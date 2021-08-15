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По факту гибели мэра Кривого Рога завели дело об убийстве
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На Украине полиция возбудила дело по статье «Умышленное убийство» из-за смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины.
«Следователи открыли уголовное производство (уголовное дело) по статье 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины», – приводит сообщение ТАСС.
Сообщается, что сообщение о том, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома, поступило в отделение полиции около 16.00 (совпадает с московским).
«На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции», – сообщает пресс-служба.
Полиция продолжает обыск домовладения и устанавливает свидетелей.
Как сообщает Страна.ua, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что «пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей».
Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Во втором туре он победил кандидата от партии президента «Слуга народа».
Военный эксперт объяснил взятие Кабула талибами без штурма
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«Силы «Талибана» уже контролируют Кабул. Перед правительством стоит лишь вопрос: как с наименьшими потерями сдать город. Дальнейшее – лишь вопрос укрепления власти талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя сообщения о том, как правительство Афганистана сдает столицу талибам.
«Учитывая тактику запрещенного в России движения «Талибан» – тактику инфильтрации малыми группами, можно говорить о том, что боевики не только укрепились на западных и других окраинах столицы, но по сути уже захватили Кабул», – сказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук, участник операции советских войск в Афганистане.
Талибы были настроены войти в столицу без боя, а не брать ее штурмом. «Они были настроены на торг с министрами правительства Ашрафа Гани Ахмадзая, чтобы те, дабы остаться в живых, безболезненно сдали столицу, свой последний оплот», – отметил военный эксперт.
В субботу и утром в воскресенье стало известно, что талибы взяли под контроль оставшиеся не занятыми крупные города Афганистана: важнейший северный центр Мазари-Шариф, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, без боя зашли в город Джелалабад близ границы с Пакистаном. Под контролем афганского правительства остался лишь один городской центр – столица страны Кабул. Уже в пятницу силы «Талибана» находились в 50 км от столицы и обесточили ее. МВД Афганистана подтвердило, что талибы начали наступление на Кабул по всем направлениям.
Чуть позже стало известно, что отряды движения «Талибан» заняли ряд районов в столице Афганистана. Правительство Афганистана утверждало, что сохраняет контроль над столицей. Администрация президента Ашрафа Гани Ахмадзая заверила, что обстановка в Кабуле «находится под контролем, нападения на город нет», передает RT. Но из столицы Афганистана приходили все новые сообщения о появлении талибов в городе. В частности, стало известно, что в одном из районов вывешен флаг «Талибана», и о том, что боевики заняли Кабульский университет и его окрестности. ТАСС со ссылкой на заявление талибов сообщил: сейчас ведутся переговоры с правительством Ашрафа Гани о передаче столицы, боевикам отдан приказ не штурмовать город.
Позже стало известно о том, что между войсками, сохраняющими верность правительству, и талибами начались бои в северных и южных районах столицы. Отмечается, что в центре города пока столкновений нет. Однако вскоре и. о. министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что штурма Кабула не будет, а смена власти пройдет мирно. Талибы заявили, что не намерены мстить. Из их заявления следует, что все афганские чиновники будут в безопасности и им не следует бежать из страны, передает РИА «Новости».
Между тем источники Reuters сообщили об эвакуации посольства США в Афганистане при помощи вертолета. Талибы гарантировали безопасность посольства России.
В Кабуле жители выстроились в огромные очереди в банки – снимают деньги, чтобы уехать из города, сообщает RT. Между тем Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что после бескровной сдачи Джелалабада, находящегося близ границы с Пакистаном, талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. Единственной возможностью для бегства остается вылет из аэропорта Кабула. Напомним, по плану вывода войск США из страны в столичном аэропорту остается около тысячи американских военнослужащих.
Как отметил полковник Матвийчук, о том, что дела афганского правительства безнадежны, можно было судить еще раньше, когда в Узбекистан бежал Рашид Дустум – единственный маршал в Афганистане и фактический хозяин северо-западных и северных регионов страны, которые даже называли «Дустумистаном».
«Этнический узбек Дустум и его войска были главной ударной силой «Северного альянса» – противника талибов в 1990-х и начале 2000-х», – отметил Матвийчук. Напомним, что Дустум уже дважды эмигрировал из страны в 1990-х, в том числе бежал в Узбекистан в моменты, когда талибы были наиболее близки к победе. «Когда столица Дустума Мазари-Шариф пала, можно говорить о том, что противников у талибов не осталось. Другой лидер северных народов Ахмад-Шах Масуд давно мертв, ничего подобного «Северному альянсу» нет, и уже некоторое время назад можно констатировать полное господство «Талибана» над страной. Взятие Кабула было предрешено. Дальнейшее – лишь вопрос укрепления государственной власти талибов», – констатирует Матвийчук.
