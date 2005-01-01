По делу об участии в террористической организации в Крыму арестованы более 20 человек

Киевский райсуд Симферополя арестовал 23 жителей Крыма, которых подозревают в участии в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России), сообщил источник.

Предполагаемых экстремистов арестовали до 15 мая, девять человек были арестованы в среду, остальные – в четверг, передает «Интерфакс».