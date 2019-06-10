Задержание членов террористической организации в Крыму попало на видео

Задержание участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму попало на видео.

Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю показала видео с задержания. Ролик опубликовал РенТВ.

На кадрах можно увидеть обыски, которые прошли в домах у членов запрещенной организации. Их провели в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе. Во время обысков изъяли средства связи, пропагандистскую литературу и электронные носители информации.

По данным РИА «Новости», сотрудниками ФСБ и МВД задержаны три организатора и пять участников ячейки террористической организации. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.

Ранее стало известно, что ФСБ проводит следственные действия в местах проживания сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в нескольких крымских городах.