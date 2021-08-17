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Найдена несостыковка на фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога
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Пользователи Сети обратили внимание на несоответствие фотографий и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.
Пользователи отметили, что на видео из дома Павлова он ходит перед смертью по коридору с оружием и телефоном в руках. На ногах у него были надеты тапки на босу ногу. Затем на кадрах видно, как кошка убегает прочь, испугавшись громкого выстрела, передает украинский телеканал ТСН.
После смерти были опубликованы фото погибшего мэра Кривого Рога. На снимках на ногах мера надеты высокие носки. Как отмечают журналисты, в полиции не смогли объяснить несостыковку.
В воскресенье пресс-служба управления национальной полиции Украины сообщила, что дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». В тот день около 16.00 (совпадает с московским) поступило сообщение, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома. Погибшим оказался мэр Кривого Рога Константин Павлов.
Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Министр спорта Украины предупредил о возможном отъезде Магучих из страны
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой, может уехать из страны из-за давления, считает министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
«По Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги, и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали», – передает РИА «Новости» слова Гутцайта.
Министр считает, что из ситуации с Магучих чиновникам нужно сделать выводы, а в минспорта должны больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории себя контролировали.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
На Украине показали видео с частью «уничтожителя» Крымского моста
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Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
На кадрах видно, как функционируют различные механизмы боевой машины.
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РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт «Квант-Радиолокация», проходит технические испытания, передает РИА «Новости».
Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост.
Так, например, утверждалось, что ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс якобы обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявляли, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен», и, возможно, на Украине «задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы».
На Украине раскрыли «планы Меркель» на встречу с Зеленским
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Во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе, считает бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Во время переговоров немецкий канцлер скажет: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии (...) Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?». Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с (президентом США) Джо Байденом», – сказал Климкин в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
В ином случае, считает экс-министр, лидерам Украины и США будет не о чем разговаривать.
Климкин добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с российским лидером Владимиром Путиным варианты решения ситуации с «Северным потоком – 2» и транзитом газа через Украину.
Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
В США обвинили Россию в «краже» украинского флота
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Украина потеряла большую часть своих кораблей в 2014 году при возвращении Крыма в состав России, пишет американский журналист Себастьен Роблин в статье для National Interest.
По его словам, у Украины «украли» флот в 2014 году. Она потеряла полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Также около 75% служивших в Крыму украинских военных покинули свои должности или перешли на сторону России, в том числе командующий ВМС, передает РИА «Новости».
Позже Киев получил часть судов обратно, однако завершить этот процесс помешало ухудшение отношений с Москвой из-за ситуации в Донбассе, отмечает журналист. В результате сейчас у Украины из крупных кораблей остался только один фрегат «Гетман Сагайдачный». А украинские базы ВМС есть лишь в западной части страны, в Одессе и Николаеве.
Роблин пишет, что страны НАТО периодически помогают Киеву в создании «москитного флота», состоящего преимущественно из небольших и быстрых кораблей. Часть из них поставляются на Украину в рамках программы военной помощи, в частности, от США, другие же достаются бесплатно, поскольку их уже вывели из эксплуатации.
При этом траты на восстановление украинского флота многие считают бесполезным занятием, поскольку Россия доминирует в Черном море.
Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Сразу несколько стран построят Украине скромный прибрежный флот, причем за непропорционально огромные деньги.
На Украине предсказали снятие санкций с России из-за ошибки Киева
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа в ближайшее время снимет санкции с России из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения.
Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что к такому решению западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения Минских соглашений: президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса, передает РИА «Новости».
«Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», – добавил он.
Экс-парламентарий пояснил, что экономические ограничения против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые теперь недополучают «десятки миллиардов».
«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию (Ангелы) Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: «Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать». (...) Поверьте, им плевать на Украину», – заключил политик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.
В Японии Зеленского предупредили о «горькой пилюле»
Сближение Украины с Китаем способно вызвать новые разногласия с Западом и является «горькой пилюлей» для президента Владимира Зеленского, говорится в статье японского издания Nihon Keizai.
«Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий», – передает РИА «Новости» слова автора статьи.
Как отмечает издание, в США и европейских странах «с удивлением» восприняли отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом сразу после этого Украина получила партию вакцины против коронавируса китайского производства.
«Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем – это горькая пилюля», – говорится в материале.
