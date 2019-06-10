ФСБ проверяет сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму

ФСБ проводит следственные действия в местах проживания сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в нескольких крымских городах.

«УФСБ по Републике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района Республики Крым, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 10 июня 2019 года по местам их регистрации и проживания проводятся следственные действия», – сообщили в региональном управлении ФСБ, передает «Крыминформ».

По данным секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, за последний год была пресечена деятельность трех террористических ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) и украинской диверсионно-разведывательной группы.

Возбуждены 62 уголовных дела, некоторые из них в отношении шести сторонников украинского нацдвижения «Правый сектор*» (организация запрещена на территории России), в итоге 20 лиц были осуждены.

Всего за 2018 год в Крыму задержали более 120 человек, причастных к терроризму и экстремизму. 350 иностранным гражданам запретили въезд на полуостров. Также в местах проживания мигрантов задержано 121 лицо, причастное к террористической и экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Симферополе были арестованы 23 жителя Крыма, подозреваемые в участии в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).