.

«До правления Дональда Трампа армия США для Афганистана закупала в России вертолеты Ми–8. По эксплуатационным возможностям и простоте обслуживания, особенно в таких невероятно суровых условиях, как Афганистан – пыль, холод, жара, высота, все то, что не любит авиационная техника, наши вертолеты впереди планеты всей. Американские Black Hawk стоят в ангарах, с них тщательно стирается пыль. А наши вертолеты могут стоять на улице, просто накрытые чехлом», – отметил эксперт.

Дрозденко добавил, что «наш вертолет Ми–8 и его модификации не просто живы, а имеют потенциал на развитие и пользуются популярностью во всем мире, в том числе в самом Афганистане».

Переданные афганской армии «новейшие вертолеты Black Hawk... теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана.

По информации бюллетеня Military Balance за 2021 год, на вооружении ВВС Афганистана находилось до 30 многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk.

В июле афганские правительственные силы получили от США семь новых боевых вертолетов Black Hawk, техника уже доставлена в Кабул, сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса «Шохин» Афганской национальной армии. Согласно сообщению, на все семь вертолетов установлено оборудование, позволяющее осуществлять точное целеуказание в любое время суток.

Лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватило в аэропорту города Кандагар несколько «Черных ястребов» на общую сумму 6 млн долларов.

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