По словам автора статьи, Украина нуждается в поддержке Запада, чтобы противостоять России, что объясняет желание Зеленского добиться членства в НАТО и ЕС. Однако эти идеи никак не удается воплотить в жизнь, а соответствующие переговоры не развиваются. Так, президент США Джо Байден предпочел в первую очередь провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на просьбы Зеленского о скорейшей встрече, а «решающим моментом» стало соглашение между Вашингтоном и Берлином касательно газопровода «Северный поток – 2».
При этом украинский лидер, как отмечает издание, внимательно относился к Байдену, заблокировав в марте этого года по просьбе США приобретение китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». «Он считает, что его не воспринимают всерьез, и это неудивительно», – считает автор.
Как пишет Nihon Keizai, Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай, при этом подобные шаги скорее дипломатическая тактика для привлечения внимания США и ЕС, чем возмездие. В то же время украинский лидер надеется на серьезные инвестиции из Китая для стимулирования экономики.
«Но хитрый подход президента Зеленского к Китаю кроет опасность. Если в момент, когда необходимо укреплять сплоченность с США и Европой против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для маневра», – заключает издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу.
На Украине заметили показательный момент в истории с Афганистаном
Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко выразил мнение, что в «мрачной» истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины – если союзник Соединенных Штатов не готов сражаться, то американцы особо «париться не будут».
«В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов», – передает РИА «Новости» слова Романенко.
Он напомнил, что Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО, причем Вашингтон потратил внушительные 85 млрд долларов на обучение афганских силовиков. Пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и «сходили с ума» из-за противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», правительство Афганистана получало сотни бронетранспортеров, дроны и легкие вертолеты, пишет обозреватель. «Все это в огромном количестве уже досталось талибам», – констатировал он.
Романенко уточнил, что Киев добивается статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса с 2014 года. Украина надеется, что американская армия «впишется» за нее в гипотетическом конфликте против России и «не будет щадить живота своего».
«Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», – подчеркнул эксперт.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Ранее глава Белого дома Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Зеленскому дали «главный» совет перед встречей с Байденом
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Украинский лидер Владимир Зеленский должен объяснить президенту США Джо Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
«Самое главное – сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция», – сказал Чалый в эфире «24 канала».
По мнению дипломата, разговор «на повышенных тонах» в Вашингтоне не поможет. Он посоветовал подготовить специальную презентацию, где будут представлены достижения Украины и ее позиция по ситуации в регионе.
Визит Зеленского в США состоится 30 августа. Сообщалось, что на предстоящих переговорах Зеленского и Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и темы безопасности.
Напомним, руководитель МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
На Украине назвали условие уничтожения страны
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Отказ от нейтрального ядерного статуса является условием прекращения существования Украины, считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко.
Бондаренко заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина возникла «только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса», и «как только мы начнем отказываться всерьез от этого статуса – нашей страны не будет», это и есть гарантия существования Украины, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что в данный момент Киев предпринимает серьезные попытки отказаться от нейтрального статуса Украины. В частности, экс-депутат напомнила о желании властей сделать страну членом НАТО.
Бондаренко заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к тому, что страну «порвут по тем швам, по которым сшивали».
Ранее на Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. До этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
Кроме того, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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В Крыму сочли «несуразностью» новый план Киева по возвращению полуострова
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Новый план Украины по возвращению Крыма, озвученный главой МИД страны Дмитрием Кулебой, является «геополитической несуразностью», заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.
Гридчина заявила, что «смешно слышать абсурдные заявления министра иностранных дел Украины пана Кулебы, который справляется на отлично в актерском мастерстве, беря пример со старшего товарища, президента Украины Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
На ее взгляд, это «геополитическая несуразность и очередная глупейшая сентенция».
Она также указала, что Кулеба пытается цитировать слова великих политических деятелей, даже не понимая истинного значения, вложенного в эту фразу.
«Как показывает опыт, век шута недолговечен. Поэтому каждый новый министр иностранных дел Украины на этом посту пытается за короткий срок построить свою юмористическую карьеру. В программе «Кривое зеркало» они были бы великолепны и находились бы на своем месте, но а сейчас со всем миром давайте наблюдать за ними и смеяться. А Крым был, есть и будет российским», – заключила Гридчина.
Ранее Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете».
