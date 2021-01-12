Вынесен приговор членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 13 до 18 лет лишения свободы троих жителей Крыма за создание ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), сообщил представитель суда.

В 2017 году Энвер Омеров и Айдер Джаппаров организовали на территории Белогорска в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир», в состав которой входил Риза Омеров. Как считает следствие, они склоняли местных жителей к участию в этой организации и вели скрытную деятельность для создания условий к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.

«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание: Энверу Омерову – 18 лет, Джаппарову – 17 лет, Ризе Омерову – 13 лет исправительной колонии строгого режима», – сообщил источник РИА «Новости». Первые два года все они будут отбывать наказание в тюрьме.

Согласно данным суда, Энвер Омеров и Джаппаров определяли цели и задачи участников ячейки, проводили конспиративные собрания по изучению идеологии и материалов партии «Хизб ут-Тахрир», а Риза Омеров распространял идеи организации среди местного населения.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Участников ячейки задержали 10 июня 2019 года. Задержание попало на видео. На кадрах можно увидеть обыски, которые прошли в домах у членов запрещенной организации. Их провели в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе. Во время обысков изъяли средства связи, пропагандистскую литературу и электронные носители информации.