Добавим, что делегация боевиков «Талибана» прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством, о чем сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Две противоборствующие в Афганистане силы – правительственные войска и талибы – являются результатом «мыслительного процесса» США, которые поставили в этой стране очередной эксперимент, констатировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Названо место, где мог находиться взрывоопасный предмет в воронежском автобусе
Предмет, сдетонировавший в воронежском автобусе, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой, сообщил информированный источник.
«Взрывоопасный предмет, сдетонировавший в воронежской маршрутке, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой. Она располагалась как раз в предполагаемом эпицентре взрыва», – приводит его слова RT.
Он также добавил, что на данный момент не удалось определить, что именно за предмет взорвался в автобусе, эксперты считают, что из-за печки он не был вовремя обнаружен пассажирами автобуса или водителем.
«Автобус ПАЗ так устроен, что любой посторонний предмет в ногах или под сиденьями там сразу бросается в глаза. Учитывая, что погибшие женщины, находившиеся ближе всего к этому взрывоопасному предмету, как уже установлено, ничего такого не перевозили, то, по всей вероятности, из-за массивной печки под креслом на посторонний предмет просто никто не обратил внимания», – заключил источник.
Ранее число пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже увеличилось до 26 человек, из которых двое умерли, в больницах остаются 19 человек.
В четверг вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.
Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.
Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Кроме того, материалы, изъятые с места взрыва, изучают взрывотехники ФСБ, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах, также выдвигается версия о взрыве баллона у пассажирки. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.
Губернатор Воронежской области решил наградить героя, спасшего девочку из салона взорвавшегося автобуса, а также ищет граждан, которые помогали пострадавшим пассажирам на месте взрыва. Семьям погибших власти региона пообещали выплатить материальную помощь в размере 1 млн рублей, тяжелораненым – по 500 тыс. рублей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала произошедшее в четверг вечером в центре Воронежа.
В Совфеде назвали главные задачи России после захвата Афганистана талибами
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, какие действия должна будет предпринять Россия в свете ситуации с талибами в Афганистане.
«Во-первых, наращивать региональные дипломатические усилия. Это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков – Китая, Индии, Пакистана и других. Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане. Чтобы любая власть в этой стране имела дело с консолидированной позицией соседей и была бы заинтересована (политически, экономически и т. п.) играть по правилам», – написал сенатор в Facebook.
Также, по его словам, необходимо укреплять силы обороны по линии ОДКБ – чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседних странах не возникали. «Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов», – добавил Косачев.
Помимо этого, следует налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. «Президент США [Джо] Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего в Европу. Поэтому нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур. Пора уже отбрасывать в сторону любимые «игрушки» Запада на тему «противостояния демократий и авторитаризмов» и заниматься реальными угрозами», – написал сенатор.
Главное, по словам Косачева, «возвращать в эту историю ООН».
«Напомню, что формально силы международной коалиции (читай – американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН. Но за два десятилетия не было ни одного отчета перед ООН о реализации этого мандата! Американцы делали там что хотели и в соответствии со своим, а не коллективным пониманием миссии. Получили. А вслед за ними, миссию провалившими, получает Афганистан, получает весь мир. Так больше не должно быть», – заключил он.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
«Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Названа победительница конкурса «Миссис Россия – 2021»
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Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2021» стала Анна Филиппова из Кузбасса, сообщили организаторы мероприятия.
«Миссис Россия 2021 – Анна Филиппова @anny_philippova , 38 лет, трое детей, Новокузнецк», – говорится в аккаунте организаторов конкурса в Instagram.
Финальное шоу конкурса прошло в субботу в концерном зале «Мир» в Москве. В конкурсе приняли участие 23 мамы со всей России, которые получили официальные титулы в своих регионах. Впервые на большой сцене участницы представили национальные костюмы различных стран мира, передает ТАСС.
Многодетные участницы конкурса своим примером показали, что женщина прекрасна в любом возрасте и статусе. У участницы из Ейска Ирины Папковой пятеро детей, у Зари Тлехусех из Адыгеи – четверо, у Лилии Макеевой из Тольятти, Татьяны Рыжковой из Иркутска и Анны Филипповой из Новокузнецка – по трое детей.
Самой молодой участнице из Ростова-на-Дону Кире Волковой 28 лет, у нее один ребенок, а самой старшей участнице конкурса из Дзержинска Митюшкиной Светлане – 68 лет, у нее двое детей и трое внуков.
В прошлом году победительницей конкурса «Миссис Россия» стала жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова. В 2019 году титул «Миссис Россия» получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
Польша пообещала Израилю ответ на отзыв посла из Варшавы
Власти Польши примут симметричные меры в ответ на отзыв поверенного в делах Израиля из Варшавы и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства, говорится в заявлении польского МИД.
