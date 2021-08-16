В Мосгордуме оценили арт-объект у «ГЭС-2»

Председатель городской комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский прокомментировал установку арт-объекта «Большая глина №4» около дома культуры «ГЭС-2» в центре Москвы: по его мнению, скульптуры должны консолидировать общество, а не провоцировать его на конфликты.

Он рассказал, что с большим удовольствием смотрит на различные скульптурные произведения, по его мнению в Москве, и России в целом, не хватает скульптур в абстрактных формах, передает РИА «Новости».

«Однако при этом я считаю, что начинать надо было не с вызывающих конфликтные ситуации произведений, а произведений, которые дополняли бы и развивали тему монументально-художественного оформления городской среды. А не сразу бросаться в крайности, после которых возникают в обществе конфликтные ситуации и вызывают ожесточение одних слоев общества по отношению к другим. Не то время сейчас, нам консолидировать надо общественность, а не провоцировать ее на конфликты», – рассказал Воскресенский.

Также он рассказал, что установку арт-объекта не согласовывали с городской комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме.

«Во-первых, это не постоянная экспозиция, а комиссия, которой я занимаюсь - Московская городская комиссия (по монументальному искусству) при Мосгордуме, эта комиссия занимается постоянными памятниками. К нам этот вопрос вообще не поступал, его и не рассматривали. Какие органы его согласовали, я не в курсе», – сказал Воскресенский.

Он отметил, что если бы вопрос об установке скульптуры поступил на рассмотрение комиссии, то было бы серьезное обсуждение этой темы.

«Я, к сожалению, как председатель комиссии должен сказать, что за последнее время, последние 2-3 года, вопрос установки памятника превратился в предмет политических выяснений отношений различных групп людей. Не предмет, качество произведения и его оценка профессионалами и возможность установки, а политическое... Возможно, какая-то за этим существует определенная цель установки такой скульптуры», – добавил Воскресенский.

В свою очередь директор фонда V-A-C Тереза Мавика, который занимается созданием дома культуры «ГЭС-2», рассказала, что скульптура призвана на поминать о том, что такое искусство.

«Эта работа не памятник. <...> Памятник носит память о ком-то или о чем-то. Это искусство, оно не носит в себе такого значения. Но носит другие значения. Это показывает первоначальный художественный жест, который принадлежит всем нам. Все дети развивают моторику именно пластилином, создавая первую форму. В этом моменте есть секрет искусства, поэтому эта работа будет там стоять, чтобы всем напоминать, что такое искусство, и стать в будущем памятником об искусстве, о художественном жесте», – пояснила она.

Скульптуру «Большая глина №4» Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, начали устанавливать в субботу на Болотной набережной Москвы, напротив будущего дома культуры «ГЭС-2». Как сообщалось в Instagram дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. При этом ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.

Ранее арт-объект в цветах государственного флага России украсил федеральную трассу «Таврида» в Крыму: изображение девушки на фоне маков и моря создали художники арт-кластера «Таврида» ко Дню России.