По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По его мнению, на «четвертой стадии» полуостров войдет в состав Украины.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Националисты избили журналиста у здания офиса президента Украины
Участники украинской радикальной организации «Национальный корпус» после митинга у здания офиса президента Украины, который закончился столкновениями с полицией, избили журналиста издания «Буквы», сообщило украинское издание «Страна».
«На журналиста издания «Буквы» Александра Кужельного напали и избили националисты, приняв его за представителя движения «Антифа», – цитирует издание ТАСС.
Ранее у офиса Зеленского произошло столкновение украинских националистов с полицией. Протестующие скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, выступая «против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе». Для пресечения беспорядков правоохранители применяли слезоточивый газ, националисты забрасывали силовиков петардами и дымовыми шашками.
Напомним, в начале мая на Украине националисты избили стрингера Ruptly, который брал интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы. В январе радикалы напали на журналиста украинского канала NewsOne в Ивано-Франковской области. В ноябре 2020 году на украинскую журналистку канала NewsOne напали в Киеве в прямом эфире.
Нападения на журналистов на Украине продолжаются уже не первый год. Нападают не только на отдельных представителей СМИ, но и на агентства. В 2019 году здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета.
На Украине из 100 тыс. чиновников экзамен по госязыку сдали менее 8%
За месяц из 100 тыс. должностных лиц сдали экзамен на определение уровня владения украинским языком только 7652 человека по всей Украине, сообщила Нацкомиссия по стандартам государственного языка.
«С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За первый месяц экзамен уже сдали 7652 человека», – говорится на сайте комиссии.
Указывается, что показатель не сдавших экзамен не превышает 2%. Только 3412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком, а сертификаты уровня А1 не получил никто, уровня А2 – три человека. Больше всего получили сертификаты уровня С1 (1075 человек) и уровня С2 (2065 человек).
В Нацкомиссии указали на то, что тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальные работы проверяют непосредственно экзаменаторы. После этого результаты экзамена в течение 15 календарных дней решением устанавливает комиссия, а затем они вносятся в Реестр государственных сертификатов.
С 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы. Среди них «1 + 1», «Украина» и «Интер».
Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.
В октябре 2020 года Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.
Полиция назвала три версии гибели мэра Кривого Рога
Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, сообщил начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
«Первичные следственные действия укажут на вероятность одного из трех вариантов: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием», – цитирует ТАСС Шевченко.
По его словам, причина смерти и характер ранения погибшего будут установлены судебно-медицинской и баллистической экспертизами.
В воскресенье пресс-служба управления национальной полиции Украины сообщила, что дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». В тот день около 16.00 (совпадает с московским) поступило сообщение, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома. Погибшим оказался мэр Кривого Рога Константин Павлов.
Украинский олимпийский чемпион назвал легкоатлетку Магучих патриоткой
Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк назвал патриоткой легкоатлетку Ярославу Магучих, которая подверглась критике за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.
«Сделать выводы и не обращать внимания – вот мой лайфхак. Это опыт и ее школа жизни. Я уже писал, но повторюсь. Спортсмены – особые люди. Они обычно познают жизнь чуть позже, чем другие. Ярослава только сейчас начинает понимать, что такое жизнь. У них другие реалии. В силу специфики их работы и графика спортсмены, как правило, живут изолированно. В своем определенном мире – на базах, среди своих команд и тому подобное», – сказал Беленюк в интервью интернет-изданию «Обозреватель».
По его словам, Магучих – патриотка, и она даже макияж в цветах Украины сделала под выступление. Он считает, что спортсменка находилась в состоянии эйфории, завоевала медаль, «а из этого раздули».
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. В качестве ответа на ситуацию с травлей Магучих Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком. Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
У офиса Зеленского произошло столкновение националистов с полицией
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве началась потасовка между националистами и представителями правоохранительных органов.
По словам очевидцев, митингующие пытаются пробиться к офису президента, участники акции бросают взрывпакеты в полицейских и распыляют газ, передает РИА «Новости».
Отмечается, что офис охраняет много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками. Участники акции попытались прорваться к зданию, начались столкновения. Также участники митинга зажгли шины и бросают брусчатку в правоохранителей.
Протестующие на акции протеста скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента. Среди прочего митингующие выступали «против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе». Они также высказывали недовольство работой правоохранительных органов, которые «борются с патриотическим движением».