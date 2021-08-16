В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму Южный окружной военный суд приговорил к реальным срокам четырех организаторов и участников ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислам» (запрещена в России), сообщил представитель суда.

«Подсудимые признаны виновными им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Месутову и Халилову – 18 лет, Кантимирову – 12 лет, Нагаеву – 13 лет исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме», – приводит его слова РИА «Новости».

С июня 2018-го по июнь 2019 года Ленур Халилов и Руслан Месутов организовали на территории Алушты деятельность структурного подразделения «Хизб ут-Тахрир». В нее вошли Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров. Они проводили собрания, вели пропаганду и вербовку местных жителей вплоть до задержания 10 июня 2019 года. Уголовное дело было возбудили по статьям о создании террористической организации и участии в ней, а также приготовлении к насильственному захвату власти.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 13 до 18 лет лишения свободы троих жителей Крыма за создание ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Участников ячейки задержали 10 июня 2019 года. Задержание попало на видео. На кадрах можно увидеть обыски, которые прошли в домах у членов запрещенной организации. Их провели в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе. Во время обысков изъяли средства связи, пропагандистскую литературу и электронные носители информации.