«МИД Польши негативно оценивает действия внешнеполитического ведомства Израиля и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства в Варшаве», – приводит текст заявления польского министерства ТАСС.
При этом в Варшаве отметили, что «шаги, предпринятые Израилем, наносят серьезный ущерб отношениям между двумя странами». «Правительство Республики Польша примет соответствующие политические и дипломатические меры, учитывая принцип симметрии в двусторонних отношениях», – подчеркнули в польском МИД.
Ранее Израиль отозвал поверенного в делах еврейского государства в Варшаве «для бессрочных консультаций» после подписания польским президентом Анджеем Дудой поправок в законодательство об ограничении права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества. Кроме того, Израиль решил не направлять нового посла в Варшаву. МИД Израиля также рекомендовал послу Польши продолжить отпуск в своей стране.
Напомним, 25 июня Израиль заявил о серьезном ущербе отношениям с Варшавой из-за утверждения Сеймом Польши в польское законодательство об ограничении права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества. Согласно поправкам, по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. Невозможным станет и предоставление компенсации жертвам Холокоста и их наследникам.
Ранее израильский политолог Бенни Брискин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что поляки вмешиваются в историческую правду и пытаются снять с себя вину за Холокост, но в Израиле хорошо помнят, что многие поляки работали в концлагерях.
Десятки афганских военных нарушили границу Узбекистана
Границу с Узбекистаном в субботу пересекли по меньшей мере 84 афганских военных, сообщил узбекский МИД в воскресенье.
«14 августа 2021 года на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана численностью 84 человека пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами <…>, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых», – передает ТАСС сообщение МИД Узбекистана.
В ведомстве добавили, что афганским военнослужащим была оказана необходимая помощь, а «также предоставлено питание и организовано их временное размещение».
Также МИД страны ведет переговоры с Кабулом по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста Дружбы Узбекистана и Афганистана. В течение субботы МИД организовал возвращение собственных граждан из числа обслуживающего персонала участка железной дороги Термез – Мазари-Шариф.
Узбекско-афганская граница проходит по Сурхандарьинской области, по руслу реки Амударья, и составляет 144 км. Единственный пункт пропуска через границу находится неподалеку от административного центра области, города Термеза.
Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. В воскресенье Вашингтон начал эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле.
Тем временем силы запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Талибы вошли в Кабул
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Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) подняли свои флаги в одном районов Кабула, также талибы взяли под контроль Кабульский университет на западе столицы.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. По их данным, покинуть Афганистан возможно только через аэропорт Кабула.
Агентство Reuters со ссылкой на МВД страны сообщило, что талибы начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям. При этом командование боевиков приказало своим бойцам воздерживаться от насилия при взятии города и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город.
Между тем власти Афганистана заявляют, что Кабул находится под их контролем, сообщает ТАСС. Администрация президента страны утверждает, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет», цитирует заявление телеканал «Аль-Арабия».
Однако, судя по появившимся снимкам, талибы находятся в столице.
Ранее сообщалось, что талибы взяли под контроль крупный погранпереход «Торхам» на афгано-пакистанской границе. Кроме того, талибы захватили афганский город Майданшахр, столицу провинции Вардак.
Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Лукашенко назвал двоих виновных в развале СССР
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает виноватыми в распаде СССР экс-президента России Бориса Ельцина и бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
«Ну, конечно, Ельцин и Горбачев», – сказал Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1» в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Он отметил, что «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну».
Лукашенко подчеркнул, что «так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл».
По его словам, «Беловежская пуща... – это стало местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».
Первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя распад СССР, сказал, что «нельзя воскресить мертвого».
«Советский Союз сам себя изжил. <...> Не Кравчук, Ельцин, Шушкевич (председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич) и другие похоронили Советский Союз, он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт», – подчеркнул он.
Ранее Лукашенко рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.
Дипломатов США в Кабуле эвакуировали вертолетами
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США эвакуировали сотрудников американского посольства в Кабуле при помощи вертолетов после того, как стало известно о заходе в город участников запрещенного в России движения «Талибан».
По данным официальных лиц США, дипломатов переправляли в аэропорт. Для эвакуации сотрудников посольства были привлечены военные, передает Reuters.
На кадрах, опубликованных в Twitter, попали американские военные вертолеты, эвакуирующие посольство в Кабуле.
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В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны.
Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
МИД предупредил о последствиях притеснения журналистов из России
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Если представители британской стороны аннулируют визу или отнимут аккредитацию у кого-то из российских журналистов, то Москва ответит зеркально, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».
