Советник Байдена удивился быстрому взятию городов в Афганистане талибами

Никто не ожидал, что афганские города «падут» так быстро, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC.

«Конечно, скорость, с которой пали города, была намного выше, чем кто-либо ожидал, как и сами афганцы, так и многие аналитики, кто внимательно следил за этой проблемой», – передает его слова РИА «Новости».

Салливан отметил, что американцы «потратили 20 лет и десятки миллиардов долларов, чтобы обеспечить силы нацбезопасности Афганистана лучшей техникой, лучшей подготовкой и потенциалом», но несмотря на это, «они не смогли дать им волю [к борьбе]».

«И они (афганские силы) решили в итоге, что они не будут биться за Кабул и за страну. И это позволило «Талибану» войти в Кабул очень быстро», – добавил советник Байдена.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.