Полиция назвала три версии гибели мэра Кривого Рога

На Украине заметили показательный момент в истории с Афганистаном

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко выразил мнение, что в «мрачной» истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины – если союзник Соединенных Штатов не готов сражаться, то американцы особо «париться не будут».

«В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов», – передает РИА «Новости» слова Романенко.

Он напомнил, что Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО, причем Вашингтон потратил внушительные 85 млрд долларов на обучение афганских силовиков. Пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и «сходили с ума» из-за противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», правительство Афганистана получало сотни бронетранспортеров, дроны и легкие вертолеты, пишет обозреватель. «Все это в огромном количестве уже досталось талибам», – констатировал он.

Романенко уточнил, что Киев добивается статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса с 2014 года. Украина надеется, что американская армия «впишется» за нее в гипотетическом конфликте против России и «не будет щадить живота своего».

«Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», – подчеркнул эксперт.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Ранее глава Белого дома Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.