«Мы очень ждем, когда британская сторона наконец скажет, почему же они это начали делать с российскими корреспондентами, не продляя им визы. Мы очень надеемся, что они все-таки начнут говорить, потому что нельзя столько времени манипулировать информацией, рассказывать, что у нас якобы ссылают безосновательно британских журналистов. Очень ждем их у микрофона», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва примет ответные меры, если Лондон продолжит политику по невыдаче виз российским журналистам. Захарова обратила внимание, что Россия своим решением не продлевать рабочую визу корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд ответила на конкретные действия британской стороны. «Мы ответили. Если они [британцы] у кого-то еще аннулируют визу или отнимут аккредитацию мы, соответственно, будем отвечать. Если нет – значит нет. Это же называется встречные, зеркальные, аналогичные меры», – сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова указала на позицию России, которая готова вновь выдать разрешение на работу Рейнсфорд, как только Британия решит проблему с визой российского журналиста. «Мы вели переговоры с британской стороной по конкретному человеку, они прекрасно это знают. <…> В данном случае это вообще в принципе решение британской стороны. Они знали, что мы будем отвечать. Мы очень долго ждали», – добавила Захарова. Она также отметила, что в Британии повторяются случаи недопуска российских корреспондентов на мероприятия.
Напомним, в пятницу Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России.
В МВД назвали число высланных из России за полгода мигрантов
В первом полугодии 2021 года из России было выслано порядка 8,6 тыс. иностранных граждан, сообщили в пресс-центре МВД.
«В первом полугодии 2021 года для более 1 тыс. иностранных граждан сокращен срок пребывания в РФ, за пределы страны выслано порядка 8,6 тыс. человек», – передает сообщение ведомства ТАСС.
Ранее в МВД рассказали, что в России сейчас находятся более 700 тыс. нелегальных мигрантов из стран Содружества Независимых Государств.
Госдеп заявил о достижении США целей в Афганистане
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.
«США находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели», – рассказал госсекретарь в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС. Он заявил, что «это просто не в наших интересах» оставаться в Афганистане.
Блинкен рассказал, что Вашингтон предупредил «Талибан» (запрещено в России), что будет дан «быстрый и решительный ответ», если боевики помешают действиям американского персонала. Также он рассказал, что американский посольский комплекс в Кабуле переводят в аэропорт.
«Сотрудники посольства в Кабуле уезжают, их переводят в аэропорт», – отметил он.
Кроме того, Блинкен рассказал, что США считают, что если талибы не будут соблюдать основополагающие права, то Афганистан превратится в страну-изгоя.
«В интересах «Талибана», если они действительно стремятся к международному признанию, ищут поддержки и снятия санкций, соблюдать базовые права. Если они не будут (соблюдать), <...> то, я думаю, Афганистан станет страной-изгоем», – сказал Блинкен.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана
Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана Мазари-Шариф, центр провинции Балх.
По словам местного парламентария, сперва сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы. Также мятежники захватили офис губернатора и другие объекты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Таким образом, под контролем правительства Афганистана из крупных городов остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.
Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США нанесли удары по представителям движения «Талибан» в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана.
Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.
В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, накануне они уже обесточили город.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, должна ли Россия спасать афганский режим оружием.
Захарова назвала ситуацию в Афганистане результатом эксперимента США
Две противоборствующие в Афганистане силы – правительственные и талибы (движение «Талибан» запрещено в России) – являются результатом «мыслительного процесса» США, которые поставили в этой стране очередной эксперимент, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых – результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны.
Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
В Японии назвали российский танк Т-90М монстром
Читатели японского портала Yahoo News Japan восхитились российским танком Т-90М «Прорыв», описав его как «настоящего монстра».
По мнению автора статьи, танк вызывает горячий интерес во всем мире. В комментариях пользователи порассуждали о превосходстве Т-90М над другими боевыми машинами, передает РИА «Новости».
«Да, это действительно монстр», – отметил один из читателей.
«Это вполне эффективная и опасная машина. Она стала итогом целой цепи модернизаций <...>. Нам в Японии, морской островной державе, нечего и думать о таких танках», – добавили в комментариях.
«Большое преимущество Т-90М – это наличие у него системы армейского интернета, который объединяет в единое информационное пространство все объекты, оснащенные подобными комплексами. <...> Насколько я знаю, у западных танков пока такой системы нет», – отметил пользователь.
«Русские – довольно рациональный народ. Берут одну какую-то базовую хорошо зарекомендовавшую себя модель или образец вооружений и доводят до совершенства, последовательно модернизируя его», – заявил читатель.
«Проводимая русскими глубокая модернизация своего танкового парка вполне оправданна. Сколько бы мы ни уповали на дроны, для окончательного прорыва последних оборонительных рубежей противника и его уничтожения без ударной силы танков не обойтись», – напомнили в комментариях.
Ранее американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.