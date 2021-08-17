Найдена несостыковка на фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

Пользователи Сети обратили внимание на несоответствие фотографий и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Пользователи отметили, что на видео из дома Павлова он ходит перед смертью по коридору с оружием и телефоном в руках. На ногах у него были надеты тапки на босу ногу. Затем на кадрах видно, как кошка убегает прочь, испугавшись громкого выстрела, передает украинский телеканал ТСН.

После смерти были опубликованы фото погибшего мэра Кривого Рога. На снимках на ногах мера надеты высокие носки. Как отмечают журналисты, в полиции не смогли объяснить несостыковку.

В воскресенье пресс-служба управления национальной полиции Украины сообщила, что дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». В тот день около 16.00 (совпадает с московским) поступило сообщение, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома. Погибшим оказался мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.