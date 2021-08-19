В ОП оценили признание движения «Голос» иноагетом

Движение «Голос», внесенное Минюстом в реестр незарегистрированных иноагентов, преследовало политические цели и распространяло фейки о выборах, заявил первый замглавы комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич.

«Удивительно долго «движение «Голос» было вхоже во все электоральные институты, от участковых комиссий до ЦИКа. Им предоставлялась немыслимая по зарубежным меркам свобода в осуществлении деятельности, а порой и государственная поддержка. При этом ситуация прошлого года была вопиющей! Наш антифейковый проект при Общественной палате России разоблачил основной проект «Голоса», так называемую «карту нарушений» как практически тотальный фейк», – сказал Малькевич РАПСИ, подчеркнув, что практически ни одно из размещаемых на этой «карте» сообщений о якобы нарушениях серьезно никем не проверялось.

Эксперт посетовал, что при этом на «карте нарушений» «Голоса» картинка создавалась совершенно «безобразная, но не имеющая отношения к реальности». «Очевидно, что в такой постановке это уже не научная деятельность, ни экспертная, а попытка влиять на настроения людей, по сути, это такая форма политической работы под вывеской псевдообщественного контроля», – считает Малькевич.

Общественник также рассказал, что после того, как эксперты его рабочей группы разоблачили фейки и попросили устранить очевидную ложь, движение заявило о том, что не имеет технических возможностей для этого, потому что сервер расположен в США. «То есть возникает вопрос: Организация занимается в России проектами, имеющими политические цели, а сервера использует американские и ещё какие-то специально защищённые, что и сама их не контролирует… удивительно, вообще, почему только при этих квалифицирующих признаках понадобился целый год бюрократической машине, чтобы включить «Голос» в реестр иноагентов», – отметил он.

Как считает Малькевич, только обозначенные им факты соответствуют классическому определению иноагента, которое используется в тех же Штатах. «Но, скорее всего, у Минюста в распоряжении была и другая информация, которая послужила основой для принятия решения. Хорошо, что справедливость, наконец, восторжествовала, это честно по отношению и к избирателям, и экспертам, которые занимаются электоральной тематикой без иностранного финансирования», – сказал член ОП.

Он также подчеркнул, что это первое незарегистрированное объединение – иноагент. «Вывод: закон, наконец, работает одинаково для всех и не осталось юридических лазеек для того, чтобы не исполнять требования законодательства. И это честно и справедливо. Потому что решение Минюста принималось на основе имеющейся соответствующей информации», – резюмировал он.

В среду Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, первую организацию – движение «Голос». Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заметил, что такое решение было ожидаемым.