Военный летчик назвал ошибки США при бегстве из Кабула

Перед эвакуацией американских войск из Афганистана необходимо было подготовить автомобильные дороги, выставить охрану, открыть для этих целей сразу несколько аэропортов, организовать воздушный коридор и договориться с сопредельными государствами, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

В Сети появилась видеозапись падения людей с самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. Уточняется, что два человека уцепились за шасси самолета ВВС США с целью выехать из Афганистана, но не удержались и сорвались с большой высоты. Спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов убежден, что хаос в аэропорту столицы спровоцировали США своими действиями во время эвакуации американцев из страны. Что нужно было сделать, чтобы этого избежать?

«Во-первых, необходимо было организовать воздушный коридор для транспортных перелетов, договориться с сопредельными государствами, чтобы осуществлять промежуточную посадку для того, чтобы оперативно и короткими перелетами осуществлять вывоз людей из страны», – говорит Попов.

Он подчеркивает, что помимо граждан США это должны быть также люди из тех подразделений и служб, которые оказывали армейское содействие. Он рассказывает, что когда российские войска уходили из Афганистана, то они заранее опрашивали тех, кто с ними служили на предмет выезда из страны, а некоторым даже предлагали вывезти семьи.

«Соответственно, перед началом эвакуации необходимо подготовить автомобильные дороги, выставить охрану, открыть для этих целей сразу несколько аэропортов, а не только Международный аэропорт Кабула, чтобы можно было вывозить силовиков и граждан, которые посчитали, что пора уйти», – объясняет специалист.

Летчик обращает внимание на то, что в данной ситуации в неправильной эвакуации виноват неверный политический подход, так как состоялся вывоз не всех желающих, а также неправильный расчет времени, поскольку такого короткого периода недостаточно для правильной организации операции. «Они прекрасно знали, что настанет час «Х», поэтому должны были заблаговременно отработать трафик движения или подготовить чартеры на вывоз личного состава, причем как своего, так и дополнительных национальных специалистов», – считает Попов.

Также он пояснил, что две трети афганского аэропорта ранее были перекрыты военными, поскольку аэродром являлся военной базой, однако во время вывода войск эта часть осталась без охраны, так как люди, которые должны были заменить улетающих, отступили, чтобы не противоречить новой системе и непризнанному правительству.

После того, как радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) вошло в Кабул, оно установило контроль над городом и подняло свой флаг над президентским дворцом.